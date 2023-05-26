Мифы и истории Петербурга
Приглашаем прогуляться по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взглянуть на Петербург по-новому. Санкт-Петербург — город уникальный для русской истории, неуловимый и непостижимый.
Более двух веков он был блистательной столицей великой Российской империи и сейчас сохраняет статус культурного и духовного центра страны. На экскурсии вас ждут истории Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей.
Более двух веков он был блистательной столицей великой Российской империи и сейчас сохраняет статус культурного и духовного центра страны. На экскурсии вас ждут истории Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дворцовая площадь
- Адмиралтейство
- Сенатская площадь
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Исаакиевская площадь
- Мариинский Дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город с трехсотлетней историейНесколько столетий — небольшой возраст для города. Но за три века бурного роста и развития, совершая неожиданные повороты и выбирая свой собственный путь, Санкт-Петербург сформировался как «вечный город», уникальный по своей красоте и внутренней гармонии. Санкт-Петербург — это город, издавна окутанный пеленой тайн и легенд. В ходе экскурсии вы не только услышите мифы и истории, но и обязательно улыбнетесь курьезным моментам, предрассудкам связанным с Петербургом и его жителями.
На экскурсии вас ждут истории Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Вы пройдете по "бульвару" Онегина, узнаете почему горожане XIX века боялись ходить по Дворцовой площади, посмотрите, куда Петр I каждое утро отправлялся на работу и строил корабли.
Вы услышите, за какую дерзость невзлюбил архитектора Монферрана Александр II, а также полюбуетесь на самый внушительный долгострой города. Увидите место, где А. Гитлер планировал отмечать взятие Ленинграда в 1941 году.
По окончании экскурсии получите рекомендации, как самостоятельно продолжить тур. Хорошей прогулки!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Спланированный маршрут с офлайн картой с удобной навигацией
- Рекомендации как продолжить маршрут самостоятельно вдоль реки Мойки
- Подсказки, в выборе десертов в знаменитом ресторане гостиницы "Астория"
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адмиралтейский проспект, 6Завершение: Исаакиевская площадь, 6
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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