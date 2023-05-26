Город с трехсотлетней историейНесколько столетий — небольшой возраст для города. Но за три века бурного роста и развития, совершая неожиданные повороты и выбирая свой собственный путь, Санкт-Петербург сформировался как «вечный город», уникальный по своей красоте и внутренней гармонии. Санкт-Петербург — это город, издавна окутанный пеленой тайн и легенд. В ходе экскурсии вы не только услышите мифы и истории, но и обязательно улыбнетесь курьезным моментам, предрассудкам связанным с Петербургом и его жителями.

На экскурсии вас ждут истории Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Вы пройдете по "бульвару" Онегина, узнаете почему горожане XIX века боялись ходить по Дворцовой площади, посмотрите, куда Петр I каждое утро отправлялся на работу и строил корабли.

Вы услышите, за какую дерзость невзлюбил архитектора Монферрана Александр II, а также полюбуетесь на самый внушительный долгострой города. Увидите место, где А. Гитлер планировал отмечать взятие Ленинграда в 1941 году.

По окончании экскурсии получите рекомендации, как самостоятельно продолжить тур. Хорошей прогулки!

Как проходит аудиоэкскурсия: