Санкт-Петербург очень разный — здесь прекрасные архитектурные ансамбли и «державное» течение Невы, устремленные ввысь шпили и разнообразные храмы...

Это прогулка 👣 для тех, кто начинает свое знакомство с городом, и возраст здесь не имеет значения! Открыточные виды, символы, узнаваемые достопримечательности 🏛️ — вы почувствуете себя так, будто все давно знаете, и увидите то, что приоткроет его душу и жизнь.

Вы узнаете, как выглядел храм торговли и зачем нужны ростральные колонны.

Увидите, где можно было научиться рисовать за полкоровы, и поймете, почему на перилах Дворцового моста советская символика.

Найдете место, где прячется архитектор, и посмотрите на следы первого городского трамвая.

Всего 4 км способны вместить в себя почти 300 лет истории 📖 — гуляйте, наслаждайтесь, изучайте Петербург легко и с удовольствием!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.