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Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству

Что вы увидите

  • Стрелка Васильевского острова
  • Биржа
  • Ростральные колонны
  • Дворцовый мост
  • Дворцовая пристань с львами
  • «Медный всадник»
  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
Санкт-Петербург очень разный — здесь прекрасные архитектурные ансамбли и «державное» течение Невы, устремленные ввысь шпили и разнообразные храмы...
Это прогулка 👣 для тех, кто начинает свое знакомство с городом, и возраст здесь не имеет значения! Открыточные виды, символы, узнаваемые достопримечательности 🏛️ — вы почувствуете себя так, будто все давно знаете, и увидите то, что приоткроет его душу и жизнь.
  • Вы узнаете, как выглядел храм торговли и зачем нужны ростральные колонны.
  • Увидите, где можно было научиться рисовать за полкоровы, и поймете, почему на перилах Дворцового моста советская символика.
  • Найдете место, где прячется архитектор, и посмотрите на следы первого городского трамвая.
Всего 4 км способны вместить в себя почти 300 лет истории 📖 — гуляйте, наслаждайтесь, изучайте Петербург легко и с удовольствием!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Биржевая площадь, 4
Место завершения
🏁 Невский пр., 1
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству
Аудиоэкскурсия для знакомства с Петербургом: прогулка от Биржи к Адмиралтейству

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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