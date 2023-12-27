Прогуляйтесь в своем темпе по самому центру Петербурга — району, который жители и гости города называют «Золотым треугольником». В нем сосредоточены все самые красивые и известные исторические здания. Эта аудиоэкскурсия в приложении подойдет тем, кто первый раз в Санкт-Петербурге и хочет познакомиться с историей и архитектурой главных достопримечательностей города. Начнется аудиопрогулка у метро «Адмиралтейская», откуда вы отправитесь на Дворцовую площадь, пройдя через арку Главного штаба. В ходе аудиопрогулки, вы изучите тайные проходы через Дворы Капеллы, узнаете историю знаменитых ленинградских пышек, и, при желании, сможете их попробовать! Затем вы продолжите путешествие вдоль живописного канала Грибоедова, где полюбуетесь на Спас на Крови и узнаете, как он стал одним из самых трагичных памятников в российской истории. Закончим нашу аудиоэкскурсию недалеко от метро «Невский проспект», на набережной канала с прекрасным видом на шедевр петербургского модерна, известного также как Дом Зингера. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).