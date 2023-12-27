Исторический центр Петербурга, ч
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Что вас ожидает:
- Невский проспект
- Дворцовая Площадь
- Пышечная Желябова
- Петрикирхе
- Канал Грибоедова
- Спас на Крови
- Дом Зингера
Описание
Прогуляйтесь в своем темпе по самому центру Петербурга — району, который жители и гости города называют «Золотым треугольником». В нем сосредоточены все самые красивые и известные исторические здания. Эта аудиоэкскурсия в приложении подойдет тем, кто первый раз в Санкт-Петербурге и хочет познакомиться с историей и архитектурой главных достопримечательностей города. Начнется аудиопрогулка у метро «Адмиралтейская», откуда вы отправитесь на Дворцовую площадь, пройдя через арку Главного штаба. В ходе аудиопрогулки, вы изучите тайные проходы через Дворы Капеллы, узнаете историю знаменитых ленинградских пышек, и, при желании, сможете их попробовать! Затем вы продолжите путешествие вдоль живописного канала Грибоедова, где полюбуетесь на Спас на Крови и узнаете, как он стал одним из самых трагичных памятников в российской истории. Закончим нашу аудиоэкскурсию недалеко от метро «Невский проспект», на набережной канала с прекрасным видом на шедевр петербургского модерна, известного также как Дом Зингера. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Экскурсовода нет — это аудиоэкскурсия для самостоятельного прослушивания
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Малая Морская улица, 2, Центральный районЗавершение: Набережная канала Грибоедова, 14, Центральный район
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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