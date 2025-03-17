Карл Брюллов — единственный художник 19 века, при жизни удостоенный лаврового венка и перстня из рук императора. Очень редко его картины, разбросанные по всей стране, собирают вместе. Сейчас их можно увидеть в Михайловском дворце Русского музея. Вы расшифруете шедевры «Последний день Помпеи», «Иисус во гробе», «Нарцисс» и другие. А также узнаете много интересного о жизни мастера.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание аудиогида
Вы узнаете:
- Какой человек четырежды изображён на картине «Последний день Помпеи»
- На какую работу Брюллова приезжал посмотреть Вальтер Скотт
- Для чего был сделан слепок руки Крылова в процессе написания его портрета
- Эскизом к какой картине служили чернильные кляксы на бумаге
- Из-за какого произведения уже более 20 лет тянутся судебные разбирательства
- За что в Европе Брюллова прозвали мастером исторических анекдотов
- Какую картину мастер написал в рекордные сроки
- При создании какой работы он воскликнул: «Мне тесно! Я бы теперь расписал небо!»
- Что говорил о Брюллове Пушкин и в какой картине допущены три ошибки
- Какую работу художник писал 8 лет, но так и не закончил
- Кто был лучшим другом Брюллова и кто изображён на полотне «Всадница»
И многое другое!
Организационные детали
- Выставка проходит с 18 октября 2024 до 12 мая 2025
- Аудиоэкскурсия подходит для слушателей 9+
- Вам необходимо самостоятельно купить билет на выставку
- Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет
- После бронирования заказа я пришлю вам ссылку на доплату. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии на один аккаунт
- Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 10000 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 3 чел.
«Великий Карл»: Брюллов в Русском музее
Откройте для себя мир Карла Брюллова в Русском музее. Узнайте о его жизни и творчестве, оцените шедевры и задайте свои вопросы об искусстве
Начало: У Михайловского дворца
Сегодня в 10:30
19 мар в 10:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Великий Карл - экскурсия по выставке Брюллова
Приглашаем на уникальную экскурсию по выставке Брюллова в Русском музее. Откройте для себя более 400 шедевров великого мастера и его невероятные истории
Начало: На площади Искусств
Сегодня в 13:00
19 мар в 10:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Васнецов в Русском музее: выставка к 175-летию со дня рождения художника
Понять, как ученик семинарии стал одним из самых узнаваемых и любимых русских живописцев
Начало: В Русском музее
Сегодня в 10:30
19 мар в 10:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.