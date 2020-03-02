4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Три здания музея

Вы посетите Зимний дворец и узнаете, как жили в нем императоры. В Малом Эрмитаже раскроете, что означало слово «эрмитаж» ранее, как начиналась коллекция музея и кто ее охранял. А еще увидите висячий сад и услышите историю местных котов и часов Павлин. А в Большом Эрмитаже оцените рыцарский зал и лоджии Рафаэля, рассмотрите произведения да Винчи и Рембрандта. Если повезет, отыщете золотую и бриллиантовую кладовые и шедевры импрессионистов.

Главное об Эрмитаже

Я расскажу о владельцах дворца, его перестройке, пожаре 1837 года и штурме Зимнего. А также покажу все самое-самое: мадонн Леонардо и Рафаэля, единственную в России работу Микеланджело, шедевры итальянской и испанской живописи, египетскую мумию и дворцовую церковь, где крестили и венчали великих князей. Напоследок раскрою, сколько километров и лет нужно, чтобы увидеть все экспонаты музея.