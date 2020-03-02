4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти в один из крупнейших музеев современности без очереди и увидеть его главные шедевры

Надежда
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Надежда – ваш гид
Вы побываете в парадных залах Эрмитажа: Малом и Большом Тронном, Фельдмаршальском и Гербовом, Греческом и Египетском.

Пройдете по роскошной Иорданской лестнице, полюбуетесь картинами итальянских художников эпохи Возрождения и оцените мастерство великих скульпторов.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча около Атлантов
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом

Что вас ожидает

Три здания музея
Вы посетите Зимний дворец и узнаете, как жили в нем императоры. В Малом Эрмитаже раскроете, что означало слово «эрмитаж» ранее, как начиналась коллекция музея и кто ее охранял. А еще увидите висячий сад и услышите историю местных котов и часов Павлин. А в Большом Эрмитаже оцените рыцарский зал и лоджии Рафаэля, рассмотрите произведения да Винчи и Рембрандта. Если повезет, отыщете золотую и бриллиантовую кладовые и шедевры импрессионистов.

Главное об Эрмитаже
Я расскажу о владельцах дворца, его перестройке, пожаре 1837 года и штурме Зимнего. А также покажу все самое-самое: мадонн Леонардо и Рафаэля, единственную в России работу Микеланджело, шедевры итальянской и испанской живописи, египетскую мумию и дворцовую церковь, где крестили и венчали великих князей. Напоследок раскрою, сколько километров и лет нужно, чтобы увидеть все экспонаты музея.

Организационные детали

  • Входные билеты (+ билет для гида) оплачиваются дополнительно и приобретаются заранее. Стоимость — 850 рублей с человека, детям до 16 лет бесплатно.
  • Мы пройдем в Эрмитаж без очереди, через отдельный вход
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом
Эрмитаж с лицензированным гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Атлантов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда, я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. В редкие минуты отдыха люблю прогуливаться по набережным и мостовым, рассматривать знакомые места и представлять, как все здесь было сотни лет назад. Каждый раз, когда ко мне приходят и приезжают путешественники, я волнуюсь как на своей первой экскурсии. Мне так хочется показать все великолепие того, что нас здесь окружает. Иногда мне кажется, что даже слова лишние — достаточно просто открыть глаза, и вы уже никогда не будете прежними. Вернувшись домой, в каком бы городе вы ни жили, вы увидите, как подъезды превращаются в парадные, а бордюры — в поребрики. Дороги облачаются в гранит, а огромные петергофские фонтаны бьют во всю силу прямо у ваших ворот!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень интересная экскурсия, все прошло на одном дыхании.
Понравилось все:)
Надежда, спасибо!!!
23 февраля 2020
Все великолепно. Спасибо большое!!!
4 января 2020
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1 января 2020
Встреча с Надеждой была нашим Новогодним подарком. Успели забронировать экскурсию в самый последний момент на 31 декабря, и ни на секунду не пожалели. 3 часа пролетели как 5 минут. Мы увидели всё самое интересное и красивое, услышали невероятные истории. В общем, максимально погрузились в атмосферу Эрмитажа.

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