Ж Жанна Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия Хотелось бы, чтобы в каждом зале тоже было название как и в аудиогиде, немного, произошла путаница, т. к некоторые залы были закрыты.

О Олег Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия Нормально, аудиогид отработал хорошо, только вот последовательность аудиогида и залы в Эрмитаже не совпадали… Было бы лучше в приложении разметить карту Эрмитажа (по этажам) с указанием маршрута движения, (проще ориентироваться), который бы был синхронизирован с последовательностью файлов аудиогида.

Ж Жерлицын Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия Я в первые пользуюсь электронным гидом и сие мне очень понравилось. Как пройти, куда свернуть чтобы выйти к месту (как за руку вели) начало экскурсии. Всё вери вел и олрайт.

В Виктор Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия читать дальше выбора нет, то отличная альтернатива. Ещё замечание (может это мой косяк и я не заметил где это) - маршрут уже кто-то составил, и посещение залов, отличных от указанных в экскурсии, невозможно в смысле прослушивания. Просто и удобно. Хорошее приложение. Поставил 4, т. к. конечно дорого по сравнению с просто билет + аудиогид там. Но если

Н Наталья Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Экскурсия понравилась. Сотрудники нашли для нас время экскурсии, которое подходило под наши планы.

Ю Юлия Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия Экскурсия понравилась. Голос у девушки приятный) ходила со своими наушниками, что очень удобно. Можно было увеличить скорость воспроизведения или прослушать материал ещё раз. Рада, что использоваоа данную экскурсию. Не заблудилась даже😅 Спасибо ребятам, обязательно воспользуюсь программной ещё раз и друзьям порекомендую☺️👍🏻

В Вячеслав Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1 Всё понравилось.

В Виктория Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1 Аудиоэкскурсия очень понравилась. Все четко,грамотно и интересно. Большое спасибо вам,рекомендую.

М Маркина Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия читать дальше его не могли увести) сложности были при загрузке и поиске заказа в приложении. Вот тут прям надо доработать все, чтобы было интуитивно! Пришлось обращаться в тех поддержку, где тоже не с первого раза смогли решить этот вопрос! Сын, 9 лет, прошёл этот квест с удовольствием и прослушал всю экскурсию от начала до конца. Мы уже устали, а