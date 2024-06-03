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Билеты
3 часа
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Популярное предложение
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Начало: Около входа в Эрмитаж
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Билеты
2 часа
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190₽ за билет
Билеты
2 часа
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с ранними течениями модернизма на примере 50 шедевров коллекции
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Начало: У входа в Эрмитаж
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Первое знакомство с главными шедеврами коллекции и интерьерами парадных залов музея
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 390₽ за билет
Аудиогид
3 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Начало: Дворцовая площадь, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна3 июня 2024Хотелось бы, чтобы в каждом зале тоже было название как и в аудиогиде, немного, произошла путаница, т. к некоторые залы были закрыты.
- ООлег27 мая 2024Нормально, аудиогид отработал хорошо, только вот последовательность аудиогида и залы в Эрмитаже не совпадали… Было бы лучше в приложении разметить карту Эрмитажа (по этажам) с указанием маршрута движения, (проще ориентироваться), который бы был синхронизирован с последовательностью файлов аудиогида.
- ЖЖерлицын24 мая 2024Я в первые пользуюсь электронным гидом и сие мне очень понравилось. Как пройти, куда свернуть чтобы выйти к месту (как за руку вели) начало экскурсии. Всё вери вел и олрайт.
- ВВиктор21 мая 2024Просто и удобно. Хорошее приложение. Поставил 4, т. к. конечно дорого по сравнению с просто билет + аудиогид там. Но если
- ННаталья7 мая 2024Экскурсия понравилась. Сотрудники нашли для нас время экскурсии, которое подходило под наши планы.
- ЮЮлия3 мая 2024Экскурсия понравилась. Голос у девушки приятный) ходила со своими наушниками, что очень удобно. Можно было увеличить скорость воспроизведения или прослушать материал ещё раз. Рада, что использоваоа данную экскурсию. Не заблудилась даже😅 Спасибо ребятам, обязательно воспользуюсь программной ещё раз и друзьям порекомендую☺️👍🏻
- ВВячеслав3 мая 2024Всё понравилось.
- ВВиктория27 апреля 2024Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1Аудиоэкскурсия очень понравилась. Все четко,грамотно и интересно. Большое спасибо вам,рекомендую.
- ММаркина12 марта 2024Сын, 9 лет, прошёл этот квест с удовольствием и прослушал всю экскурсию от начала до конца. Мы уже устали, а
- ННаталья11 марта 2024Очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аудиогид по Эрмитажу»
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