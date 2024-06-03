Аудиогид по Эрмитажу – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 11 экскурсий в категории «Аудиогид по Эрмитажу» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
95 отзывов
Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
104 отзыва
Аудиоэкскурсия с билетами в Главный штаб Эрмитажа
Начало: Главный штаб, Дворцовая пл., 6/8, Санкт-Петербург
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
6 отзывов
Эрмитаж: аудиоэкскурсия по Рыцарскому залу с входным билетом
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Жилые интерьеры Зимнего дворца: билет и аудиоэкскурсия
Осмотреть апартаменты главной резиденции дома Романовых и представить быт императорской семьи
Начало: Около входа в Эрмитаж
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
13 отзывов
Билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190 за билет
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
15 отзывов
Эрмитаж и тайны Египетского зала: входной билет с аудиоэкскурсией
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 190 за билет
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
20 отзывов
Эрмитаж за два часа: обзорный аудиотур с входными билетами
Начало: Дворцовая площадь, 2
Расписание: ПН - вх, ВТ - ПТ и ВС - с 11:00 до 18:00, СБ - 11:00 - 20:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 290 за билет
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
19 отзывов
Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с ранними течениями модернизма на примере 50 шедевров коллекции
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Билеты
1.5 часа
4 отзыва
Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
Эволюция европейских доспехов и история турнирных поединков - на примере яркой музейной выставки
Начало: У входа в Эрмитаж
Завтра в 11:30
9 июня в 11:00
1 090 за билет
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Билеты
2.5 часа
74 отзыва
Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
Первое знакомство с главными шедеврами коллекции и интерьерами парадных залов музея
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 390 за билет
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
Эрмитаж: аудиоэкскурсия для полного погружения в историю искусства (без билетов)
Начало: Дворцовая площадь, 1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    3 июня 2024
    Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
    Хотелось бы, чтобы в каждом зале тоже было название как и в аудиогиде, немного, произошла путаница, т. к некоторые залы были закрыты.
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
    Нормально, аудиогид отработал хорошо, только вот последовательность аудиогида и залы в Эрмитаже не совпадали… Было бы лучше в приложении разметить карту Эрмитажа (по этажам) с указанием маршрута движения, (проще ориентироваться), который бы был синхронизирован с последовательностью файлов аудиогида.
  • Ж
    Жерлицын
    24 мая 2024
    Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Я в первые пользуюсь электронным гидом и сие мне очень понравилось. Как пройти, куда свернуть чтобы выйти к месту (как за руку вели) начало экскурсии. Всё вери вел и олрайт.
  • В
    Виктор
    21 мая 2024
    Зимний дворец и шедевры Эрмитажа: билет + аудиоэкскурсия
    Просто и удобно. Хорошее приложение. Поставил 4, т. к. конечно дорого по сравнению с просто билет + аудиогид там. Но если
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    выбора нет, то отличная альтернатива. Ещё замечание (может это мой косяк и я не заметил где это) - маршрут уже кто-то составил, и посещение залов, отличных от указанных в экскурсии, невозможно в смысле прослушивания.

  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
    Экскурсия понравилась. Сотрудники нашли для нас время экскурсии, которое подходило под наши планы.
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Импрессионисты и постимпрессионисты в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Экскурсия понравилась. Голос у девушки приятный) ходила со своими наушниками, что очень удобно. Можно было увеличить скорость воспроизведения или прослушать материал ещё раз. Рада, что использоваоа данную экскурсию. Не заблудилась даже😅 Спасибо ребятам, обязательно воспользуюсь программной ещё раз и друзьям порекомендую☺️👍🏻
  • В
    Вячеслав
    3 мая 2024
    Эрмитаж: билеты с аудиоэкскурсией для знатоков искусства - Маршрут 1
    Всё понравилось.
  • В
    Виктория
    27 апреля 2024
    Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец - Маршрут 1
    Аудиоэкскурсия очень понравилась. Все четко,грамотно и интересно. Большое спасибо вам,рекомендую.
  • М
    Маркина
    12 марта 2024
    Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Сын, 9 лет, прошёл этот квест с удовольствием и прослушал всю экскурсию от начала до конца. Мы уже устали, а
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    его не могли увести) сложности были при загрузке и поиске заказа в приложении. Вот тут прям надо доработать все, чтобы было интуитивно! Пришлось обращаться в тех поддержку, где тоже не с первого раза смогли решить этот вопрос!

  • Н
    Наталья
    11 марта 2024
    Рыцарский зал в Эрмитаже: билет и аудиоэкскурсия
    Очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Аудиогид по Эрмитажу»

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  6. Петергоф
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  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Аудиогид по Эрмитажу" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 790 до 1 390. Туристы уже оставили гидам 359 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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