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Аудиоэкскурсия в приложении: Лютеранский квартал Петербурга

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: Лютеранский квартал Петербурга
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 749 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Лютеранский квартал Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: Лютеранский квартал Петербурга

Что вы увидите

  • Вы увидите голландскую реформатскую церковь, а ныне — библиотеку имени В. Маяковского
  • Узнаете историю церкви Святых Петра и Павла, более 30 лет служившую плавательным бассейном
  • Посмотрите причтовые дома Петрикирхи, знаменитые своими заведениями: от книжной лавки до первого кафе в России
  • Узнаете об одном из старейших учебных заведений Петришуле, существующее по сей день
  • Пройдетесь по первой пешеходной улице Петербурга
  • Увидите церковь Святой Екатерины и кирху Святой Марии
  • Познакомитесь с обитателями Большой Конюшенной улицы
  • Посмотрите Французскую реформатскую церковь, объединившую под своей крышей любителей шахмат и фанатов отличительного лакомства Петербурга
Интерактивная прогулка 👣 «Лютеранский квартал» позволит узнать о жизни иностранцев в новом городе России – Санкт-Петербурге.
Желающих переехать и побывать в Петербурге было так много, что было принято решение позволить им селиться «за границей» города, то есть за рекой Мойкой. Так появилась немецкая слобода и различные общины: голландская, финская, шведская, французская, австрийская и многие другие.
Мы расскажем вам о жизни и досуге новых жителей, их роли в общественной жизни города, а также уделим особое внимание знаменитым соборам и церквям, которые сейчас располагаются в самом сердце Петербурга.
Вы узнаете, какие учреждения были в храмах в период советской власти; что произошло со шведским и финским приходами; где знаменитый шахматист Чигорин играл в шахматы на деньги; когда в Петербурге появилась первая пешеходная улица, а также какое лакомство является истинно питерским.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Невский проспект, 17
Место завершения
🏁 Большая Конюшенная, 25
Аудиоэкскурсия в приложении: Лютеранский квартал Петербурга
Аудиоэкскурсия в приложении: Лютеранский квартал Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
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