Интерактивная прогулка 👣 «Лютеранский квартал» позволит узнать о жизни иностранцев в новом городе России – Санкт-Петербурге.

Желающих переехать и побывать в Петербурге было так много, что было принято решение позволить им селиться «за границей» города, то есть за рекой Мойкой. Так появилась немецкая слобода и различные общины: голландская, финская, шведская, французская, австрийская и многие другие.

Мы расскажем вам о жизни и досуге новых жителей, их роли в общественной жизни города, а также уделим особое внимание знаменитым соборам и церквям, которые сейчас располагаются в самом сердце Петербурга.

Вы узнаете, какие учреждения были в храмах в период советской власти; что произошло со шведским и финским приходами; где знаменитый шахматист Чигорин играл в шахматы на деньги; когда в Петербурге появилась первая пешеходная улица, а также какое лакомство является истинно питерским.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: