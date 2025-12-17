Если школа была давно, читать толстые книжки некогда, а разобраться, почему в нашей стране случались восстания и убивали царей, то приглашаю вас в интереснейший музей! Вы рассмотрите интерактивные карты, арт-объекты и любопытные экспонаты, которые расположились в двух особняках — балерины Матильды Кшесинской и лесоторговца Василия Бранта.
Описание экскурсии
Особняк Матильды Кшесинской
Вы увидите парадную анфиладу дворца Матильды Кшесинской, услышите о её балетной карьере и об отношениях с членами царской семьи. На втором этаже, где были личные покои, посетите кабинет, в котором работал Ленин. И остановитесь у того самого балкона, с которого он выступал перед народом в апреле 1917 года.
Особняк Василия Бранта
Побываете в гостях у богатого лесоторговца. Рассмотрите роскошную дубовую приёмную и красочные витражи, сделанные по эскизам Кузьмы Петрова-Водкина.
Революция 1917 года
«Кто виноват?» и «Что делать?» — вот главные вопросы, на которые ищут вопросы писатели и политические деятели во все времена. Почему царь-освободитель за отмену крепостного права поплатился жизнью? Произошла бы революция в 1917, если бы Россия не вступила в войну? Попробуем разобраться!
Чтобы лучше запомнить исторические факты, мы с вами:
- обсудим первый экспонат музея, связанный с дерзким ограблением дилижанса, в котором участвовали Сталин и Ленин
- поговорим о странном поверье на Руси, благодаря которому палачи зарабатывали себе на водку (и не только)
- поймём, почему распространялись слухи о Распутине и императрице
- увидим картину Верещагина «Казнь заговорщиков в России», которая долгое время была под запретом
- подсчитаем, сколько фуэте делала Матильда Кшесинская и зачем она держала дома козу
Организационные детали
- Эта экскурсия для взрослой аудитории и учащихся старших классов
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослые — 500 ₽; студенты, пенсионеры, школьники — 250 ₽; плюс экскурсионное обслуживание на всю группу — 1500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 943 туристов
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик, работаю с русскими и итальянскими путешественниками, есть лицензии во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 20 чел.
Музей политической истории России
Доступно и наглядно - о важных этапах прошлого
Начало: Около Музея политической истории
19 дек в 10:00
20 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Балет, барон и революция: экскурсия по особняку Кшесинской
Исследовать здание в стиле модерн и по совместительству - музей политической истории на Петроградке
Начало: Внутри музея возле кассы
Завтра в 10:00
19 дек в 10:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.
-
5%
Билеты
Из Санкт-Петербурга - по всей России! Групповая экскурсия по «Гранд Макету» (билеты включены)
Почувствуйте себя Гулливером в мире миниатюр, исследуя города и пейзажи России в музее «Гранд Макет». Билеты включены в стоимость
Начало: На ул. Цветочная
19 дек в 13:00
20 дек в 14:00
2594 ₽
2730 ₽ за билет