Если школа была давно, читать толстые книжки некогда, а разобраться, почему в нашей стране случались восстания и убивали царей, то приглашаю вас в интереснейший музей! Вы рассмотрите интерактивные карты, арт-объекты и любопытные экспонаты, которые расположились в двух особняках — балерины Матильды Кшесинской и лесоторговца Василия Бранта.

Описание экскурсии

Особняк Матильды Кшесинской

Вы увидите парадную анфиладу дворца Матильды Кшесинской, услышите о её балетной карьере и об отношениях с членами царской семьи. На втором этаже, где были личные покои, посетите кабинет, в котором работал Ленин. И остановитесь у того самого балкона, с которого он выступал перед народом в апреле 1917 года.

Особняк Василия Бранта

Побываете в гостях у богатого лесоторговца. Рассмотрите роскошную дубовую приёмную и красочные витражи, сделанные по эскизам Кузьмы Петрова-Водкина.

Революция 1917 года

«Кто виноват?» и «Что делать?» — вот главные вопросы, на которые ищут вопросы писатели и политические деятели во все времена. Почему царь-освободитель за отмену крепостного права поплатился жизнью? Произошла бы революция в 1917, если бы Россия не вступила в войну? Попробуем разобраться!

Чтобы лучше запомнить исторические факты, мы с вами:

обсудим первый экспонат музея, связанный с дерзким ограблением дилижанса, в котором участвовали Сталин и Ленин

поговорим о странном поверье на Руси, благодаря которому палачи зарабатывали себе на водку (и не только)

поймём, почему распространялись слухи о Распутине и императрице

увидим картину Верещагина «Казнь заговорщиков в России», которая долгое время была под запретом

подсчитаем, сколько фуэте делала Матильда Кшесинская и зачем она держала дома козу

Организационные детали