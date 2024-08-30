Моя прогулка по центру для тех, кто хочет получить фундаментальные знания об архитектуре и научиться определять её стили. Начиная с 1703 года, мы разложим пёстрый пазл застройки Петербурга на элементы

и соберём его заново. Обо всём я расскажу доходчиво и интересно — через 2-3 часа вы сможете сказать, когда и в каком стиле построено то или иное здание, лишь взглянув на него, и квест будет пройден.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мир архитектуры за 2,5 часа

В чём различия между барокко и рококо, классицизмом и ампиром, неоклассицизмом и модерном? На прогулке я помогу вам понять эти особенности. Мы разберём стилевые особенности, их взаимные противоречия и преемственность — и привяжем их к временным рамкам. Вы узнаете, какие здания в Петербурге своим новаторством повлияли на дальнейший облик города в целом и как образовывались градообразующие ансамбли в архитектуре.

Невский и окрестности

Наш маршрут проложен по главной артерии Петербурга и прилегающим к ней улицам и площадям. Мы начнём прогулку у Исаакиевской площади, пройдём по Сенатской и закончим на Дворцовой. По пути рассмотрим самые главные архитектурные сооружения нашего города в архитектурном ключе.

Организационные детали