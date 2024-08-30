Моя прогулка по центру для тех, кто хочет получить фундаментальные знания об архитектуре и научиться определять её стили. Начиная с 1703 года, мы разложим пёстрый пазл застройки Петербурга на элементы
Описание экскурсии
Мир архитектуры за 2,5 часа
В чём различия между барокко и рококо, классицизмом и ампиром, неоклассицизмом и модерном? На прогулке я помогу вам понять эти особенности. Мы разберём стилевые особенности, их взаимные противоречия и преемственность — и привяжем их к временным рамкам. Вы узнаете, какие здания в Петербурге своим новаторством повлияли на дальнейший облик города в целом и как образовывались градообразующие ансамбли в архитектуре.
Невский и окрестности
Наш маршрут проложен по главной артерии Петербурга и прилегающим к ней улицам и площадям. Мы начнём прогулку у Исаакиевской площади, пройдём по Сенатской и закончим на Дворцовой. По пути рассмотрим самые главные архитектурные сооружения нашего города в архитектурном ключе.
Организационные детали
- Перед экскурсией ничего знать не обязательно
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3123 туристов
Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам так понравилось путешествие в Петергоф с Андреем, что решили продолжить изучать архитектуру и историю в Питере). Андрей, безусловно профессионал своего дела. Просто, интересно и увлекательно об архитектурных терминах и стилях, выдающихся людях и конечно, пямятниках архитектуры. Удобнее всего изучать и запоминать новую информацию на примере, а когда перед тобой великолепный Иссакиевский собор, нельзя остаться равнодушным)
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Огромное спасибо Андрею за экскурсию! Интересно, с юмором, много интересных фактов, лёгкость подачи информации - а для меня очень важно,чтобы не просто сходить на экскурсию, а что-то ещё и запомнить)))) Очень удобный формат - экскурсия на автомобиле: и не устала, и пофотографировалась, и много, чего удалось увидеть. Рекомендую! И сама в следующий раз закажу снова, только другой маршрут)
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М
Ходили с детьми на экскурсию. Договорились очень быстро. Экскурсия очень интересная, язык понятный даже школьнику, при этом экскурсия очень насыщенная и длинная. Дети в середине замерзли, и мы зашли в
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С
Отличная экскурсия, огромное спасибо Андрею - экскурсоводу и архитектору! Было очень интересно, много новой информации - и не только про архитектуру города! С юмором и очень насыщенно, время пролетело просто незаметно! Рекомендую)
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Н
Все просто супер! Экскурсия пролетела незаметно, узнали много нового! Рекомендую!!!!
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Интересная экскурсия на любую погоду.
Информационно "заряженная".
С юмором))
После - смотришь на дома и строения совершенно под другим "соусом".
Спасибо!
Информационно "заряженная".
С юмором))
После - смотришь на дома и строения совершенно под другим "соусом".
Спасибо!
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