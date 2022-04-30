Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест

Разобраться в стилях разных эпох и сложить для себя образ парадного Петербурга

Квест
Моя прогулка по центру для тех, кто хочет получить базовые знания об архитектуре и научиться определять ее стили.

Начиная с 1703 года, мы разложим пестрый пазл застройки Петербурга на элементы и соберем его заново.

Обо всем я расскажу доходчиво и интересно — через 3 часа вы сможете сказать, когда построено то или иное здание, лишь взглянув на него, и квест будет пройден.
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Петербург с архитектором: экскурсия, обучение, квест
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мир архитектуры за 3 часа

В чем различия между барокко и необарокко, классицизмом и неоклассицизмом, ампиром и Александровским классицизмом? На прогулке я помогу вам понять это. Мы разберем стилевые особенности, их взаимные противоречия или преемственность — и привяжем их к временным рамкам. Вы узнаете, какие здания в Петербурге своим новаторством повлияли на дальнейший облик города в целом и как образовывались градообразующие ансамбли в архитектуре.

Невский и окрестности

Наш маршрут проложен по главной артерии Петербурга и прилегающим к ней улицам и площадям. Вы в деталях рассмотрите Казанский и Исаакиевский соборы, увидите дворцы Белосельских-Белозерских и Строгановский, Аничков и Ломоносовский мосты. Пройдете по улице Зодчего Росси и по набережной реки Фонтанка с доходными домами, полюбуетесь Зимним дворцом и Стрелкой Васильевского острова.

Организационные детали

  • Перед экскурсией ничего знать не обязательно, надо прийти с максимально разгруженной головой
  • Это авто-пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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