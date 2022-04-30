Что вас ожидает

Мир архитектуры за 3 часа

В чем различия между барокко и необарокко, классицизмом и неоклассицизмом, ампиром и Александровским классицизмом? На прогулке я помогу вам понять это. Мы разберем стилевые особенности, их взаимные противоречия или преемственность — и привяжем их к временным рамкам. Вы узнаете, какие здания в Петербурге своим новаторством повлияли на дальнейший облик города в целом и как образовывались градообразующие ансамбли в архитектуре.

Невский и окрестности

Наш маршрут проложен по главной артерии Петербурга и прилегающим к ней улицам и площадям. Вы в деталях рассмотрите Казанский и Исаакиевский соборы, увидите дворцы Белосельских-Белозерских и Строгановский, Аничков и Ломоносовский мосты. Пройдете по улице Зодчего Росси и по набережной реки Фонтанка с доходными домами, полюбуетесь Зимним дворцом и Стрелкой Васильевского острова.

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