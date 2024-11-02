Как создать архитектурный шедевр? Нужны талант, мастерство и немного удачи: на экскурсии поговорим об этих вещах в жизни пяти архитекторов, которые создавали облик Петербурга.
Гуляя в сердце города по местам великих мастеров, вы узнаете об их успехах и неудачах, увлечениях и слабостях, заказчиках и покровителях. Как художник и реставратор я помогу вам увидеть этот творческий мир изнутри.
Гуляя в сердце города по местам великих мастеров, вы узнаете об их успехах и неудачах, увлечениях и слабостях, заказчиках и покровителях. Как художник и реставратор я помогу вам увидеть этот творческий мир изнутри.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Об архитекторах — с разных сторон
Я родилась и выросла в семье художников, затем сама получила художественное образование, поэтому смогу живо и неформально рассказать вам о профессии архитектора. Мы сосредоточимся на пяти людях, которые внесли большой вклад в архитектуру Петербурга. Поговорим и об их творческом росте, и о личной жизни. Например, вы узнаете:
- о стремительных карьерных взлётах начинающих архитекторов
- отношениях между заказчиком и архитектором
- обучении архитектуре в 18 и 19 веках
- качествах, которые были нужны для успешной карьеры
- круге обязанностей придворного архитектора
- архитектурной «дуэли» Монферрана и Модюи
Маршрут, который раскроет тему
- Адмиралтейство — градостроительный центр и символ Петербурга. Считается архитектурным шедевром мирового уровня. Вершина творческого пути архитектора Андреяна Захарова
- Исаакиевский собор, который строился 40 лет по проекту Огюста Монферрана. Вы узнаете, как собор стал воплощением новаторских архитектурных и инженерных решений первой половины 19 века. И как именно здесь раскрылись таланты многих архитекторов и скульпторов
- Особняк Лобанова-Ростовского — первое здание, спроектированное Монферраном
- Роскошные особняки в неоитальяском стиле на Большой Морской, которые Монферран построил для своего друга, мецената Павла Демидова, а также особняк на Мойке, в котором жил сам архитектор
Кому подойдёт экскурсия
Конечно, любителям архитектуры и искусства. Как искушённым путешественникам, так и тем, кто впервые открывает для себя великолепный Санкт-Петербург.
Организационные детали
При желании можно сделать кофе-паузу в атмосферном кафе (оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Адмиралтейства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maрия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 95 туристов
Добрый день! Я Мария, лицензированный гид по Санкт-Петербургу, профессиональный художник и реставратор. Родилась в семье художников, с детства была окружена искусством и творческим людьми. А еще я очень люблю историю. ИменноЗадать вопрос
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