Как создать архитектурный шедевр? Нужны талант, мастерство и немного удачи: на экскурсии поговорим об этих вещах в жизни пяти архитекторов, которые создавали облик Петербурга. Гуляя в сердце города по местам великих мастеров, вы узнаете об их успехах и неудачах, увлечениях и слабостях, заказчиках и покровителях. Как художник и реставратор я помогу вам увидеть этот творческий мир изнутри.

Описание экскурсии

Об архитекторах — с разных сторон

Я родилась и выросла в семье художников, затем сама получила художественное образование, поэтому смогу живо и неформально рассказать вам о профессии архитектора. Мы сосредоточимся на пяти людях, которые внесли большой вклад в архитектуру Петербурга. Поговорим и об их творческом росте, и о личной жизни. Например, вы узнаете:

о стремительных карьерных взлётах начинающих архитекторов

отношениях между заказчиком и архитектором

обучении архитектуре в 18 и 19 веках

качествах, которые были нужны для успешной карьеры

круге обязанностей придворного архитектора

архитектурной «дуэли» Монферрана и Модюи

Маршрут, который раскроет тему

Адмиралтейство — градостроительный центр и символ Петербурга. Считается архитектурным шедевром мирового уровня. Вершина творческого пути архитектора Андреяна Захарова

Исаакиевский собор, который строился 40 лет по проекту Огюста Монферрана. Вы узнаете, как собор стал воплощением новаторских архитектурных и инженерных решений первой половины 19 века. И как именно здесь раскрылись таланты многих архитекторов и скульпторов

Особняк Лобанова-Ростовского — первое здание, спроектированное Монферраном

Роскошные особняки в неоитальяском стиле на Большой Морской, которые Монферран построил для своего друга, мецената Павла Демидова, а также особняк на Мойке, в котором жил сам архитектор

Кому подойдёт экскурсия

Конечно, любителям архитектуры и искусства. Как искушённым путешественникам, так и тем, кто впервые открывает для себя великолепный Санкт-Петербург.

Организационные детали

При желании можно сделать кофе-паузу в атмосферном кафе (оплачивается отдельно).