Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» с посещением Юсуповского дворца

ГК Т.
ГК Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» с посещением Юсуповского дворца
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Экскурсия

1 950 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» с посещением Юсуповского дворца
Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» с посещением Юсуповского дворца

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
  • Юсуповский дворец на наб. реки Фонтанке
  • Юсуповский дворец на наб. реки Мойке
Юсуповы - одна из самых древних и знатных фамилий России. Биография этого прославленного княжеского рода была тесно связана с судьбой русского государства: представители династии часто оказывались в центре самых драматичных событий русской истории 📖. Юсуповы всегда шли рука об руку с царской властью, пополняя собой ряды сподвижников, военачальников, вельмож, сенаторов и фаворитов. Преданность трону оплачивалась «с лихвой»: на семью сыпались почести, высокие должности, титулы, ордена, поместья, дворцы. .. К последней трети XIX века состояние Юсуповых было поистине колоссальным! Роскошь, в которой жил княжеский дом, поражала даже Романовых. 57 дворцов по всей России, только в Санкт-Петербурге их было 4! 250 тыс. десятин земли, фабрики и рудники, винодельческие хозяйства, коллекция драгоценностей и сокровищ, принадлежавших ранее чуть ли не всем королевским домам Европы, шедевры мирового искусства, включавшие полотна Рембрандта и Ван Дейка!
Однако, столь сказочное благополучие таило в себе серьезнейший изъян:страшное родовое проклятье, которое преследовало представителей рода вплоть до полного его уничтожения! После перехода одного из предков ногайского бея Юсуфа Мурзы в православие только один из наследников мужского рода в каждом поколении доживал до 26 лет! На нашей экскурсии 🧭 мы познакомимся с историей этой исключительной семьи и расследуем такую роковую коллизию в ее судьбе. Мы поймем, имело ли действительную силу проклятие рода, или речь идет лишь о легенде. Мы изучим владения Юсуповых в Петербурге и увидим ту поражающую воображение роскошь, в которой они проживали. Мы проследуем по их стопам и попытаемся воссоздать обычный день в дореволюционном Петербурге последних представителей фамилии, проживавших здесь, - княгини Зинаиды Николаевны и ее сына Феликса Феликсовича Юсуповых, а также заглянем в их будущее и поразимся фантастическим поворотам в их судьбе, сопровождавшим эмиграцию семьи в Европу после революции 1917 года. Наконец, мы посетим один из дворцов, принадлежавших Юсуповым в столице, и очутимся в пространстве, которое еще помнит присутствие прежних хозяев!

Какие достопримечательности 🏛️ Вы увидите:

    •Дворец Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
    •Юсуповский дворец на наб. реки Фонтанки
    •Юсуповский дворец на наб. реки Мойки
    Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Юсуповский сад, река Мойка, Литейный проспект
    (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
    🚩 Начало: Лиговский пр. , 10/118, гостиница «Октябрьская»
    🏁 Место завершения: Юсуповский дворец на Мойке ул. Декабристов, д. 21А
    Что входит
    • услуги экскурсовода
    • транспортное обслуживание
    • входные билеты с экскурсией в Юсуповский дворец на наб. реки Мойке
    Важная информация
    *Льготная категория РФ - пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи (при наличии соответствующих документов)
    Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» с посещением Юсуповского дворца
    Автобусная экскурсия «Тайны рода Юсуповых» с посещением Юсуповского дворца
    Время проведения: 18.04.21 в 11:00, 23.05.21, 20.06.21, 11.07.21, 08.08.21 в 12:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ГК Т.
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