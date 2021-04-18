Юсуповы - одна из самых древних и знатных фамилий России. Биография этого прославленного княжеского рода была тесно связана с судьбой русского государства: представители династии часто оказывались в центре самых драматичных событий русской истории 📖. Юсуповы всегда шли рука об руку с царской властью, пополняя собой ряды сподвижников, военачальников, вельмож, сенаторов и фаворитов. Преданность трону оплачивалась «с лихвой»: на семью сыпались почести, высокие должности, титулы, ордена, поместья, дворцы. .. К последней трети XIX века состояние Юсуповых было поистине колоссальным! Роскошь, в которой жил княжеский дом, поражала даже Романовых. 57 дворцов по всей России, только в Санкт-Петербурге их было 4! 250 тыс. десятин земли, фабрики и рудники, винодельческие хозяйства, коллекция драгоценностей и сокровищ, принадлежавших ранее чуть ли не всем королевским домам Европы, шедевры мирового искусства, включавшие полотна Рембрандта и Ван Дейка!

Однако, столь сказочное благополучие таило в себе серьезнейший изъян:страшное родовое проклятье, которое преследовало представителей рода вплоть до полного его уничтожения! После перехода одного из предков ногайского бея Юсуфа Мурзы в православие только один из наследников мужского рода в каждом поколении доживал до 26 лет! На нашей экскурсии 🧭 мы познакомимся с историей этой исключительной семьи и расследуем такую роковую коллизию в ее судьбе. Мы поймем, имело ли действительную силу проклятие рода, или речь идет лишь о легенде. Мы изучим владения Юсуповых в Петербурге и увидим ту поражающую воображение роскошь, в которой они проживали. Мы проследуем по их стопам и попытаемся воссоздать обычный день в дореволюционном Петербурге последних представителей фамилии, проживавших здесь, - княгини Зинаиды Николаевны и ее сына Феликса Феликсовича Юсуповых, а также заглянем в их будущее и поразимся фантастическим поворотам в их судьбе, сопровождавшим эмиграцию семьи в Европу после революции 1917 года. Наконец, мы посетим один из дворцов, принадлежавших Юсуповым в столице, и очутимся в пространстве, которое еще помнит присутствие прежних хозяев!

Какие достопримечательности 🏛️ Вы увидите:

•Дворец Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте

•Юсуповский дворец на наб. реки Фонтанки

•Юсуповский дворец на наб. реки Мойки

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Юсуповский сад, река Мойка, Литейный проспект

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).