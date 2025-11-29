Обернёмся на пару веков назад и представим, какой была столица Российской империи. На неторопливой прогулке мы расскажем, на чём ездили, куда ходили за покупками, чем лакомились и как развлекались в дореволюционном и советском городе. Вы полюбуетесь архитектурными шедеврами, а также услышите истории знаменитых семейств и узнаете о деталях быта людей разного достатка.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Невский проспект. Пройдём по самой знаменитой улице Петербурга. Представим себе, каким был город в 19–20 веке, кем были его жители. Каким был в разные периоды общественный транспорт, и как и где отмечали Рождество.

Магазин купцов Елисеевых. Полюбуемся динамичными фигурками в витринах и заглянем внутрь. Даже сегодня он поражает! Обсудим, как людям разных сословий жилось в Петербурге. Какие магазины они посещали и каким развлечениям отдавали предпочтение.

Фонд исторической фотографии Карла Буллы. Рассмотрим старинную коллекцию фотографий Петербурга. Мы расскажем о дворянских фамилиях и удачливых купцах — благодаря чему богатели, как начинали и развивали своё дело.

Казанский собор. Поговорим, как это место стало памятником русской воинской славы и кто здесь похоронен.

Лютеранская церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе). Поднимемся на башню и спустимся в катакомбы. Вы узнаете о драматичной судьбе здания, его архитекторах и прихожанах.

Колокольня и многое-многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми и взрослым, которые на размеренной неспешной прогулке хотят представить себе Петербург 100 или 200 лет назад.

Организационные детали