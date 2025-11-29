Проникнуться духом Петербурга 19-20 веков через погружение в судьбы аристократов и простых горожан
Обернёмся на пару веков назад и представим, какой была столица Российской империи.
На неторопливой прогулке мы расскажем, на чём ездили, куда ходили за покупками, чем лакомились и как развлекались в дореволюционном и советском городе.
Вы полюбуетесь архитектурными шедеврами, а также услышите истории знаменитых семейств и узнаете о деталях быта людей разного достатка.
Описание экскурсии
Невский проспект. Пройдём по самой знаменитой улице Петербурга. Представим себе, каким был город в 19–20 веке, кем были его жители. Каким был в разные периоды общественный транспорт, и как и где отмечали Рождество.
Магазин купцов Елисеевых. Полюбуемся динамичными фигурками в витринах и заглянем внутрь. Даже сегодня он поражает! Обсудим, как людям разных сословий жилось в Петербурге. Какие магазины они посещали и каким развлечениям отдавали предпочтение.
Фонд исторической фотографии Карла Буллы. Рассмотрим старинную коллекцию фотографий Петербурга. Мы расскажем о дворянских фамилиях и удачливых купцах — благодаря чему богатели, как начинали и развивали своё дело.
Казанский собор. Поговорим, как это место стало памятником русской воинской славы и кто здесь похоронен.
Лютеранская церковь Святых Петра и Павла (Петрикирхе). Поднимемся на башню и спустимся в катакомбы. Вы узнаете о драматичной судьбе здания, его архитекторах и прихожанах.
Колокольня и многое-многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми и взрослым, которые на размеренной неспешной прогулке хотят представить себе Петербург 100 или 200 лет назад.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна путешественникам старше 6 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 15:00, в воскресенье в 11:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00, в воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 74 туристов
Меня зовут Виталия, я родилась и выросла в Петербурге. Занимаюсь туризмом с 2018 года. Моя команда состоит из профессионалов, влюблённых в свое дело. Качество, внимательное отношение и индивидуальный подход — наши главные критерии в работе. Мы будем рады сделать ваше путешествие незабываемым и показать Петербург таким, каким знаем и любим его мы.