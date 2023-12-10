Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать о родовом несчастье и побывать в роскошных залах княжеской семьи

Юсуповы были преданы трону, и это оплачивалась с лихвой почестями и богатством.

Но сказочное благополучие таило изъян — страшное проклятие, которое преследовало семью вплоть до полного уничтожения. На экскурсии вы познакомитесь с историей рода и расследуете роковую коллизию в его судьбе. Вы поймёте, имело ли действительную силу проклятье или это только легенда.
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Тайны Юсуповых: автобусная экскурсия + посещение дворца
Ближайшие даты:
10
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Льготный1 710 ₽
Школьник (7-17 лет)1 575 ₽
Дошкольник1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия (2,5 часа)

На автобусной экскурсии есть три остановки, связанные с Юсуповыми, — Юсуповский сад, набережная реки Мойки и Литейный проспект. Вы проследуете по следам семейства и узнаете, как проводили обычный день в дореволюционном Петербурге последние представители фамилии — княгиня Зинаида Николаевна и её сын Феликс. Заглянете в их будущее и поразитесь судьбоносным поворотам, которые сопровождали эмиграцию семьи в Европу после 1917 года.

Посещение Юсуповского дворца (1,5 часа)

Вы очутитесь в пространстве, которое всё ещё помнит присутствие прежних хозяев. Увидите поражающую воображение роскошь, в которой проживали Юсуповы. Пройдёте по Парадной лестнице, оцените торжественность Белоколонного зала и благородство Дубовой столовой. Вы узнаете, как использовались эти комнаты и какие секреты они хранят.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, трассовая экскурсия, сопровождение гида, входной билет в Юсуповский дворец с экскурсией по маршруту «Парадные залы и Театр»
  • Остановки и маршрут автобусной экскурсии могут меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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