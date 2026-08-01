Юсуповы были преданы трону, и это оплачивалась с лихвой почестями и богатством. Но сказочное благополучие таило изъян — страшное проклятие, которое преследовало семью вплоть до полного уничтожения. На экскурсии вы познакомитесь с историей рода и расследуете роковую коллизию в его судьбе. Вы поймёте, имело ли действительную силу проклятье или это только легенда.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Автобусная экскурсия (2 часа)

На автобусной экскурсии есть три остановки, связанные с Юсуповыми, — Юсуповский сад, набережная реки Мойки и Литейный проспект. Вы проследуете по следам семейства и узнаете, как проводили обычный день в дореволюционном Петербурге последние представители фамилии — княгиня Зинаида Николаевна и её сын Феликс. Заглянете в их будущее и поразитесь судьбоносным поворотам, которые сопровождали эмиграцию семьи в Европу после 1917 года.

Посещение Юсуповского дворца (1,5 часа)

Вы очутитесь в пространстве, которое всё ещё помнит присутствие прежних хозяев. Увидите поражающую воображение роскошь, в которой проживали Юсуповы. Пройдёте по Парадной лестнице, оцените торжественность Белоколонного зала и благородство Дубовой столовой. Вы узнаете, как использовались эти комнаты и какие секреты они хранят.

Организационные детали