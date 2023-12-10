Узнать о родовом несчастье и побывать в роскошных залах княжеской семьи
Но сказочное благополучие таило изъян — страшное проклятие, которое преследовало семью вплоть до полного уничтожения. На экскурсии вы познакомитесь с историей рода и расследуете роковую коллизию в его судьбе. Вы поймёте, имело ли действительную силу проклятье или это только легенда.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 800 ₽
|Льготный
|1 710 ₽
|Школьник (7-17 лет)
|1 575 ₽
|Дошкольник
|1 350 ₽
Описание
Что вас ожидает
Автобусная экскурсия (2,5 часа)
На автобусной экскурсии есть три остановки, связанные с Юсуповыми, — Юсуповский сад, набережная реки Мойки и Литейный проспект. Вы проследуете по следам семейства и узнаете, как проводили обычный день в дореволюционном Петербурге последние представители фамилии — княгиня Зинаида Николаевна и её сын Феликс. Заглянете в их будущее и поразитесь судьбоносным поворотам, которые сопровождали эмиграцию семьи в Европу после 1917 года.
Посещение Юсуповского дворца (1,5 часа)
Вы очутитесь в пространстве, которое всё ещё помнит присутствие прежних хозяев. Увидите поражающую воображение роскошь, в которой проживали Юсуповы. Пройдёте по Парадной лестнице, оцените торжественность Белоколонного зала и благородство Дубовой столовой. Вы узнаете, как использовались эти комнаты и какие секреты они хранят.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, трассовая экскурсия, сопровождение гида, входной билет в Юсуповский дворец с экскурсией по маршруту «Парадные залы и Театр»
- Остановки и маршрут автобусной экскурсии могут меняться в зависимости от дорожной ситуации
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.