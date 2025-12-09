Приглашаем вас в путешествие по Юсуповскому дворцу на Мойке, где роскошь и элегантность соседствуют с трагическими страницами прошлого.
Вы побываете в великолепных залах, заглянете в личные покои княжеской семьи и услышите рассказ о событиях роковой ночи, изменившей ход российской истории. Мы поделимся тайнами дворца, интересными фактами и ответим на все ваши вопросы.
Описание билета
Парадные залы
- Белоколонный зал — величественное пространство для балов и приёмов. Вы узнаете о его архитектурных особенностях
- Зелёная гостиная — элегантная комната для приёма гостей, где вы услышите о традициях и обычаях аристократии
- Красная гостиная — роскошный зал в насыщенных тонах, хранящий воспоминания о великосветских собраниях
- Голубая гостиная — изысканное помещение в нежной палитре, отражающее утончённый вкус хозяев
- Картинная галерея — коллекция живописи, собранная семьёй Юсуповых
- Домашний театр — уникальная сцена, где выступали известные актёры и сами князья Юсуповы
Личные покои князя
- Музыкальная гостиная
- Гостиная Генриха II
- Кабинет князя и библиотека
- Турецкий кабинет
- Мавританская гостиная
- Буфетная
Вы услышите о повседневной жизни семьи Юсуповых, их привычках и увлечениях.
Роковая ночь убийства Григория Распутина
Вы посетите комнаты, где разворачивались события той ночи. Зайдёте в подвалы дворца — место убийства. Мы расскажем вам историю заговора: мотивы, роль Феликса Юсупова и обстоятельства преступления. А также поделимся разными версиями произошедшего.
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость
- Программа будет интересна путешественникам старше 8 лет
- После экскурсии самостоятельный осмотр дворца не предусмотрен
- Экскурсию для вас проеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 752 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
