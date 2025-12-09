Мои заказы

Юсуповский дворец в Петербурге (билеты включены)

Пройти по парадным залам, зайти в личные покои и окунуться в роковую ночь убийства Распутина
Приглашаем вас в путешествие по Юсуповскому дворцу на Мойке, где роскошь и элегантность соседствуют с трагическими страницами прошлого.

Вы побываете в великолепных залах, заглянете в личные покои княжеской семьи и услышите рассказ о событиях роковой ночи, изменившей ход российской истории. Мы поделимся тайнами дворца, интересными фактами и ответим на все ваши вопросы.
Юсуповский дворец в Петербурге (билеты включены)
Юсуповский дворец в Петербурге (билеты включены)
Юсуповский дворец в Петербурге (билеты включены)

Описание билета

Парадные залы

  • Белоколонный зал — величественное пространство для балов и приёмов. Вы узнаете о его архитектурных особенностях
  • Зелёная гостиная — элегантная комната для приёма гостей, где вы услышите о традициях и обычаях аристократии
  • Красная гостиная — роскошный зал в насыщенных тонах, хранящий воспоминания о великосветских собраниях
  • Голубая гостиная — изысканное помещение в нежной палитре, отражающее утончённый вкус хозяев
  • Картинная галерея — коллекция живописи, собранная семьёй Юсуповых
  • Домашний театр — уникальная сцена, где выступали известные актёры и сами князья Юсуповы

Личные покои князя

  • Музыкальная гостиная
  • Гостиная Генриха II
  • Кабинет князя и библиотека
  • Турецкий кабинет
  • Мавританская гостиная
  • Буфетная

Вы услышите о повседневной жизни семьи Юсуповых, их привычках и увлечениях.

Роковая ночь убийства Григория Распутина

Вы посетите комнаты, где разворачивались события той ночи. Зайдёте в подвалы дворца — место убийства. Мы расскажем вам историю заговора: мотивы, роль Феликса Юсупова и обстоятельства преступления. А также поделимся разными версиями произошедшего.

Организационные детали

  • Билеты включены в стоимость
  • Программа будет интересна путешественникам старше 8 лет
  • После экскурсии самостоятельный осмотр дворца не предусмотрен
  • Экскурсию для вас проеду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Юсуповского дворца
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 752 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Романовы в Зимнем дворце: парадные и жилые покои (билеты включены)
2 часа
46 отзывов
Билеты
Лучший выбор
Романовы в Зимнем дворце: билеты включены
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни Романовых. Парадные залы, жилые покои и часы «Павлин» - всё это ждёт вас с билетами в Эрмитаж
Начало: У Атлантов
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3355 ₽ за билет
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
2 часа
223 отзыва
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Посетить особняк на Мойке и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды (в группе)
Начало: На улице Декабристов
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
2500 ₽ за человека
Эрмитаж: по следам династии Романовых (билеты включены)
2.5 часа
41 отзыв
Билеты
Эрмитаж: по следам династии Романовых
Увлекательная экскурсия по Эрмитажу, где откроются тайны династии Романовых и великолепие западно-европейского искусства. Билеты включены
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
3700 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге