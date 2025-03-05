Мои заказы

Главный Юсуповский дворец целиком

Погрузиться в историю фамилии и немножко расследовать убийство Распутина
Юсуповы владели в Петербурге четырьмя дворцами, но самым главным был дворец на Мойке.

Здесь устраивали приёмы и балы, блистали ложи театра, а после свадьбы обосновались Феликс-младший и его жена Ирина.

Вы пройдёте по комнатам, где творилась история, раскроете тёмные секреты, услышите о «пещере Аладдина» и свадебных подарках. И узнаете, что случилось с дворцом после Октябрьской революции.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Усадебный парк. Мы встретимся у Конюшенного флигеля, поговорим об истории участка и судьбе парка, о служебных постройках и о самом дворце.

Половина молодых. Знакомство с интерьерами начнём в той части дворца, где после свадьбы поселились Феликс и Ирина Юсуповы. Вы увидите, какие смелые замыслы Феликса воплотил в жизнь архитектор Белобородов и чем в начале 20 века поражал гостей молодой князь.

Мрачные тайны. Переместимся в те комнаты, куда обычно приглашались друзья Феликса и где был убит Григорий Распутин. Вы услышите о роковой ночи и судьбах участников преступления.

Половина князя. Ониксовый камин, витражи, библиотека и клады.

Будуары княгини. Здесь, словно фарфоровая куколка, позировала Серову Зинаида Юсупова.

Парадные залы, где принимали гостей и где окажемся мы, как гости из будущего.

На экскурсии вы:

  • познакомитесь с генеалогическим древом рода
  • узнаете о семейном проклятии и происхождении богатств семьи
  • выясните, как Юсуповы стали владельцами дворца на Мойке
  • разберётесь в версиях убийства Распутина
  • обнаружите дворцовые тайники и услышите о вывезенном Рембрандте

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включена невозвратная путёвка во дворец — 11 900 ₽. Её нужно оплатить не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии
  • Экскурсию можно провести для групп до 15 человек — обсудите это при бронировании
  • Рекомендуем экскурсию для путешественников старше 14 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Елена
Елена
6 мар 2025
Замечательная экскурсия от гида Любови. Все интересно рассказывала, все четко, были вшестером с подругами, узнали множество деталей о роде Юсуповых. Благодарим, рекомендуем гида.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

