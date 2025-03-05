Усадебный парк. Мы встретимся у Конюшенного флигеля, поговорим об истории участка и судьбе парка, о служебных постройках и о самом дворце.
Половина молодых. Знакомство с интерьерами начнём в той части дворца, где после свадьбы поселились Феликс и Ирина Юсуповы. Вы увидите, какие смелые замыслы Феликса воплотил в жизнь архитектор Белобородов и чем в начале 20 века поражал гостей молодой князь.
Мрачные тайны. Переместимся в те комнаты, куда обычно приглашались друзья Феликса и где был убит Григорий Распутин. Вы услышите о роковой ночи и судьбах участников преступления.
Половина князя. Ониксовый камин, витражи, библиотека и клады.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!