Юсуповы владели в Петербурге четырьмя дворцами, но самым главным был дворец на Мойке. Здесь устраивали приёмы и балы, блистали ложи театра, а после свадьбы обосновались Феликс-младший и его жена Ирина. Вы пройдёте по комнатам, где творилась история, раскроете тёмные секреты, услышите о «пещере Аладдина» и свадебных подарках. И узнаете, что случилось с дворцом после Октябрьской революции.

Описание экскурсии

Усадебный парк. Мы встретимся у Конюшенного флигеля, поговорим об истории участка и судьбе парка, о служебных постройках и о самом дворце.

Половина молодых. Знакомство с интерьерами начнём в той части дворца, где после свадьбы поселились Феликс и Ирина Юсуповы. Вы увидите, какие смелые замыслы Феликса воплотил в жизнь архитектор Белобородов и чем в начале 20 века поражал гостей молодой князь.

Мрачные тайны. Переместимся в те комнаты, куда обычно приглашались друзья Феликса и где был убит Григорий Распутин. Вы услышите о роковой ночи и судьбах участников преступления.

Половина князя. Ониксовый камин, витражи, библиотека и клады.

Будуары княгини. Здесь, словно фарфоровая куколка, позировала Серову Зинаида Юсупова.

Парадные залы, где принимали гостей и где окажемся мы, как гости из будущего.

На экскурсии вы:

познакомитесь с генеалогическим древом рода

узнаете о семейном проклятии и происхождении богатств семьи

выясните, как Юсуповы стали владельцами дворца на Мойке

разберётесь в версиях убийства Распутина

обнаружите дворцовые тайники и услышите о вывезенном Рембрандте

Организационные детали