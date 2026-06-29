Экскурсия посвящена преображению исторических зданий и кварталов.
Участники посетят бывшие вокзалы, ныне ставшие культурными центрами, отреставрированные храмы и заводские территории, превращенные в зоны отдыха.
В программе — увлекательные рассказы об истории города, необычные факты и новые ракурсы на известные места.
Участники посетят бывшие вокзалы, ныне ставшие культурными центрами, отреставрированные храмы и заводские территории, превращенные в зоны отдыха.
В программе — увлекательные рассказы об истории города, необычные факты и новые ракурсы на известные места.
Описание экскурсииИнтересные пешеходные маршруты Представьте себе прогулку по Санкт-Петербургу, где история оживает на ваших глазах! Эта экскурсия посвящена удивительным трансформациям исторических зданий и целых кварталов города. Вы увидите, как старые, заброшенные места обретают новую жизнь и новое предназначение, сохраняя при этом свой неповторимый дух. С нами:
- вы побываете на территории бывших вокзалов, которые сегодня превратились в современные культурные центры, полные жизни и событий;
- увидите, как отреставрированные храмы вновь сияют красотой, открывая свои двери для посетителей;
- исследуете бывшие заводские территории, преобразованные в модные зоны отдыха, где история сплетается с современностью. В ходе этой экскурсии вас ждут не только живописные маршруты, но и увлекательные рассказы, необычные факты из истории города, и, конечно же, неожиданные ракурсы, позволяющие взглянуть на Петербург по-новому. Вы откроете для себя скрытые уголки города и узнаете истории его преображения, ощутив единство прошлого и настоящего.
По воск в 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обводный канал
- Газгольдер
- Варшавский вокзал
- Мариинский театр
- Станцию метро «Театральная»
- Новую Голландию
- Благовещенский мост
- Успенскую Церковь
- Культурный квартал «Брусницын»
- Храм иконы Божией Матери Милующая
- Севкабель Порт
- Адмиралтейство
- Церковь Петра и Павла
- Лахта Центр
- Зенит-Арену
- Московский вокзал
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: По воск в 12:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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