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Авторская экскурсия: «Новая география Петербурга»

Экскурсия посвящена преображению исторических зданий и кварталов.

Участники посетят бывшие вокзалы, ныне ставшие культурными центрами, отреставрированные храмы и заводские территории, превращенные в зоны отдыха.

В программе — увлекательные рассказы об истории города, необычные факты и новые ракурсы на известные места.
Авторская экскурсия: «Новая география Петербурга»
Авторская экскурсия: «Новая география Петербурга»
Авторская экскурсия: «Новая география Петербурга»

Описание экскурсии

Интересные пешеходные маршруты Представьте себе прогулку по Санкт-Петербургу, где история оживает на ваших глазах! Эта экскурсия посвящена удивительным трансформациям исторических зданий и целых кварталов города. Вы увидите, как старые, заброшенные места обретают новую жизнь и новое предназначение, сохраняя при этом свой неповторимый дух. С нами:
  • вы побываете на территории бывших вокзалов, которые сегодня превратились в современные культурные центры, полные жизни и событий;
  • увидите, как отреставрированные храмы вновь сияют красотой, открывая свои двери для посетителей;
  • исследуете бывшие заводские территории, преобразованные в модные зоны отдыха, где история сплетается с современностью. В ходе этой экскурсии вас ждут не только живописные маршруты, но и увлекательные рассказы, необычные факты из истории города, и, конечно же, неожиданные ракурсы, позволяющие взглянуть на Петербург по-новому. Вы откроете для себя скрытые уголки города и узнаете истории его преображения, ощутив единство прошлого и настоящего.

По воск в 12:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Обводный канал
  • Газгольдер
  • Варшавский вокзал
  • Мариинский театр
  • Станцию метро «Театральная»
  • Новую Голландию
  • Благовещенский мост
  • Успенскую Церковь
  • Культурный квартал «Брусницын»
  • Храм иконы Божией Матери Милующая
  • Севкабель Порт
  • Адмиралтейство
  • Церковь Петра и Павла
  • Лахта Центр
  • Зенит-Арену
  • Московский вокзал
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: По воск в 12:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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