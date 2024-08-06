скидка
20%
2.5 часа
Водная прогулка
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 17501 400₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
18 авг в 23:55
19 авг в 23:55
11 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergey6 августа 2024Понравилась первая часть экскурсии! Виртуозное лавирование по узким каналам и аудио гид. Вторая часть: час болтались на Неве в полной тишине! Ждали когда разведут мосты!!! Почему не сделать отправку на час позже? Скудный ассортимент бара на борту!
- ООльга6 августа 2024Все прошло отлично
- ФФадеева6 августа 2024Супер! Очень понравилось!
- ДДарья6 августа 2024Всем советую. Прошло всё на высшем уровне
- ННаталья3 августа 2024Мы в невероятном восторге!!! Капитан Ольга-замечательная! Так боялись не успеть, но все сложилось самым лучшим образом!)) Ночная прогулка получилась с
- ККсения25 июля 2024Прогулка получилась просто прекрасной. Капитан Ольга настоящий профессионал своего дела. Отдельно хотелось бы отметить доброжелательность, терпеливость, заботливый подход и просто человеческое отношение. Очень приятно было провести вместе время!
- ААнна2 августа 2023Прогулка на катере на развод мостовСама поездка, капитан потрясающие. Очень понравилось. Бесподобный ночной питер, развод мостов, интересная беседа. Ставлю 5 звезд только за это. Организация хромает.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Благовещенский мост»
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