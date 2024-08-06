Благовещенский мост – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Благовещенский мост» в Санкт-Петербурге, цены от 850 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
скидка
20%
3435 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова, д. 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 17501 400 за человека
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
2498 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Сегодня в 23:15
Завтра в 00:25
от 850 за человека
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
На катере
24 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11а
Расписание: ежедневно в 23:55
18 авг в 23:55
19 авг в 23:55
11 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergey
    6 августа 2024
    Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
    Понравилась первая часть экскурсии! Виртуозное лавирование по узким каналам и аудио гид. Вторая часть: час болтались на Неве в полной тишине! Ждали когда разведут мосты!!! Почему не сделать отправку на час позже? Скудный ассортимент бара на борту!
  • О
    Ольга
    6 августа 2024
    Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
    Все прошло отлично
  • Ф
    Фадеева
    6 августа 2024
    Ночная прогулка под разводными мостами по рекам и каналам Петербурга
    Супер! Очень понравилось!
  • Д
    Дарья
    6 августа 2024
    Джаз над ночной Невой под разводными мостами
    Всем советую. Прошло всё на высшем уровне
  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
    Мы в невероятном восторге!!! Капитан Ольга-замечательная! Так боялись не успеть, но все сложилось самым лучшим образом!)) Ночная прогулка получилась с
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    ветерком)), захватывающей (местами почти до экстрима, кто был на подобного рода прогулках, тот поймет)), атмосфера-потрясная! Готовила сюрприз сестре на День рождения-УДАЛСЯ в полной мере! Не хотелось прощаться, было желание продолжить наш веселый путь дружной и оочень смелой женской компанией! СПАСИБО, Оля и организаторы!!! Впечатления просто потрясающие! Кто не был-обязательно попробуйте!!!

  • К
    Ксения
    25 июля 2024
    Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
    Прогулка получилась просто прекрасной. Капитан Ольга настоящий профессионал своего дела. Отдельно хотелось бы отметить доброжелательность, терпеливость, заботливый подход и просто человеческое отношение. Очень приятно было провести вместе время!
  • А
    Анна
    2 августа 2023
    Прогулка на катере на развод мостов
    Сама поездка, капитан потрясающие. Очень понравилось. Бесподобный ночной питер, развод мостов, интересная беседа. Ставлю 5 звезд только за это. Организация хромает.
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    За день с нами связалась девушка Оксана, обещала скинуть номер капитана, но так номер и не прислала. Пришлось ночью звонить и уточнять, т. к. причал был закрыт, другая девушка Юля прислала номер. За несколько часов до поездки задали несколько вопросов в чате (той же Оксане) - тишина, ответила около 5 утра, т. е. после экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Благовещенский мост»

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  3. Прогулка на небольшом катере с капитаном во время разведения мостов
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  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Благовещенский мост" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 11 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5957 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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