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За день с нами связалась девушка Оксана, обещала скинуть номер капитана, но так номер и не прислала. Пришлось ночью звонить и уточнять, т. к. причал был закрыт, другая девушка Юля прислала номер. За несколько часов до поездки задали несколько вопросов в чате (той же Оксане) - тишина, ответила около 5 утра, т. е. после экскурсии.