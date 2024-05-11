Ближайшие даты:
Время начала: 19:15
Что вас ожидает:
- Лиговский проспект
- «Ротонда» на Фонтанке
- Площадь Ломоносова и улица Ломоносова
- Улица Пестеля, Лебяжья канавка, Марсово поле
- Троицкий мост - Заячий остров - Биржевой мост
- Стрелка Васильевского острова
- Невский проспект
- Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации на дорогах, а также от авторской подачи гида
Описание экскурсии
Приглашаем на автобусную экскурсию по самым мрачным уголкам Петербурга. Такой ночной прогулки по городу у вас не было никогда! Пиковая дама, духи Стрелки, гуляющий по ночам Медный всадник и мрачный смех в темноте — приглашаем отправиться на знакомство с ужасами Петербурга.
Ежедневно в 17:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый Билет
|1 500 ₽
|Пенсионный билет
|1 200 ₽
|Студенческий билет
|1 200 ₽
|Школьный билет
|800 ₽
|Дошкольный билет
|650 ₽
|Иностранный билет
|1 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лиговский проспект
- «Ротонда» на Фонтанке
- Площадь Ломоносова и улица Ломоносова
- Улица Пестеля, Лебяжья канавка, Марсово поле
- Троицкий мост - Заячий остров - Биржевой мост
- Стрелка Васильевского острова
- Невский проспект
- Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации на дорогах, а также от авторской подачи гида
Что включено
- Поездка на автобусе по городу
- Сопровождение гида на протяжении поездки
Что не входит в цену
- ✓Личные расходы
- ✓Трансфер из отеля/в отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Билеты, забронированные без предоплаты, выкупаются за 30 минут до начала экскурсионной программы, в ином случае бронирование аннулируется
- В экстренных ситуациях или если Вы опаздываете, свяжитесь с нами по телефону: 8 (800) 101-56-92
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
11 мая 2024
Все было интересно, экскурсовод Ирина достаточно увлекательно рассказывала об ужасных и мистических местах Петербурга. Но длительное время были остановки (особенно в сувенирном магазине), на такое можно время значительно сократить. В целом, время экскурсии около 2х часов.
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