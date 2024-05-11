Все было интересно, экскурсовод Ирина достаточно увлекательно рассказывала об ужасных и мистических местах Петербурга. Но длительное время были остановки (особенно в сувенирном магазине), на такое можно время значительно сократить. В целом, время экскурсии около 2х часов.