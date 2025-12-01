Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Крестовоздвиженская часовня-ротонда" можно забронировать 3 экскурсии от 1090 до 7500 со скидкой до 56%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5