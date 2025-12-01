Мои заказы

Крестовоздвиженская часовня-ротонда – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Крестовоздвиженская часовня-ротонда» в Санкт-Петербурге, цены от 1090 ₽, скидки до 56%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Мистика Петербурга» - с посещением Ротонды (в небольшой группе)
Пешая
2 часа
-
56%
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«Мистика Петербурга» - с посещением Ротонды (в небольшой группе)
Начало: Невский проспект 68
Расписание: 15:00 и 17:00 групповые. в другое время можно заказать индивидуально
Завтра в 15:00
3 дек в 15:00
1090 ₽2500 ₽ за человека
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Пешая
1 час
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
Начало: Аничков Мост
Расписание: Экскурсия проводится по запросу туриста, время обсуждается в чате:)
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Вдоль Фонтанки
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль Фонтанки
Начало: Наб. Фонтанки,2
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крестовоздвиженская часовня-ротонда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Мистика Петербурга» - с посещением Ротонды (в небольшой группе)
  2. Мистика Петербурга: от Аничкова моста до Ротонды
  3. Вдоль Фонтанки
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Крестовоздвиженская часовня-ротонда" можно забронировать 3 экскурсии от 1090 до 7500 со скидкой до 56%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Крестовоздвиженская часовня-ротонда», 17 ⭐ отзывов, цены от 1090₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль