А Анна читать дальше историй о расчлененке. 40минут мы потратили на магазин сувениров. Если бы я хотела купить сувениры, то я бы пошла в сувенирный магазин, а я хотела экскурсию!

Ожидание и реальность не сошлись. Очень жаль Покупала экскурсию Ужасы спб. В итоге, объединили две группы Легенды и Ужасы. Ну как бы предполагалось по описанию, что очень страшно, мистика,тд. А нам рассказывали просто историю Питера и пару

С Светлана читать дальше всё. И вместо обещанных 4 часов, длительность чуть больше 3. Примерно час из которых провели в сувенирном магазине, что тоже не было указано в программе. Автобус большой, полный, много времени уходило на высадку посадку. Также очень настойчиво предлагалось подняться на крышу отеля амбассодор за 600 р с человека, ничего особенного не увидели.

Гид приятная девушка Ирина, рассказывала довольно интересно.

Ну а в целом, разочарованы, ожидали другого. Не рекомендуем именно эту экскурсию. Добрый день! Бронировали экскурсию с ребенком подростком, целенаправленно выбрали именно ужасы Петербурга. В итоге оказалось, что это объединенная с мифами Петербурга экскурсия. Из ужасов услышали несколько рассказов про убийства и

Т Татьяна

За всё время было две "детские страшилки": Боровой мост и Михайловский замок. Всё! Глупые истории про слонов, фонтаны, Распутина читать дальше (жизнь), Чижика-пыжика… Это простая экскурсия, причём, совершенно бездарная.

Начало: официально в 17:00, по факту в 17:15. Далее вас возят по городу.

Окончание в 20:10.

Так вот, из этих 3 часов (заявлено 4 часа), в 18:45 нас завезли в сувенирный магазин (коих полно в городе). Только вдумайтесь: мы отъехали из магазина в 19.50!

Жалко не денег, а времени. Если вы в городе в первый раз или ограничены во времени, Вам точно не стоит посещать данную "недоэкскурсия". Полное разочарование. Если Вы интересуетесь этой темой, данная "экскурсия" пустая трата времени.

О Олеся Замечательная поездка по городу,все познавательно,я хоть и живу здесь 40 лет,но для себя открыла из истории еще много интересного,обязательно воспульзуемся еще вашими услугами,спасибо огромное

A Anna Осмотрели основные достопримечательеости на комфортабельном автобусе. Экскурсия задержалась на 30мин по транспортным причинам. Затем еще минут 25 собирали отдельную плату за подъем на панорамную крышу. Очень долго и муторно. Но затем все было гладко. Организация в пути отличная. Автобус просторный и удобный. В середине маршрута организован перерыв на туалет и чай. Гид доброжелвтельно и подробно отвечала на все вопросы.

Е Елена Спасибо большое за эту экскурсию!! Узнала очень много всего нового и интересного!!

В Виктория Думали будет много мистики, легенд и мифов, но из всей экскурсии было минут 30 этого, остальное время обзорная, на которой мы уже были и 1 час необоснованно дорогого магазина, в который мы уже ездили с обзорной экскурсией

С Светлана Понравилось всё, было очень интересно, покатились по городу, посмотрели много интересных зданий.

Время пролетело незаметно. Все было супер, спасибо большое

Н Наталья Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Экскурсовод Светлана - очень эрудированный человек, ее безумно интересно слушать.



Немного смутило, что заранее не было заявлено об обязательном посещении сувенирного магазина. Впрочем, и в магазине экскурсия продолжилась, так что было очень интересно.



Во всем всё остальном супер!

Т Татьяна читать дальше подаёт исторические факты легко и с юмором. Светлана, Вы сделали наш вечер. Незабываемые впечатления, шикарные эмоции. Видно как человек любит свой город. И Ваш отличный водитель- профессионал, искусно обходил пробки и вообще очень галантный мужчина👍 Здоровья и процветания Вам! Очень хочу вернуться! Это была лучшая экскурсия из всех, которые я посетила за последние время. Светлана, экскурсовод от Бога. Слушали на одном дыхании, боясь пропустить каждое слово. Такое глубокое знание материала, при этом

А Анастасия Были мы на экскурсии Ужасы Петербурга.



Начало было интересное.

При посадке автобус встал на место платной стоянки, т. к. его место было закрыто из-за ремонта дороги конусами.

Водителя автобуса оштрафовали за неправильную парковку, мы ждали мин 20. Потом при движении автобус сломался и нас пересадили на новый.

Шёл дождь, рассказывали про мифы и легенды СПб разные байки)

В целом, в плохую погоду хорошее время провождения

Т Татьяна читать дальше Я часто посещаю разные экскурсии, но далеко не все экскурсоводы могут держать внимание группы долго, вот Светлана настолько интересно рассказывала и правильно расставляла акценты, что я ни на секунду не отвлеклась. Огромное спасибо организаторам и Светлане за новые интересные знания и подробности истории России в необычном формате Ездили на экскурсию Ужасы Петербурга. Экскурсовод Исакова Светлана. Экскурсия очень понравилась. Хороший, маршрут, а Светлана очень интересно рассказывала. Почти 3 часа пролетели не заметно, легко и многое из рассказанного запомнилось.

С Светлана Восторг! Очень информативно, интересно, доступно для любого возраста. Очень хорошо организовано. Ирине и водителю слов благодарности. В следующий раз обратимся вновь!!!