Описание экскурсииПриглашаем на автобусную экскурсию по самым мрачным уголкам Петербурга. Такой ночной прогулки по городу у вас не было никогда! Пиковая дама, духи Стрелки, гуляющий по ночам Медный всадник и мрачный смех в темноте — приглашаем отправиться на знакомство с ужасами Петербурга.
Вторник в 17:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лиговский проспект
- «Ротонда» на Фонтанке
- Площадь Ломоносова и улица Ломоносова
- Улица Пестеля, Лебяжья канавка, Марсово поле
- Троицкий мост - Заячий остров - Биржевой мост
- Стрелка Васильевского острова
- Невский проспект
- Маршрут может быть изменен в зависимости от ситуации на дорогах, а также от авторской подачи гида
Что включено
- Поездка на автобусе по городу
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47, 3 этаж, офис 4
Завершение: Санкт-Петербург, Лиговский пр. 47
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 мар 2026
Покупала экскурсию Ужасы спб. В итоге, объединили две группы Легенды и Ужасы. Ну как бы предполагалось по описанию, что очень страшно, мистика,тд. А нам рассказывали просто историю Питера и пару
С
Светлана
24 фев 2026
Добрый день! Бронировали экскурсию с ребенком подростком, целенаправленно выбрали именно ужасы Петербурга. В итоге оказалось, что это объединенная с мифами Петербурга экскурсия. Из ужасов услышали несколько рассказов про убийства и
Т
Татьяна
30 янв 2026
Полное разочарование. Если Вы интересуетесь этой темой, данная "экскурсия" пустая трата времени.
За всё время было две "детские страшилки": Боровой мост и Михайловский замок. Всё! Глупые истории про слонов, фонтаны, Распутина
О
Олеся
28 окт 2025
Замечательная поездка по городу,все познавательно,я хоть и живу здесь 40 лет,но для себя открыла из истории еще много интересного,обязательно воспульзуемся еще вашими услугами,спасибо огромное
A
Anna
4 сен 2025
Осмотрели основные достопримечательеости на комфортабельном автобусе. Экскурсия задержалась на 30мин по транспортным причинам. Затем еще минут 25 собирали отдельную плату за подъем на панорамную крышу. Очень долго и муторно. Но затем все было гладко. Организация в пути отличная. Автобус просторный и удобный. В середине маршрута организован перерыв на туалет и чай. Гид доброжелвтельно и подробно отвечала на все вопросы.
Е
Елена
28 авг 2025
Спасибо большое за эту экскурсию!! Узнала очень много всего нового и интересного!!
В
Виктория
22 авг 2025
Думали будет много мистики, легенд и мифов, но из всей экскурсии было минут 30 этого, остальное время обзорная, на которой мы уже были и 1 час необоснованно дорогого магазина, в который мы уже ездили с обзорной экскурсией
С
Светлана
22 авг 2025
Понравилось всё, было очень интересно, покатились по городу, посмотрели много интересных зданий.
Время пролетело незаметно. Все было супер, спасибо большое
h
hi+79160
27 июн 2025
Н
Наталья
13 июн 2025
Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Экскурсовод Светлана - очень эрудированный человек, ее безумно интересно слушать.
Немного смутило, что заранее не было заявлено об обязательном посещении сувенирного магазина. Впрочем, и в магазине экскурсия продолжилась, так что было очень интересно.
Во всем всё остальном супер!
Т
Татьяна
30 мая 2025
Это была лучшая экскурсия из всех, которые я посетила за последние время. Светлана, экскурсовод от Бога. Слушали на одном дыхании, боясь пропустить каждое слово. Такое глубокое знание материала, при этом
А
Анастасия
27 мая 2025
Были мы на экскурсии Ужасы Петербурга.
Начало было интересное.
При посадке автобус встал на место платной стоянки, т. к. его место было закрыто из-за ремонта дороги конусами.
Водителя автобуса оштрафовали за неправильную парковку, мы ждали мин 20. Потом при движении автобус сломался и нас пересадили на новый.
Шёл дождь, рассказывали про мифы и легенды СПб разные байки)
В целом, в плохую погоду хорошее время провождения
Т
Татьяна
9 мая 2025
Ездили на экскурсию Ужасы Петербурга. Экскурсовод Исакова Светлана. Экскурсия очень понравилась. Хороший, маршрут, а Светлана очень интересно рассказывала. Почти 3 часа пролетели не заметно, легко и многое из рассказанного запомнилось.
С
Светлана
8 мая 2025
Восторг! Очень информативно, интересно, доступно для любого возраста. Очень хорошо организовано. Ирине и водителю слов благодарности. В следующий раз обратимся вновь!!!
Е
Елена
4 мая 2025
Спасибо за интересную экскурсию. Отдельное спасибо эксурсоводу Светлане Анатольевне за душевный расссказ.
Единственное, что хочется отметить, это то, что было немного информации по теме экскурсии "Ужасы Санкт-Петербурга", большая часть экскурсии была обзорной.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
