Недолго и незанудно о «дорого-богатом» искусстве — за 1,5 часа вы познакомитесь с барокко. Изучая шедевры в Новом Эрмитаже, узнаете об историческом контексте, о причинах появления стиля и о его сути. От Караваджо до Соррентино и образов Фредди Меркьюри, от комедии дель арте до Сильвио Берлускони: будем разбираться в барокко как причудливом компоненте искусства сквозь века.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Шедевры

Мы рассмотрим работу Караваджо, реставрация которой завершилась 2017 году.

Пройдём по залам фламандского искусства с картинами Рубенса (обсудим, за что его можно любить — или не любить), Йорданса и Снейдерса.

Разберёмся, в чём именно барочность работ итальянских художников, представленных в Большом Итальянском просвете.

Хроники и смыслы

Вы узнаете, какие исторические и религиозные предпосылки были у появления стиля барокко. Как он проявляется сегодня и почему «русское барокко» лучше искать не в Петербурге.

Обсудим синтетичность барокко, важность театра и карнавальных традиций для барочной живописи и специфическое барочное восприятие мира, характерное для 17 века.

Вы поймёте, откуда в барокко контрасты, некоторая перегруженность и нетипичная для последующего академизма телесность. И конечно, обнаружите, что барокко не ограничивается 17 веком.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто не готов к масштабному погружению в эрмитажную экспозицию, но интересуется историей, любит барочную эффектность, театр и живой рассказ об искусстве как о неотъемлемой составляющей жизни в целом.

Ограничений по возрасту нет, но материал и подача скорее для взрослых. Если на экскурсии будут дети, ряд пикантных подробностей могу опустить.

Организационные детали

Вам нужно заранее купить билеты в Эрмитаж для всех участников и гида. Это можно сделать на Трипстере: купить билет.