Недолго и незанудно о «дорого-богатом» искусстве — за 1,5 часа вы познакомитесь с барокко.
Изучая шедевры в Новом Эрмитаже, узнаете об историческом контексте, о причинах появления стиля и о его сути.
От Караваджо до Соррентино и образов Фредди Меркьюри, от комедии дель арте до Сильвио Берлускони: будем разбираться в барокко как причудливом компоненте искусства сквозь века.
Изучая шедевры в Новом Эрмитаже, узнаете об историческом контексте, о причинах появления стиля и о его сути.
От Караваджо до Соррентино и образов Фредди Меркьюри, от комедии дель арте до Сильвио Берлускони: будем разбираться в барокко как причудливом компоненте искусства сквозь века.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Шедевры
- Мы рассмотрим работу Караваджо, реставрация которой завершилась 2017 году.
- Пройдём по залам фламандского искусства с картинами Рубенса (обсудим, за что его можно любить — или не любить), Йорданса и Снейдерса.
- Разберёмся, в чём именно барочность работ итальянских художников, представленных в Большом Итальянском просвете.
Хроники и смыслы
Вы узнаете, какие исторические и религиозные предпосылки были у появления стиля барокко. Как он проявляется сегодня и почему «русское барокко» лучше искать не в Петербурге.
Обсудим синтетичность барокко, важность театра и карнавальных традиций для барочной живописи и специфическое барочное восприятие мира, характерное для 17 века.
Вы поймёте, откуда в барокко контрасты, некоторая перегруженность и нетипичная для последующего академизма телесность. И конечно, обнаружите, что барокко не ограничивается 17 веком.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто не готов к масштабному погружению в эрмитажную экспозицию, но интересуется историей, любит барочную эффектность, театр и живой рассказ об искусстве как о неотъемлемой составляющей жизни в целом.
- Ограничений по возрасту нет, но материал и подача скорее для взрослых. Если на экскурсии будут дети, ряд пикантных подробностей могу опустить.
Организационные детали
Вам нужно заранее купить билеты в Эрмитаж для всех участников и гида. Это можно сделать на Трипстере: купить билет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа во двор Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 42 туристов
Я искусствовед и журналист, пишу для медиа тексты об искусстве («Нож», Colta.ru, Фонтанка. ру и прочее). У меня есть диплом Академии художеств, специализация и своё видение арт-процессов, которое, на мой взгляд, помогает людям не только хорошо провести время, но и научиться самим воспринимать искусство, получать от него удовольствие.Задать вопрос
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