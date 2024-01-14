Театральный мир Петербурга Карло Росси

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства

Карло Росси — создатель множества зданий в Петербурге, два из которых мы и исследуем.

Вы рассмотрите фасад Александринского театра с лепными украшениями и узнаете, какие спектакли в нём ставили.

Побываете в Музее театрального и музыкального искусства, где раскроете секрет туфельки Тальони, полюбуетесь костюмами для «Лебединого озера» и примерите на себя роль артиста билета.
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Театральный мир Петербурга Карло Росси
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка у Александринского театра

Разглядывая здание театра, вы отыщите скульптуры коней и маскароны львов. Узнаете, почему театр называется Александринским и какие спектакли в нём шли. Обойдёте его кругом, прогуляетесь по улице Зодчего Росси и услышите её историю. Разберётесь, почему она выглядит такой пропорциональной и гармоничной.

Музей театрального и музыкального искусства

В музее вы:

  • Познакомитесь с жанрами театрального искусства, устройством сцены и зрительного зала
  • Раскроете тайну туфельки балерины Марии Тальони
  • Увидите рисунки костюмов и декораций
  • Посидите в ложе и послушаете стихи Пушкина о театре
  • Узнаете, как выглядел музыкальный инструмент учителя танцев
  • Полюбуетесь костюмами к постановкам Мариуса Петипа «Лебединое озеро» и «Спящая красавица»
  • Попробуете себя в роли артистов балета

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 200 руб. /взрослый, 150 руб. /детский.
  • Экскурсия будет интересна взрослым, семьям с детьми или небольшим группам детей 6–10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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