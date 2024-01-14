Найти львов в архитектуре Росси и увидеть балетные костюмы в Музее театрального искусства
Карло Росси — создатель множества зданий в Петербурге, два из которых мы и исследуем.
Вы рассмотрите фасад Александринского театра с лепными украшениями и узнаете, какие спектакли в нём ставили.
Побываете в Музее театрального и музыкального искусства, где раскроете секрет туфельки Тальони, полюбуетесь костюмами для «Лебединого озера» и примерите на себя роль артиста билета.
Вы рассмотрите фасад Александринского театра с лепными украшениями и узнаете, какие спектакли в нём ставили.
Побываете в Музее театрального и музыкального искусства, где раскроете секрет туфельки Тальони, полюбуетесь костюмами для «Лебединого озера» и примерите на себя роль артиста билета.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка у Александринского театра
Разглядывая здание театра, вы отыщите скульптуры коней и маскароны львов. Узнаете, почему театр называется Александринским и какие спектакли в нём шли. Обойдёте его кругом, прогуляетесь по улице Зодчего Росси и услышите её историю. Разберётесь, почему она выглядит такой пропорциональной и гармоничной.
Музей театрального и музыкального искусства
В музее вы:
- Познакомитесь с жанрами театрального искусства, устройством сцены и зрительного зала
- Раскроете тайну туфельки балерины Марии Тальони
- Увидите рисунки костюмов и декораций
- Посидите в ложе и послушаете стихи Пушкина о театре
- Узнаете, как выглядел музыкальный инструмент учителя танцев
- Полюбуетесь костюмами к постановкам Мариуса Петипа «Лебединое озеро» и «Спящая красавица»
- Попробуете себя в роли артистов балета
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 200 руб. /взрослый, 150 руб. /детский.
- Экскурсия будет интересна взрослым, семьям с детьми или небольшим группам детей 6–10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Анна. Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.
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