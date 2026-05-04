читать дальше уменьшить прочитать. Да, можно, но так, как вас познакомят в музее с историей императорских театров Санкт-Петербурга, вас не познакомит интернет. Наш экскурсовод Анна очень мягко, ненавязчиво, но акцентируя внимание на основном, рассказала нам историю самого музея, а так же становления театрального исскуства и императорских театров в Санкт-Петербурге. Очень гостеприимные сотрудники музея, совместно с Николаем Цискаридзе, провели класс у балетного станка.

Экскурсия интересна и детям, и взрослым. Каждый найдёт там своё!

Экскурсия для всех: и для тех, кому интересен театр, и для тех, кто просто любит узнавать все новое и интересное. Можно сказать, что сейчас все можно найти в интернете и