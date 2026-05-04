Карло Росси — создатель множества зданий в Петербурге, два из которых мы и исследуем.
Вы рассмотрите фасад Александринского театра с лепными украшениями и узнаете, какие спектакли в нём ставили.
Побываете в Музее театрального и музыкального искусства, где раскроете секрет туфельки Тальони, полюбуетесь костюмами для «Лебединого озера» и примерите на себя роль артиста билета.
Вы рассмотрите фасад Александринского театра с лепными украшениями и узнаете, какие спектакли в нём ставили.
Побываете в Музее театрального и музыкального искусства, где раскроете секрет туфельки Тальони, полюбуетесь костюмами для «Лебединого озера» и примерите на себя роль артиста билета.
Описание экскурсии
Прогулка у Александринского театра
Разглядывая здание театра, вы отыщите скульптуры коней и маскароны львов. Узнаете, почему театр называется Александринским и какие спектакли в нём шли. Обойдёте его кругом, прогуляетесь по улице Зодчего Росси и услышите её историю. Разберётесь, почему она выглядит такой пропорциональной и гармоничной.
Музей театрального и музыкального искусства
В музее вы:
- Познакомитесь с жанрами театрального искусства, устройством сцены и зрительного зала
- Раскроете тайну туфельки балерины Марии Тальони
- Увидите рисунки костюмов и декораций
- Посидите в ложе и послушаете стихи Пушкина о театре
- Узнаете, как выглядел музыкальный инструмент учителя танцев
- Полюбуетесь костюмами к постановкам Мариуса Петипа «Лебединое озеро» и «Спящая красавица»
- Попробуете себя в роли артистов балета
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в музей — 350 ₽/взрослый, 150 ₽/детский; посещение экспозиции «Волшебный мир театра» — 350 ₽/взрослый, 150 ₽/детский
- Экскурсия будет интересна взрослым, семьям с детьми или небольшим группам детей 6–10 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 106 туристов
Я работаю гидом по Санкт-Петербургу с 2007 года. Вожу экскурсии на русском, французском, итальянском и английском языках. Люблю показывать свой город и рассказывать о судьбах владельцев дворцов.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна, спасибо большое за интересную и познавательную экскурсию, которая дает прекрасное представление о становлении и развитии театрального искусства Санкт-Петербурга!
Каким был изначально Александринский театр, эскизы к костюмам и декорациям, сами костюмы и многое, многое другое в увлекательном и детальном информационном сопровождении!
Рекомендую всем любителям Петербурга и балета!
Каким был изначально Александринский театр, эскизы к костюмам и декорациям, сами костюмы и многое, многое другое в увлекательном и детальном информационном сопровождении!
Рекомендую всем любителям Петербурга и балета!
Анна
Ответ организатора:
Спасибо, Татьяна за отзыв! Спасибо за то, что заранее обозначили темы, которые вас интересуют. Это позволило построить рассказ в соответствии с вашими пожеланиями.
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Экскурсия для всех: и для тех, кому интересен театр, и для тех, кто просто любит узнавать все новое и интересное. Можно сказать, что сейчас все можно найти в интернете и
Анна
Ответ организатора:
Спасибо, Юлия за отзыв. Спасибо за то, что рассказали заранее, что вам интересна тема балета. Я смогла построить экскурсию в соответствии с вашими пожеланиями. В процессе экскурсии с удовольствием познакомила вас с историей императорских театров.
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С
Экскурсия была информативной.
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В Театральный музей на пл. Островского нас водила Анна. Очень рекомендую эту экскурсию людям, увлекающимся театром, особенно балетом. Общение с гидом комфортное, информация подаётся очень просто и понятно, возможен диалог. Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Спасибо большое, Анна.
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В
У нас была небольшая группа (5 человек). В выборе экскурсовода ориентировались на положительные отзывы на сайте. К сожалению, экскурсия была провальной, поэтому я хочу поделиться впечатлениями с теми, что будет
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