Без очереди в Русский музей 🖼, Михайловский Дворец
организационные детали
Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя - это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
Билеты в музей по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
Входной ваучер в музей (без очереди) Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
Что не входит
Экскурсионное обслуживание
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Инженерная ул., 4
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.