Инженерный (или Михайловский) замок 🏰 был построен в начала XIX века специально для императора Павла I. Здесь он провел последние дни своей жизни, и здесь же был убит заговорщиками. По легенде, по замку бродит призрак императора, который не смог покинуть место своей смерти.

Экспозиции музея

Сейчас в замке распологается один из филиалов Русского музея. Здесь представлена русская живопись XVIII-XX веков, а также проходят временные выставки.

Постоянные экспозиции:

«Лица России. Портретная галерея Русского музея»: рассказывает об эволюции портретной живописи в России в XVIII-XX веках. Вы сможете проследить, как меняется портрет от эпохи к эпохе, на что обращают внимание художники и как подают своеих героевю

«Петербургское общество эпохи Романовых»: показывает Петербург конца XIX века. Это время, которое в своих романах описывал Достоевский. Изучите, как его изображали художники.

Организационные детали