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Без очереди в Михайловский замок

4.9
15 отзывов
Спутник С.
Спутник С. – Гид из Санкт-Петербурга
Отправляйтесь в императорский дворец Павла I, где, по легенде, бродит призрак царя.

Сейчас здесь — один из филиалов Русского музея.

Вас ждет большая портретная экспозиция «Лица России», экспозиция «петербургское общество», временные выставки и, конечно, удивительные интерьеры царской резиденции.
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Без очереди в Михайловский замок

Что вы увидите

  • Михайловский замок
Инженерный (или Михайловский) замок 🏰 был построен в начала XIX века специально для императора Павла I. Здесь он провел последние дни своей жизни, и здесь же был убит заговорщиками. По легенде, по замку бродит призрак императора, который не смог покинуть место своей смерти.
Экспозиции музея
Сейчас в замке распологается один из филиалов Русского музея. Здесь представлена русская живопись XVIII-XX веков, а также проходят временные выставки.

Постоянные экспозиции:

  • «Лица России. Портретная галерея Русского музея»: рассказывает об эволюции портретной живописи в России в XVIII-XX веках. Вы сможете проследить, как меняется портрет от эпохи к эпохе, на что обращают внимание художники и как подают своеих героевю
  • «Петербургское общество эпохи Романовых»: показывает Петербург конца XIX века. Это время, которое в своих романах описывал Достоевский. Изучите, как его изображали художники.
Организационные детали
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
  • Билеты в музей 🖼 по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Входной ваучер в музей (без очереди) Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Садовая ул., 2

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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15 отзывов оставили туристы

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