Инженерный (или Михайловский) замок 🏰 был построен в начала XIX века специально для императора Павла I. Здесь он провел последние дни своей жизни, и здесь же был убит заговорщиками. По легенде, по замку бродит призрак императора, который не смог покинуть место своей смерти.
Экспозиции музея
Сейчас в замке распологается один из филиалов Русского музея. Здесь представлена русская живопись XVIII-XX веков, а также проходят временные выставки.
Постоянные экспозиции:
«Лица России. Портретная галерея Русского музея»: рассказывает об эволюции портретной живописи в России в XVIII-XX веках. Вы сможете проследить, как меняется портрет от эпохи к эпохе, на что обращают внимание художники и как подают своеих героевю
«Петербургское общество эпохи Романовых»: показывает Петербург конца XIX века. Это время, которое в своих романах описывал Достоевский. Изучите, как его изображали художники.
Организационные детали
Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди.
Билеты в музей 🖼 по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
Входной ваучер в музей (без очереди) Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
Что не входит
Экскурсионное обслуживание
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Садовая ул., 2
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