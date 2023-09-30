Затеряться в лабиринтах города, увидеть скрытые от любопытных глаз локации и получить фото на память
На фотопрогулке вы не только откроете для себя тайные локации Северной столицы, но и погрузитесь в атмосферу прошлого, станете частью истории города. А мы поймаем ваши искренние эмоции в объектив. На память о поездке у вас останутся и впечатления, и профессиональные кадры.
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Описание
Что вас ожидает
В лабиринтах Петербурга
Мы с вами пройдёмся по потайным проходным дворам, которые навсегда изменят ваше впечатление о самом туристическом городе России. Посетим парадную особняка одного из самых богатых людей середины 19 века — Василия Каншина. Дойдём до перекрёстка 5 углов, доминанта которого — знаменитый дом с башней. Также вы увидите дворы-колодцы, отыщете окно коммунальной квартиры Сергея Довлатова и бывшие конюшни, в которых сейчас живут люди.
Приятное с полезным
Благодаря многолетней практике в разных жанрах фотографии мы найдём самые удачные ракурсы и поможем вам с позированием. На каждой локации гид-фотограф не только поймает вас в объектив, но и расскажет любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, в каком здании раньше располагались автомобильный салон и кинотеатр на 300 мест, где находятся самый узкий двор-колодец и самая роскошная парадная конца 19 века.
Организационные детали
- Спустя 10 дней после прогулки вы получите минимум 30 профессиональных фотографий
- Для фотосессии рекомендуем взять с собой реквизит (кофе, выпечку, цветы, открытку, книгу, шарф, очки или зонт)
- Вход в парадную доходного дома Елисеевых платный — 130 руб. с каждого участника
- Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Владимирская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.