В Петербурге много мест, где хочется побывать: дворы-колодцы, парадные доходных домов, улочки, набережные.
На фотопрогулке вы не только откроете для себя тайные локации Северной столицы, но и погрузитесь в атмосферу прошлого, станете частью истории города. А мы поймаем ваши искренние эмоции в объектив. На память о поездке у вас останутся и впечатления, и профессиональные кадры.
На фотопрогулке вы не только откроете для себя тайные локации Северной столицы, но и погрузитесь в атмосферу прошлого, станете частью истории города. А мы поймаем ваши искренние эмоции в объектив. На память о поездке у вас останутся и впечатления, и профессиональные кадры.
Описание фото-прогулки
В лабиринтах Петербурга
Мы с вами пройдёмся по потайным проходным дворам, которые навсегда изменят ваше впечатление о самом туристическом городе России. Посетим парадную особняка одного из самых богатых людей середины 19 века — Василия Каншина. Дойдём до перекрёстка 5 углов, доминанта которого — знаменитый дом с башней. Также вы увидите дворы-колодцы, отыщете окно коммунальной квартиры Сергея Довлатова и бывшие конюшни, в которых сейчас живут люди.
Приятное с полезным
Благодаря многолетней практике в разных жанрах фотографии мы найдём самые удачные ракурсы и поможем вам с позированием. На фотопрогулке вы увидите, в каком здании раньше располагались автомобильный салон и кинотеатр на 300 мест, где находятся самый узкий двор-колодец и самая роскошная парадная конца 19 века.
Организационные детали
- Спустя 10 дней после прогулки вы получите минимум 30 профессиональных фотографий
- Съёмка проводится на фотоаппарат Sony Alpha 7 IV
- Для фотосессии рекомендуем взять с собой реквизит (кофе, выпечку, цветы, открытку, книгу, шарф, очки или зонт)
- Вход в парадную доходного дома Елисеевых платный — 130 руб. с каждого участника
- Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 442 туристов
Всем привет! Наша группа фотографов работает в Петербурге уже более 3 лет. С радостью покажем самые интересные места города и раскроем его тайны. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Дата посещения: 4 авг 2025
Очень интересная прогулка вышла, Никита очень интересно рассказал о Питере со стороны обывателя.
Теперь ходим и смотрим на здания под другим углом.
Ждём фотографии, думаем, что и фотографии будут хорошими очень.
Спасибо за фотоэкскурсию
Теперь ходим и смотрим на здания под другим углом.
Ждём фотографии, думаем, что и фотографии будут хорошими очень.
Спасибо за фотоэкскурсию
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А
Были на экскурсии у Никиты. Никита сделал не только качественные и живые фотографии, но и провел для нас интересную экскурсию. Рассказал много интересного и показал места которые сами бы не увидели и не попали бы.
Огромное спасибо вам Никита!!!
Огромное спасибо вам Никита!!!
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Какая странная ностальгия у нас, жителей двадцать первого века по веку девятнадцатому, по веку прекрасных поэтов, искренних чувств и красоты во всех её проявлениях! Если вами овладеет ностальгия – не
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Е
Я хотела небанальную фотосессию в СПб, и я ее получила.
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