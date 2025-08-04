В Петербурге много мест, где хочется побывать: дворы-колодцы, парадные доходных домов, улочки, набережные. На фотопрогулке вы не только откроете для себя тайные локации Северной столицы, но и погрузитесь в атмосферу прошлого, станете частью истории города. А мы поймаем ваши искренние эмоции в объектив. На память о поездке у вас останутся и впечатления, и профессиональные кадры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

В лабиринтах Петербурга

Мы с вами пройдёмся по потайным проходным дворам, которые навсегда изменят ваше впечатление о самом туристическом городе России. Посетим парадную особняка одного из самых богатых людей середины 19 века — Василия Каншина. Дойдём до перекрёстка 5 углов, доминанта которого — знаменитый дом с башней. Также вы увидите дворы-колодцы, отыщете окно коммунальной квартиры Сергея Довлатова и бывшие конюшни, в которых сейчас живут люди.

Приятное с полезным

Благодаря многолетней практике в разных жанрах фотографии мы найдём самые удачные ракурсы и поможем вам с позированием. На фотопрогулке вы увидите, в каком здании раньше располагались автомобильный салон и кинотеатр на 300 мест, где находятся самый узкий двор-колодец и самая роскошная парадная конца 19 века.

Организационные детали