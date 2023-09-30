Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам

Затеряться в лабиринтах города, увидеть скрытые от любопытных глаз локации и получить фото на память

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Ответы на вопросы
В Петербурге много мест, где хочется побывать: дворы-колодцы, парадные доходных домов, улочки, набережные.

На фотопрогулке вы не только откроете для себя тайные локации Северной столицы, но и погрузитесь в атмосферу прошлого, станете частью истории города. А мы поймаем ваши искренние эмоции в объектив. На память о поездке у вас останутся и впечатления, и профессиональные кадры.
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Блеск и нищета питерских дворов. Фотопрогулка по тайным местам
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
6
окт
7
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В лабиринтах Петербурга

Мы с вами пройдёмся по потайным проходным дворам, которые навсегда изменят ваше впечатление о самом туристическом городе России. Посетим парадную особняка одного из самых богатых людей середины 19 века — Василия Каншина. Дойдём до перекрёстка 5 углов, доминанта которого — знаменитый дом с башней. Также вы увидите дворы-колодцы, отыщете окно коммунальной квартиры Сергея Довлатова и бывшие конюшни, в которых сейчас живут люди.

Приятное с полезным

Благодаря многолетней практике в разных жанрах фотографии мы найдём самые удачные ракурсы и поможем вам с позированием. На каждой локации гид-фотограф не только поймает вас в объектив, но и расскажет любопытные факты из истории этих мест. Вы узнаете, в каком здании раньше располагались автомобильный салон и кинотеатр на 300 мест, где находятся самый узкий двор-колодец и самая роскошная парадная конца 19 века.

Организационные детали

  • Спустя 10 дней после прогулки вы получите минимум 30 профессиональных фотографий
  • Для фотосессии рекомендуем взять с собой реквизит (кофе, выпечку, цветы, открытку, книгу, шарф, очки или зонт)
  • Вход в парадную доходного дома Елисеевых платный — 130 руб. с каждого участника
  • Фотопрогулку можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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