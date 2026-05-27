Блокадный Ленинград: город, который выстоял

Узнать о жизни города в кольце врага и понять, через что прошли ленинградцы
Эта экскурсия — не просто прогулка по памятным местам, а попытка прикоснуться к трагической и великой истории, которая навсегда вписана в облик современного Петербурга.

Вы увидите главные мемориалы, услышите истории из блокадных дневников и сможете отдать дань памяти тем, кто выстоял и кто не дожил до Победы.
Описание экскурсии

Дорога к пониманию подвига ленинградцев пройдёт через четыре знаковых места.

Пискарёвское мемориальное кладбище

Главное место памяти жертв блокады. Здесь, в братских могилах, покоятся сотни тысяч жителей и защитников города. Вечный огонь на входе и торжественная Аллея Памяти задают тон всей экскурсии — скорбный, но не безнадёжный.

Мемориальный комплекс «Мать-Родина»

Монумент, венчающий Пискарёвское кладбище. Фигура женщины, олицетворяющей Родину-мать, стала одним из главных символов героизма и стойкости осаждённого города.

Площадь Мужества

Один из важнейших топонимов блокадной истории. Сегодня это центр, где проходят торжественные церемонии и встречаются ветераны. Вы узнаете, почему это место получило такое название.

Дом Тани Савичевой

Не просто музей, а пронзительный символ. Здесь хранятся документы, дающие представление о блокадных трудностях. Вы увидите, как жил город и какой ценой доставалось каждое мгновение.

Вы узнаете:

  • как жили, работали и умирали обычные ленинградцы, но при этом продолжали писать стихи, слушать радио и сохранять надежду
  • что такое «дорога жизни» и как она помогала городу
  • о чём писали в блокадных письмах и дневниках (в том числе в знаменитом дневнике Тани Савичевой)
  • почему спустя десятилетия память о блокаде остаётся важной частью идентичности города

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Дети до 7 лет500 ₽
Пенсионеры1100 ₽
Студенты1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро "Гостиный двор"/"Невский проспект"
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21 туриста
Мы занимаемся организацией экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам более 30 лет, состоим в едином реестре туроператоров. В нашей команде работают только профессиональные гиды с опытом работы более 5 лет. У нас широкий ассортимент тематических экскурсий, а также мы предлагаем индивидуальные программы для разных категорий путешественников: корпоративных клиентов, семей, детей.

