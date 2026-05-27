Эта экскурсия — не просто прогулка по памятным местам, а попытка прикоснуться к трагической и великой истории, которая навсегда вписана в облик современного Петербурга. Вы увидите главные мемориалы, услышите истории из блокадных дневников и сможете отдать дань памяти тем, кто выстоял и кто не дожил до Победы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога к пониманию подвига ленинградцев пройдёт через четыре знаковых места.

Пискарёвское мемориальное кладбище

Главное место памяти жертв блокады. Здесь, в братских могилах, покоятся сотни тысяч жителей и защитников города. Вечный огонь на входе и торжественная Аллея Памяти задают тон всей экскурсии — скорбный, но не безнадёжный.

Мемориальный комплекс «Мать-Родина»

Монумент, венчающий Пискарёвское кладбище. Фигура женщины, олицетворяющей Родину-мать, стала одним из главных символов героизма и стойкости осаждённого города.

Площадь Мужества

Один из важнейших топонимов блокадной истории. Сегодня это центр, где проходят торжественные церемонии и встречаются ветераны. Вы узнаете, почему это место получило такое название.

Дом Тани Савичевой

Не просто музей, а пронзительный символ. Здесь хранятся документы, дающие представление о блокадных трудностях. Вы увидите, как жил город и какой ценой доставалось каждое мгновение.

Вы узнаете:

как жили, работали и умирали обычные ленинградцы, но при этом продолжали писать стихи, слушать радио и сохранять надежду

что такое «дорога жизни» и как она помогала городу

о чём писали в блокадных письмах и дневниках (в том числе в знаменитом дневнике Тани Савичевой)

почему спустя десятилетия память о блокаде остаётся важной частью идентичности города

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.