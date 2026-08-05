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Богатыри Невы: спортивная история Санкт-Петербурга

И вклад в неё борцов, атлетов, циркачей, авантюристов и великих князей
В начале 20 века в Санкт-Петербурге расцвела мода на спорт. Идеи о красоте и силе «нового человека» пронизывали все слои общества. Мы проследим спортивную историю города — от кулачных боёв и цирковых борцов до первых олимпийцев. Откроем забытые имена атлетов и места первых тренажёрных залов. Обсудим деятельность гимнастических сообществ и спортивных династий.
Богатыри Невы: спортивная история Санкт-Петербурга
Богатыри Невы: спортивная история Санкт-Петербурга
Богатыри Невы: спортивная история Санкт-Петербурга

Описание экскурсии

Дом Строгановых с часами: история спортивной династии.

Евангелическая лютеранская церковь Святого Петра: традиции физической подготовки в немецкой школе и история бассейна Балтийского морского пароходства.

Дом коллегии иезуитов: особенности военной подготовки и воспитания.

Дом Голенищева‑Кутузова: первый зал тяжёлой атлетики В. Краевского.

Базилика Святой Екатерины Александрийской: вклад ордена доминиканцев в развитие спортивных идей и связь с Олимпийским движением.

Армянская церковь: издательство «Новый человек», лекции атлетов и ранние практики йоги.

Дом Шувалова: династия фотографа К. Буллы и атлеты‑авиаторы

Михайловский манеж (Академия лёгкой атлетики): многообразие гимнастических обществ начала 20 века.

Цирк Чинизелли: легендарные борцы и их шоу, история создания цирка.

Вы узнаете

  • Как русские кулачные бои превратились в профессиональную борьбу
  • Где находился первый тренажёрный зал и как он выглядел
  • Как звали известных борцов и какие шоу они устраивали
  • Какие тайны скрывались за кулисами цирковой арены
  • Как монах и русский генерал связаны с первой Олимпиадой
  • Кто из великих князей был меценатом спорта и в чём была выгода
  • Какие художники, поэты и писатели были атлетами, авиаторами и футболистами
  • Какие рекорды, установленные в Петербурге, не побиты до сих пор

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1436 туристов
Художник, краевед. Изучаю влияние различных философских идей на культуру. Опыт работы преподавателем позволяет говорить о сложном доступным языком. Экскурсии созданы на материале уникальных архивных данных, исторических обзоров, религиозных, психологических и социологических исследований. В них раскрываются особенности мировоззрения как отдельных людей, так и «тайных» и «явных» обществ, неразрывно связанных с историей России, развитием мысли и искусства.

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