Бродский. От изгнания до признания

Увидеть петербург глазами одного из самых дерзких поэтов 20 века

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Ответы на вопросы
До своей вынужденной эмиграции в США Иосиф Бродский жил и творил именно в нашем городе. Мы обсудим детство поэта — в квартале, где он родился.

А у здания Дзержинского суда вспомним процесс над Бродским: почему органы пристально за ним следили? При желании заглянем в кабинет-музей поэта в Фонтанном доме. Нашу прогулку я буду сопровождать байками из жизни Иосифа Александровича и, конечно, его стихами!
Бродский. От изгнания до признания
Бродский. От изгнания до признания
Бродский. От изгнания до признания
Бродский. От изгнания до признания
Бродский. От изгнания до признания
Бродский. От изгнания до признания
Бродский. От изгнания до признания
Бродский. От изгнания до признания
Ближайшие даты:
20
ноя
22
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По стопам поэта

  • Вы увидите дом, в котором родился Бродский, и узнаете, почему так долго не получалось сделать из его полутора комнат музей. Также мы пройдёмся по местам, где «наш рыжий» проводил своё детство.
  • Затем мы проследуем к зданию Дзержинского суда, где прошло слушанье по делу Бродского, после чего на него было обращено пристальное внимание тогдашних органов.
  • Прогулка будет сопровождаться стихами и байками из жизни самого Иосифа Александровича, его друзей и современников, некоторые из которых живы до сих пор, и вы запросто можете встретить их на улицах города. Например, вы узнаете, почему Евтушенко — «го**ецо», а у Ахматовой лучше учится жизни, чем поэзии.
  • Завершим экскурсию в Фонтанном доме, где можно попить кофе и погладить котов. Как говорил сам Бродский: если я и хочу кем-то стать в будущей жизни, то только котом — усатым и волосатым.

Кому подойдёт эта экскурсия

Программа будет интересна тем, кто хочет поближе познакомиться с поэзий серебряного века в частности и поэзией в целом. А также тем, кто совсем не знаком/не интересовался поэзией, но желает разобраться.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты в Фонтанный дом: 400 рублей. Билет включает посещение музея-квартиры Ахматовой-Пуниных, музея-кабинета Бродского, временных выставок и галереи.
  • Надевайте комфортную одежду и обувь и готовьтесь к не очень удобным темам;)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Литейном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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