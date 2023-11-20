Увидеть петербург глазами одного из самых дерзких поэтов 20 века
До своей вынужденной эмиграции в США Иосиф Бродский жил и творил именно в нашем городе. Мы обсудим детство поэта — в квартале, где он родился.
А у здания Дзержинского суда вспомним процесс над Бродским: почему органы пристально за ним следили? При желании заглянем в кабинет-музей поэта в Фонтанном доме. Нашу прогулку я буду сопровождать байками из жизни Иосифа Александровича и, конечно, его стихами!
А у здания Дзержинского суда вспомним процесс над Бродским: почему органы пристально за ним следили? При желании заглянем в кабинет-музей поэта в Фонтанном доме. Нашу прогулку я буду сопровождать байками из жизни Иосифа Александровича и, конечно, его стихами!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По стопам поэта
- Вы увидите дом, в котором родился Бродский, и узнаете, почему так долго не получалось сделать из его полутора комнат музей. Также мы пройдёмся по местам, где «наш рыжий» проводил своё детство.
- Затем мы проследуем к зданию Дзержинского суда, где прошло слушанье по делу Бродского, после чего на него было обращено пристальное внимание тогдашних органов.
- Прогулка будет сопровождаться стихами и байками из жизни самого Иосифа Александровича, его друзей и современников, некоторые из которых живы до сих пор, и вы запросто можете встретить их на улицах города. Например, вы узнаете, почему Евтушенко — «го**ецо», а у Ахматовой лучше учится жизни, чем поэзии.
- Завершим экскурсию в Фонтанном доме, где можно попить кофе и погладить котов. Как говорил сам Бродский: если я и хочу кем-то стать в будущей жизни, то только котом — усатым и волосатым.
Кому подойдёт эта экскурсия
Программа будет интересна тем, кто хочет поближе познакомиться с поэзий серебряного века в частности и поэзией в целом. А также тем, кто совсем не знаком/не интересовался поэзией, но желает разобраться.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входят билеты в Фонтанный дом: 400 рублей. Билет включает посещение музея-квартиры Ахматовой-Пуниных, музея-кабинета Бродского, временных выставок и галереи.
- Надевайте комфортную одежду и обувь и готовьтесь к не очень удобным темам;)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Литейном проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваня — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 272 туристов
Добрый день! Я поэт, номинант всероссийских национальных литературных премий. Очень люблю Петербург и знаю его историю, хоть и не коренной его житель. Хочется больше и больше людей приобщать к истории и поэзии. Поэт в России больше, чем поэт! Давайте вместе увлекаться, узнавать и прикасаться к вечности. Ахматова, Бродский, Блок и многие другие личности в моих экскурсиях. С любовью!
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