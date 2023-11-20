До своей вынужденной эмиграции в США Иосиф Бродский жил и творил именно в нашем городе. Мы обсудим детство поэта — в квартале, где он родился.



А у здания Дзержинского суда вспомним процесс над Бродским: почему органы пристально за ним следили? При желании заглянем в кабинет-музей поэта в Фонтанном доме. Нашу прогулку я буду сопровождать байками из жизни Иосифа Александровича и, конечно, его стихами!