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Чарующий модерн Петроградской стороны

Лилия А.
Лилия А. – Гид из Санкт-Петербурга
Чарующий модерн Петроградской стороны
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Чарующий модерн Петроградской стороны
Чарующий модерн Петроградской стороны

Что вы увидите

  • Каменноостровский проспект
  • Кронверкский проспект
Петроградка – один из самых необычных районов Санкт-Петербурга.
Отсюда началась история 📖 Петербурга, однако на долгое время Петроградская сторона пребывала в запустении, хаотично застраиваясь дешевым жильем.
Но главной жемчужиной Петроградки является ее невероятная архитектура, переносящая нас то в петровское время, то в годы первых советских пятилеток, то в романтику средневековья и ренессанса, которые так любили создатели доходных домов, или в неповторимую эстетику модерна,
объединившего природные мотивы и промышленный дизайн.

Во время фото-прогулки по Петроградской стороне Вы:

  • Узнаете историю развития Петроградской стороны с петровских времен до сегодняшнего дня
  • Откроете для себя ее знаменитых архитекторов: семью Бенуа, Белогруда, Апышкова, Лидваля, Кречинского, фон Гогена
  • Узнаете о знаменитых обитателях Петроградской стороны: первого секретаря Ленинградского обкома С. М. Кирова, председателя совета министров Никола II, C. Ю. Витте, советского композитора А. П. Петрова, художника- авангардиста К. С. Петрова-Водкина, бухарского эмира, Сеида Алим-хана, Аркадия Райкина, балерины Веры Трефиловой, писателя Л. Андреева
  • Побываете в старейшей киностудии страны Ленфильм
  • Увидите здания двух ведущих ВУЗов Петроградки: ЛЭТИ и Первый Медицинский Университет
  • Насладитесь своеобразием архитектурных стилей Петроградской стороны и попробуете отличить эклектику от модерна
  • Программа, как всегда, обещает быть насыщенной.
  • Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.
Что входит
  • Услуги гида
  • Внешний осмотр мест и зданий
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Транспорт до места встречи
Начало
🚩 выход из ст. метро "Горьковская"
Место завершения
🏁 пл. Льва Толстого
Чарующий модерн Петроградской стороны
Чарующий модерн Петроградской стороны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лилия А.
Лилия А.
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