Петроградка – один из самых необычных районов Санкт-Петербурга.

Отсюда началась история 📖 Петербурга, однако на долгое время Петроградская сторона пребывала в запустении, хаотично застраиваясь дешевым жильем.

Но главной жемчужиной Петроградки является ее невероятная архитектура, переносящая нас то в петровское время, то в годы первых советских пятилеток, то в романтику средневековья и ренессанса, которые так любили создатели доходных домов, или в неповторимую эстетику модерна,

объединившего природные мотивы и промышленный дизайн.

Во время фото-прогулки по Петроградской стороне Вы: