Петроградка – один из самых необычных районов Санкт-Петербурга.
Отсюда началась история 📖 Петербурга, однако на долгое время Петроградская сторона пребывала в запустении, хаотично застраиваясь дешевым жильем.
Но главной жемчужиной Петроградки является ее невероятная архитектура, переносящая нас то в петровское время, то в годы первых советских пятилеток, то в романтику средневековья и ренессанса, которые так любили создатели доходных домов, или в неповторимую эстетику модерна,
объединившего природные мотивы и промышленный дизайн.
Во время фото-прогулки по Петроградской стороне Вы:
- Узнаете историю развития Петроградской стороны с петровских времен до сегодняшнего дня
- Откроете для себя ее знаменитых архитекторов: семью Бенуа, Белогруда, Апышкова, Лидваля, Кречинского, фон Гогена
- Узнаете о знаменитых обитателях Петроградской стороны: первого секретаря Ленинградского обкома С. М. Кирова, председателя совета министров Никола II, C. Ю. Витте, советского композитора А. П. Петрова, художника- авангардиста К. С. Петрова-Водкина, бухарского эмира, Сеида Алим-хана, Аркадия Райкина, балерины Веры Трефиловой, писателя Л. Андреева
- Побываете в старейшей киностудии страны Ленфильм
- Увидите здания двух ведущих ВУЗов Петроградки: ЛЭТИ и Первый Медицинский Университет
- Насладитесь своеобразием архитектурных стилей Петроградской стороны и попробуете отличить эклектику от модерна
- Программа, как всегда, обещает быть насыщенной.
- Важно знать:Обратите внимание, посетить экскурсию ⛳ можно только в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Если у вас температура или симптомами ОРВИ, пожалуйста, воздержитесь от участия. Эта экскурсия проходит на бесплатной основе. Организаторы с удовольствием познакомят вас с Петербургом. Чтобы гиды и дальше смогли радовать вас, они будут рады денежным пожертвованиям. Вы сами определяете какой суммой вознаградить гида. Ваши донаты помогают организаторам понять, что они занимаются полезным и нужным делом.