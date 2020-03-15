78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурный облик Петроградки от фасадов до парадных

Наш маршрут пройдет по выдающимся местам Петроградки и охватит замечательные образцы архитектуры модерна, эклектики, классицизма и неоклассицизма. Вы окажетесь в знаменитом дворе-колодце доходного дома Н. С. Занина, побываете в парадных и изумительном итальянском дворике дома, который был центром литературного Ленинграда 20 века. Рассмотрите здание бывшего детского приюта и узнаете, что здесь располагается сейчас. А после направитесь к дому Колоболовых, самому роскошному и ухоженному на Петроградской стороне, и зайдете в его великолепный курдонер.

Интересные виды настоящего Петербурга

Петроградская сторона поразит вас количеством живописных парадных и дворов-колодцев: именно в таких местах скрыты характер, атмосфера и шарм города. Мы прогуляемся по улице Зверинской с крайне интересным устройством дворов и любопытными ракурсами для фотографий, доберемся до известной и живописный стены, покрытой плющом, заглянем в очаровательные парадные — например, в парадную Доходного дома П. Т. Бадаева. Вы побываете в одном из самых таинственных городских дворов-колодцев, чтобы, по обычаю петербуржцев, загадать желание. А в завершение прогулки побываете в еще одном доходном доме с необыкновенным интерьером и хорошо сохранившимися витражами.

Кому подойдет прогулка

Ценителям колорита старого Петербурга и тем, кто не любит уезжать из красивого города без красивых кадров.