78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петроградская сторона снаружи и изнутри

Запечатлеть аутентичные виды Петербурга, заглянуть в парадные и знаменитые дворы-колодцы

Даниил
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Даниил – ваш гид
Эта прогулка познакомит вас с архитектурой Петроградской стороны — одного из самых контрастных и живописных районов Санкт-Петербурга.

Вы зайдете в винтажные парадные доходных домов начала 20 века, услышите истории старых дворов-колодцев и, разумеется, пополните коллекцию петербургских фотографий.

А в результате — откроете для себя мистический мир Петроградки и исследуете её атмосферные закоулки.
От 1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии78 отзывов
4.9
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри

Что вас ожидает

Архитектурный облик Петроградки от фасадов до парадных
Наш маршрут пройдет по выдающимся местам Петроградки и охватит замечательные образцы архитектуры модерна, эклектики, классицизма и неоклассицизма. Вы окажетесь в знаменитом дворе-колодце доходного дома Н. С. Занина, побываете в парадных и изумительном итальянском дворике дома, который был центром литературного Ленинграда 20 века. Рассмотрите здание бывшего детского приюта и узнаете, что здесь располагается сейчас. А после направитесь к дому Колоболовых, самому роскошному и ухоженному на Петроградской стороне, и зайдете в его великолепный курдонер.

Интересные виды настоящего Петербурга
Петроградская сторона поразит вас количеством живописных парадных и дворов-колодцев: именно в таких местах скрыты характер, атмосфера и шарм города. Мы прогуляемся по улице Зверинской с крайне интересным устройством дворов и любопытными ракурсами для фотографий, доберемся до известной и живописный стены, покрытой плющом, заглянем в очаровательные парадные — например, в парадную Доходного дома П. Т. Бадаева. Вы побываете в одном из самых таинственных городских дворов-колодцев, чтобы, по обычаю петербуржцев, загадать желание. А в завершение прогулки побываете в еще одном доходном доме с необыкновенным интерьером и хорошо сохранившимися витражами.

Кому подойдет прогулка

Ценителям колорита старого Петербурга и тем, кто не любит уезжать из красивого города без красивых кадров.

Организационные детали

Экскурсия начнется у станции метро «Спортивная» и закончится у станции «Петроградская».

Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри
Петроградская сторона снаружи и изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даниил
Даниил
Всем привет, меня зовут Даниил! Я студент исторического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, живу в Санкт-Петербурге с самого детства. Люблю этот город всей душой и уверен, что после наших прогулок вы полюбите его не меньше!
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78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Большое спасибо Даниилу за интересное путешествие по Петроградской стороне! Атмосферно, профессионально и ,чувствуется,что с любовью и неравнодушием к городу и его истории..
11 марта 2020
Спасибо!!!
Все была замечательно!!!
10 марта 2020
Экскурсия с Даниилом очень понравилась. Смогли обогатить друг друга знаниями.
Юлианна
4 марта 2020
Очень понравилась экскурсия Даниила -информативная, наглядная, грамотная. Много неизвестных мне фактов касающихся истории и архитектуры Петроградки. Удивительно, сколько прекрасных интерьеров скрывается в парадных доходных домов Петербурга!
3 марта 2020
Мне очень повезло, у меня была индивидуальная экскурсия. Спасибо Даниилу, что без проблем перенес экскурсию по моей просьбе на другой день. Экскурсия понравилась от начала и до конца. Было интересно пройтись по малодоступным для простого туриста местам, узнать много нового и увидеть Питер с другой стороны. За время экскурсии узнала историю доходных домов, посетила несколько совершенно разных парадных, увидела сохранившиеся в этих парадных старинные витражи, узнала историю черных лестниц. Мы обошли много дворов, посмотрели знаменитые питерские дворы-колодцы. Экскурсия динамичная, познавательная. Даниил очень приятный молодой человек, интересный рассказчик. Отведенные на экскурсию 1,5 часа прошли не заметно, было жаль расставаться. Экскурсию однозначно рекомендую!
26 февраля 2020
Интересно! Но надо быть готовыми к быстрому темпу экскурсии. А вообще, понравилось! Рекомендуем.
25 февраля 2020
Диниил хорошо подготовлен к экскурсии, ориентируется в теме, отвечает на вопросы. Показывается много интересных объектов, а также фотографии и другие материалы из архивов. Научной информацией не перегружает. Материал интересный, грамотно излагается. Будьте готовы к хорошему темпу (в том числе ходьбы;)
25 февраля 2020
Экскурсия очень увлекательная. Заходили во дворы и парадные Санкт-Петербурга, сам сюда не попадешь. Все двери закрыты на кодовые замки. Даниил увлеченно рассказывает и очень любит свой город. Единственное предупреждение - экскурсия пешеходная и очень активная. Подъемы на 5 этаж пешком. Если не можете долго ходить по состоянию здоровья - будет сложно.
Остались довольны экскурсией, с удовольствием будем рекомендовать Даниила знакомым.
23 февраля 2020
Мы отлично провели время. Нам всё понравилось. Много узнали интересного. Время пролетело незаметно. Даже жаль было расходиться. Экскурсовод вёл рассказ непринуждённо, хорошим грамотным текстом, без лишних пауз. Рекомендую всем прогуляться по Петроградской стороне. Спасибо!
23 февраля 2020
Нам всем - компания из 8 человек- экскурсия очень понравилась. Спасибо Даниилу и его семье, что сохраняете историю для поколений. Экскурсия для нас оказалась очень познавательной. Интересно побывать в парадных, еще хранящих дух 19 века. Даниил - хороший рассказчик Понравились, что он показал старые изображения тех мест, по которым проходила экскурсия. Всем рекомендую!
Ещё 68 отзывов

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