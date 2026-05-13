В Эрмитаже есть картина, которая говорит о любви — тихо, без слов, но точно и прямо.
Чтобы найти её, вам предстоит пройти через эпохи и стили, от гармонии Возрождения к напряжённой драме барокко.
А ещё внимательно вглядываться в образы и детали — до момента, пока вы не увидите загадочное полотно.
Описание квеста
На квесте вы пройдёте по залам Главного музейного комплекса и поймёте:
- как создавались интерьеры императорского дворца
- в чём гениальность Леонардо да Винчи
- почему образы Рафаэля считаются воплощением идеальной гармонии
- кем был Микеланджело — художником или скульптором
- что такое эпоха барокко и почему её считали «неправильной»
- что такое Фландрия и как она повлияла на историю живописи
- зачем художники изображали предметы на краю стола — и что это означает
- кто такие малые голландцы и почему их так называют
- как Рембрандт изменил представление о живописи
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж (вход со стороны Иорданской лестницы) — 700 ₽ за взрослого
- Для прохождения квеста нужно скачать приложение, а затем сам квест. Вы можете пройти его без интернета
- Квест рассчитан на взрослых и старших школьников
- Задания — в текстовом и аудиоформатах. Можно либо читать, либо прослушивать их
- Квест не привязан ко времени, вы можете прийти в любые часы работы музея
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться и продолжить с нужного места
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство
|1350 ₽
|Квест в приложении: дополнительная ссылка, если вас больше 2 чел.
|675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 942 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Проходили онлайн-квест вместе с детьми. Честно признаюсь, сначала немного переживала: квест без ведущего, как бы мы не запутались и детям не стало скучно. Но опасения оказались напрасны!
Всё оказалось очень понятно
Квест интересный, но последовательность залов не очень понятная, полностью не прошли, устали.
