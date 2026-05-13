и логично построено. Мы ни разу не заблудились и быстро разобрались, куда идти и что делать. Интерфейс удобный, инструкции четкие.



Отдельное спасибо за задания. Они подобраны просто великолепно — не тяжелые и не легкие. Именно то, что нужно для семейного прохождения: достаточно, чтобы подумать и порадоваться своей догадке, но нет чувства, что «ничего не решается» или наоборот — «слишком примитивно».



Дети узнали много нового и интересного, причем в такой легкой игровой форме, что информация запомнилась сама собой. Да и мы, взрослые, для себя открыли несколько фактов о залах и картинах.



Спасибо организаторам! Очень рекомендую всем, кто хочет приобщиться к искусству без скучных лекций.