только отлично знает материал, но и умеет рассказывать так, что невозможно оторваться. Тема оказалась очень увлекательной и не банальной. Мы узнали множество интересных фактов о банковской системе Петербурга, о жизни богатых купцов и предпринимателей.



Маршрут был очень хорошо продуман. Екатерина показывала красивые места, улочки, о которых самостоятельно я бы не узнала. Особенно хочется отметить организацию экскурсии. Продумано все до мелочей, несмотря на холодную погоду, было очень комфортно, так как мы периодически заходили в разные места, чтобы согреться.



Я осталась в полном восторге! Екатерина – настоящий профессионал своего дела. Очень рекомендую, если вы хотите узнать Петербург с новой, неожиданной стороны!



Большое спасибо 😍