На экскурсии «Деньги в большом городе» вы окажетесь в центре финансовой жизни дореволюционного Петербурга.
Прогулка включает посещение Елисеевского магазина, где раскрываются тайны известного семейства, и Гостиного двора - крупнейшего торгового центра
Прогулка включает посещение Елисеевского магазина, где раскрываются тайны известного семейства, и Гостиного двора - крупнейшего торгового центра
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍 Погружение в историю финансов
- 🏛 Посещение уникальных мест
- 📜 Узнать тайны известных семейств
- 💰 Истории о кладах и богатстве
- 🏠 Связь с легендарными брендами
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Елисеевский магазин
- Гостиный двор
- Апраксин двор
- Сенной рынок
- Садовая улица
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Елисеевский магазин и тайны известного семейства
- Гостиный Двор — самый большой в Российской империи
- Апраксин двор и его вековой феномен
- Сенной рынок с невероятной атмосферой вокруг
- Исторические лавочки Садовой улицы
Вы узнаете:
- Как нашли клад из золотых слитков
- Где загадать желание, чтобы стать богатым
- Какой дом Петербурга связан с духами Шанель № 5
- А какой был построен для «Табачного короля»
- Где продавали тушки голубей и воробьёв
- Где можно было купить человека для работы
И ещё много интересных историй из финансовой жизни Северной столицы!
Организационные детали
На экскурсию можно с детьми, но программа рассчитана для взрослых путешественников.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Екатерина и я гид по Санкт-Петербургу. Безумно люблю свой город и постоянно открываю для себя в нём что-то новое. Интересно и необычно расскажу про дворцы, соборы, дворы-колодцы, рынки, парадные и обитателей этих мест. Работаю гидом уже с 2014 года и всё время придумываю новые маршруты. Со мной точно не будет скучно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
7 апр 2025
Недавно посетила пешеходную экскурсию "Деньги в большом городе". Это была не просто прогулка по Петербургу, а увлекательное путешествие в мир финансов, истории и архитектуры города!
Екатерина – потрясающий гид! Она не
Екатерина – потрясающий гид! Она не
И
Иван
7 апр 2025
Атмосферные места, архитектура и познавательные рассказы! Интересные как факты так и байки! В ходе экскурсии образовывалось много вопросов, на которые мы получали достаточно развёрнутые ответы. Спасибо вам большое 🫶🏼
А
Ангелина
7 апр 2025
Экскурсия была очень интересная, я как человек которому сложно сконцентрировать на чем-то внимание, не могла оторваться, было очень увлекательно, мы обошли много лавочек и достопримечательностей, экскурсия прошла замечательно!
О
Ольга
24 янв 2025
Ходили семьёй на экскурсию с Екатериной - понравилось всем! Маршрут несложный и разнообразный, с заходом в разные здания, куда сам вряд ли зайдешь. Информация интересная, не перегружена датами и историческими
А
Анастасия
18 дек 2024
17 декабря решила посетить новую для меня экскурсию.
О городе знаю много, поэтому многого не ждала, но экскурсоводу удалось меня удивить. На знакомые улицы и здания я взглянула совершенно иначе. Столько
О городе знаю много, поэтому многого не ждала, но экскурсоводу удалось меня удивить. На знакомые улицы и здания я взглянула совершенно иначе. Столько
Людмила
17 дек 2024
Это была не просто экскурсия, а действительно, необычная экскурсия! Восторг полный! Тема новая, неизбитая. Маршрут оригинальный, интересный. А сколько необычных фактов! Узнала много нового из области денег и коммерции в
Н
Нади
17 дек 2024
Всё супер! Рекомендую!
Д
Дарья
17 дек 2024
Осталась под большим впечатлением, не заметила как под рассказы Екатерины пролетело время 😅 Подчерпнула для себя много нового, потрясающий экскурсовод, интереснейшая экскурсия! Однозначно рекомендую❤️
Е
Евгений
17 дек 2024
Был приятно удивлён альтернативным взглядом на уже знакомые места, не смотря на прохладную погоду были локации где можно согреться или укрыться от осадков. Старинные банкноты удивили, очень. Маршрут достаточно протяжённость, нужно одеваться по погоде и в удобную обувь.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
40%
Групповая
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 23
Сегодня в 14:30
Завтра в 19:00
714 ₽
1190 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-прогулка «В самом сердце Санкт-Петербурга»
Начало: Дворцовый мост
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.