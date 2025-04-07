Мои заказы

Узнайте, как жили и зарабатывали в дореволюционном Петербурге. Прогулка по рынкам и банкам откроет секреты прошлого и подарит незабываемые впечатления
На экскурсии «Деньги в большом городе» вы окажетесь в центре финансовой жизни дореволюционного Петербурга.

Прогулка включает посещение Елисеевского магазина, где раскрываются тайны известного семейства, и Гостиного двора - крупнейшего торгового центра
Российской империи.

В Апраксином дворе вы узнаете о его вековом феномене, а на Сенном рынке ощутите неповторимую атмосферу. Также экскурсия охватывает исторические лавочки Садовой улицы. Узнайте, где был найден клад из золотых слитков и какой дом связан с духами Шанель № 5. Программа рассчитана на взрослых, но возможна и с детьми

9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍 Погружение в историю финансов
  • 🏛 Посещение уникальных мест
  • 📜 Узнать тайны известных семейств
  • 💰 Истории о кладах и богатстве
  • 🏠 Связь с легендарными брендами
Деньги в большом городе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Елисеевский магазин
  • Гостиный двор
  • Апраксин двор
  • Сенной рынок
  • Садовая улица

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Елисеевский магазин и тайны известного семейства
  • Гостиный Двор — самый большой в Российской империи
  • Апраксин двор и его вековой феномен
  • Сенной рынок с невероятной атмосферой вокруг
  • Исторические лавочки Садовой улицы

Вы узнаете:

  • Как нашли клад из золотых слитков
  • Где загадать желание, чтобы стать богатым
  • Какой дом Петербурга связан с духами Шанель № 5
  • А какой был построен для «Табачного короля»
  • Где продавали тушки голубей и воробьёв
  • Где можно было купить человека для работы

И ещё много интересных историй из финансовой жизни Северной столицы!

Организационные детали

На экскурсию можно с детьми, но программа рассчитана для взрослых путешественников.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Екатерина и я гид по Санкт-Петербургу. Безумно люблю свой город и постоянно открываю для себя в нём что-то новое. Интересно и необычно расскажу про дворцы, соборы, дворы-колодцы, рынки, парадные и обитателей этих мест. Работаю гидом уже с 2014 года и всё время придумываю новые маршруты. Со мной точно не будет скучно!
Отзывы и рейтинг

Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
София
7 апр 2025
Недавно посетила пешеходную экскурсию "Деньги в большом городе". Это была не просто прогулка по Петербургу, а увлекательное путешествие в мир финансов, истории и архитектуры города!

Екатерина – потрясающий гид! Она не
читать дальше

только отлично знает материал, но и умеет рассказывать так, что невозможно оторваться. Тема оказалась очень увлекательной и не банальной. Мы узнали множество интересных фактов о банковской системе Петербурга, о жизни богатых купцов и предпринимателей.

Маршрут был очень хорошо продуман. Екатерина показывала красивые места, улочки, о которых самостоятельно я бы не узнала. Особенно хочется отметить организацию экскурсии. Продумано все до мелочей, несмотря на холодную погоду, было очень комфортно, так как мы периодически заходили в разные места, чтобы согреться.

Я осталась в полном восторге! Екатерина – настоящий профессионал своего дела. Очень рекомендую, если вы хотите узнать Петербург с новой, неожиданной стороны!

Большое спасибо 😍

Большое спасибо 😍
Иван
7 апр 2025
Атмосферные места, архитектура и познавательные рассказы! Интересные как факты так и байки! В ходе экскурсии образовывалось много вопросов, на которые мы получали достаточно развёрнутые ответы. Спасибо вам большое 🫶🏼
Атмосферные места, архитектура и познавательные рассказы! Интересные как факты так и байки! В ходе экскурсии образовывалось много вопросов, на которые мы получали достаточно развёрнутые ответы. Спасибо вам большое 🫶🏼
Ангелина
7 апр 2025
Экскурсия была очень интересная, я как человек которому сложно сконцентрировать на чем-то внимание, не могла оторваться, было очень увлекательно, мы обошли много лавочек и достопримечательностей, экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия была очень интересная, я как человек которому сложно сконцентрировать на чем-то внимание, не могла оторваться, было очень увлекательно, мы обошли много лавочек и достопримечательностей, экскурсия прошла замечательно!
Ольга
24 янв 2025
Ходили семьёй на экскурсию с Екатериной - понравилось всем! Маршрут несложный и разнообразный, с заходом в разные здания, куда сам вряд ли зайдешь. Информация интересная, не перегружена датами и историческими
читать дальше

событиями. Даже подростки многое запомнили. Было что обсудить и после экскурсии) Чувствовалось, что экскурсовод любит и знает свой город. Всем рекомендую провести так интересно пару часов, даже жителям города и тем, кто много раз был в Санкт-Петербурге!

Анастасия
18 дек 2024
17 декабря решила посетить новую для меня экскурсию.
О городе знаю много, поэтому многого не ждала, но экскурсоводу удалось меня удивить. На знакомые улицы и здания я взглянула совершенно иначе. Столько
читать дальше

интересной информации о купцах, банкирах, рынках и банках я не знала. Чего только стоят подробности о том, что и по какой цене продавали на Сенном рынке!
Екатерина удерживала мое внимание на протяжении всех 2х часов.
Огромное спасибо! Я получила удовольствие от прогулки.

Людмила
Людмила
17 дек 2024
Это была не просто экскурсия, а действительно, необычная экскурсия! Восторг полный! Тема новая, неизбитая. Маршрут оригинальный, интересный. А сколько необычных фактов! Узнала много нового из области денег и коммерции в
читать дальше

Петербурге. Даже хочется продолжения. И после исполнения некоторых ритуалов, есть надежда, что и ко мне деньги начнут ломиться… В-обшем, идите, смотрите, не пожалеете. Даже в холодную погоду замёрзнуть не успеете- всё продумано!

Нади
17 дек 2024
Всё супер! Рекомендую!
Дарья
17 дек 2024
Осталась под большим впечатлением, не заметила как под рассказы Екатерины пролетело время 😅 Подчерпнула для себя много нового, потрясающий экскурсовод, интереснейшая экскурсия! Однозначно рекомендую❤️
Евгений
17 дек 2024
Был приятно удивлён альтернативным взглядом на уже знакомые места, не смотря на прохладную погоду были локации где можно согреться или укрыться от осадков. Старинные банкноты удивили, очень. Маршрут достаточно протяжённость, нужно одеваться по погоде и в удобную обувь.
Был приятно удивлён альтернативным взглядом на уже знакомые места, не смотря на прохладную погоду были локации где можно согреться или укрыться от осадков. Старинные банкноты удивили, очень. Маршрут достаточно протяжённость, нужно одеваться по погоде и в удобную обувь.

