Детская экскурсия-квест по Нижнему парку Петергофа «Помоги Тритону»

Найти ответы на вопросы с подсказками государевыми и одолеть морское чудовище
Давным-давно в Песочном пруду жили-были в мире и согласии рыба-кит и морские быки. Но однажды появилось чудовище, которое выгнало их и вступило в схватку с самим Тритоном.

Помогите Тритону одолеть чудовище! Идите по маршруту, который подскажут Пётр I и Екатерина, выполните задания от обитателей этого царства и станьте героями.
Детская экскурсия-квест по Нижнему парку Петергофа «Помоги Тритону»
Детская экскурсия-квест по Нижнему парку Петергофа «Помоги Тритону»
Детская экскурсия-квест по Нижнему парку Петергофа «Помоги Тритону»
Ближайшие даты:
2
апр7
апр9
апр14
апр16
апр21
апр23
апр
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

Вы прогуляетесь по Нижнему парку, полюбуетесь его уникальными фонтанами и познакомитесь с историей бывшей летней императорской резиденции. А юные путешественники ещё выполнят интересные задания квеста — и выяснят:

  • Как звали любимую собачку Екатерины
  • Почему для фонтанов Нижнего парка не требуются насосы для подачи воды
  • Правда ли, что под Большим дворцом есть туннель
  • За сколько секунд фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» может наполнить ванну

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям младшего школьного возраста и их родителям
  • Дополнительные расходы — билеты в парк (с апреля по октябрь — после 13 октября фонтаны отключают и вход становится бесплатным): взрослые — 750 ₽, дети от 14 до 18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Также нужно купить билет для гида
  • После квеста дети получат небольшие подарки
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Морского Десанта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Верхний и Нижний парки Петергофа
На машине
50 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 900 за всё до 5 чел.
Петергоф: императорские дворцы и парки русской Версалии (в мини-группе)
393 отзыва
5 часов
Билеты
Петергоф: императорские дворцы и парки русской Версалии (в мини-группе)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4450 за билет
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Пешая
77 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3300 за всё до 5 чел.