Давным-давно в Песочном пруду жили-были в мире и согласии рыба-кит и морские быки. Но однажды появилось чудовище, которое выгнало их и вступило в схватку с самим Тритоном.
Помогите Тритону одолеть чудовище! Идите по маршруту, который подскажут Пётр I и Екатерина, выполните задания от обитателей этого царства и станьте героями.
Помогите Тритону одолеть чудовище! Идите по маршруту, который подскажут Пётр I и Екатерина, выполните задания от обитателей этого царства и станьте героями.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Вы прогуляетесь по Нижнему парку, полюбуетесь его уникальными фонтанами и познакомитесь с историей бывшей летней императорской резиденции. А юные путешественники ещё выполнят интересные задания квеста — и выяснят:
- Как звали любимую собачку Екатерины
- Почему для фонтанов Нижнего парка не требуются насосы для подачи воды
- Правда ли, что под Большим дворцом есть туннель
- За сколько секунд фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» может наполнить ванну
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям младшего школьного возраста и их родителям
- Дополнительные расходы — билеты в парк (с апреля по октябрь — после 13 октября фонтаны отключают и вход становится бесплатным): взрослые — 750 ₽, дети от 14 до 18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно. Также нужно купить билет для гида
- После квеста дети получат небольшие подарки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Морского Десанта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 813 туристов
Здравствуйте, я аккредитованный гид-переводчик. Работаю с 2014 года, провожу экскурсии на русском, немецком и английском. Дважды оканчивала курсы гидов на разных языках, проводила экскурсии в музеях. Нахожу общий язык сЗадать вопрос
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