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Давным-давно в Песочном пруду жили-были в мире и согласии рыба-кит и морские быки. Но однажды появилось чудовище, которое выгнало их и вступило в схватку с самим Тритоном.



Помогите Тритону одолеть чудовище! Идите по маршруту, который подскажут Пётр I и Екатерина, выполните задания от обитателей этого царства и станьте героями.