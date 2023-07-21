Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре

Путешествие в Петергоф: билеты на автобус и метеор из Санкт-Петербурга

4.5
302 отзыва
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На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей и полюбуетесь блистательными фонтанами и каскадами. Вы также можете выбрать билет с посещением Большого дворца и дворца Марли. А в завершение тура вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре».
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
5
авг
6
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Нижний парк
  • Фонтаны Петергофа
  • Самый северный небоскреб «Лахта-центр» (462 метра)
  • Западный скоростной диаметр
  • Футбольный стадион «Газпром Арена»
  • Большой дворец и дворец Марли (при выборе билета с посещением дворцов)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф. Уже в дороге вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода об этом удивительном месте.
  • По замыслу Петра I резиденция в Петергофе должна была достичь двух целей — сравниться в своем великолепии со знаменитой королевской резиденцией во Франции и стать триумфальным памятником борьбы России за выход к Балтийскому морю. Обе задачи были выполнены блестяще и резиденция с XVIII века восхищает всех путешественников.
  • Вы погуляете по обширному Нижнему парку с экскурсоводом, узнаете историю этого места и осмотрите фонтаны. А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре.

На пути в Петербург вы увидите:

  • Самый северный небоскреб «Лахта Центр» (462 метра).
  • Западный скоростной диаметр.
  • Футбольный стадион «Газпром Арена».

Важно знать:

  • Экскурсия по парку длится 1,5 часа. Её для вас проводит сотрудник музея. Затем вам будет предоставлено свободно время - 1 час.
  • В случае неблагоприятных погодных условиях (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс может быть отменен. Мы предложим вам вернуться в Санкт-Петербург на туристическом автобусе.
  • Будьте внимательны при бронировании туристических услуг. Выбирайте категорию, которую Вы сможете подтвердить при посадке в автобус документами (паспорт, Свидетельство о рождении, Пенсионное удостоверение или студенческий билет). Если категория будет указана неверно, придется доплачивать до полной стоимости билета.
  • Стоимость билетов в Петергофе для граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) одинакова со стоимостью билетов граждан РФ.
  • Школьникам 15+ для подтверждения необходима справка из школы.
  • Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)! Это обязательное условие для входа в парк.
  • Места на метеор приобретаются автоматически класса Comfort (в салоне на корме) в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Места могут быть расположены не рядом.
  • Вы можете изменить категорию места на метеоре до Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части) заблаговременно обратившись к организатору по телефону указанному в Вашем билете.
  • Запрещено Посещать территорию ГМЗ «Петергоф», в том числе музеи и дворцы, с животными любых видов, пород и размеров.

ежедневно по расписанию

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Её забронировали более 100 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе Санкт-Петербург - Петергоф
  • Экскурсия по трассе
  • Входные билеты в Нижний парк
  • Экскурсии по Большому дворцу и дворцу Марли с билетами (при выборе билета с посещением дворцов)
  • Экскурсия по парку и осмотр фонтанов - 1,5ч
  • Билеты на метеор «Петергоф-Санкт-Петербург» класса Comfort (в центральном салоне)
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в парк
  • Регистрация на рейс прекращается за 5 минут до отправления автобуса.
  • Приходите на место встречи минимум за 15 минут. Автобус не ждёт опаздывающих
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 302 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
197
4
60
3
22
2
3
1
6
А
21 июля 2023
Дворцы и парк соответствуют ожиданиям.
Можно было бы лучше организовать начало поездки - этап распределения по группам.
Сложно сразу догадаться, что "Два дворца…" на сленге гида означает название экскурсии "Дворцы и парки…".
В самом Петергофе от прибытия до начала экскурсии ожидания и переходы с места на место заняли около часа
А
20 июля 2023
Экскурсию можно было бы и не брать, было шумно и ничего не слышно. Можно приехать самостоятельно на метеоре и уехать оттуда на нем- билет обойдетс дешевле.
Петергоф -красивый город, парк чудесен. Рекомендую к посещению.
О
17 июля 2023
Организация экскурсии хорошая, экскурсовод в автобусе рассказывает очень интересно. Но экскурсовод по парку это ужас, ее не слышно, порой не понятно что вообще говорит.
O
17 июля 2023
Хотелось бы более яркого и эмоционального изложения материала - было очень просто…
К
17 июля 2023
Б
17 июля 2023
Прекрасная поездка в Петергоф на комфортабельном автобусе. Отлично организованные экскурсии и во дворце и по парку. Всё было на высшем уровне без заминок и задержек. Однозначно рекомендую.
Е
16 июля 2023
А
16 июля 2023
Экскурсия ужасная, собрали группу человек 40, экскурсовод побежала как будто у нас соревнования, кто будет первым, ничего не слышно, все устали, не успевали, ругались ужасно, в конце свободное место минут 30 и все
А
16 июля 2023
Экскурсия нам не понравилась по следующим обстоятельствам: я была с ребенком, в автобусе совместного места не была, пришлось самостоятельно решать проблему, чтобы сидеть с ребенком, приехали в Петергоф собрали группу человек 30-40, экскурсовод побежала так, что мы еле успевали, ничего не слышно, фото сделать не успевали, все ругались! Итог, если есть возможность выбирайте или другую фирму или лучше самостоятельно
А
15 июля 2023
Экскурсия понравилась. В Петергоф ехали на автобусе,обратно Метеором. Все вовремя,организовано всё хорошо. Рекомендую.
L
15 июля 2023
Все очень хорошо организовано, от автобуса до экскурсии. Гид в дороге рассказывала очень много интересных вещей. Сам Петергоф великолепен
А
14 июля 2023
т
14 июля 2023
Б
13 июля 2023
Н
13 июля 2023
Ещё 287 отзывов

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