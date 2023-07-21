Экскурсия нам не понравилась по следующим обстоятельствам: я была с ребенком, в автобусе совместного места не была, пришлось самостоятельно решать проблему, чтобы сидеть с ребенком, приехали в Петергоф собрали группу человек 30-40, экскурсовод побежала так, что мы еле успевали, ничего не слышно, фото сделать не успевали, все ругались! Итог, если есть возможность выбирайте или другую фирму или лучше самостоятельно