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провел нас по верхнему саду, вход у нашей группы был отдельный. Через турникет где толпы туристов нас не провожали, а заходили без очереди и толпы. Приятно чувствовать себя "особенным гостем". По окончанию экскурсии по верхнему саду нас снова встретила экскурсовод,которая сопровождала в автобусе и через отдельную дверь нас проводили в Большой дворец. Дали время посетить уборную и провели в гардероб,оставили верхнюю одежду. (вне очереди) Затем нам выдали наушники и мы отправились в путешествие по залам, с тем же "дворцовым"гидом, который проводил экскурсию по верхнему саду. Всё рассказывает, времени достаточно, чтобы и посмотреть и послушать. Попутно кто-то снимал видео,делал фото. После,мы отправились в Нижний парк к фонтанам,очень удобно,наш путь был сверху вниз,(у других наоборот). Прогулка по парку так же с гидом,очень интересно рассказывает всё,спокойно и доброжелательно. В одной из точек пересеклись с другой группой,(ух не повезло им с экскурсоводом,разговаривала на высоких тонах,ощущение,что она пытается перекричать всех в округе,в том числе пение птиц). У нас же был замечательный гид, в ходе экскурсии можно было и побеседовать,задавать вопросы. Весь путь прошли как и было описано на сайте. Обратно на метеоре,самостоятельно.