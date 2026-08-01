На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей и полюбуетесь блистательными фонтанами и каскадами.
Вы также можете выбрать билет с посещением Большого дворца, а в завершение тура вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре».
Вы также можете выбрать билет с посещением Большого дворца, а в завершение тура вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре».
Описание экскурсииЧто вас ждет: Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф. Уже в дороге вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода об этом удивительном месте. По замыслу Петра I резиденция в Петергофе должна была достичь двух целей — сравниться в своем великолепии со знаменитой королевской резиденцией во Франции и стать триумфальным памятником борьбы России за выход к Балтийскому морю. Обе задачи были выполнены блестяще и резиденция с XVIII века восхищает всех путешественников. Вы погуляете по обширному Нижнему парку с экскурсоводом, узнаете историю этого места и осмотрите фонтаны. А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре. На пути в Петербург вы увидите:
• Самый северный небоскреб «Лахта Центр» (462 метра) • Западный скоростной диаметр • Футбольный стадион «Газпром Арена». Важно знать:
- Экскурсия по парку длится 1,5 часа. Её для вас проводит сотрудник музея. Затем вам будет предоставлено свободно время - 1 час.
- В случае неблагоприятных погодных условиях (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс может быть отменен. Мы предложим вам вернуться в Санкт-Петербург на туристическом автобусе.
- Будьте внимательны при бронировании туристических услуг. Выбирайте категорию, которую Вы сможете подтвердить при посадке в автобус документами (паспорт, Свидетельство о рождении, Пенсионное удостоверение или студенческий билет). Если категория будет указана неверно, придется доплачивать до полной стоимости билета.
- Стоимость билетов в Петергофе для граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) одинакова со стоимостью билетов граждан РФ.
- Школьникам 15+ для подтверждения необходима справка из школы.
- Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)! Это обязательное условие для входа в парк.
- Места на метеор приобретаются автоматически класса Comfort (в салоне на корме) в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Места могут быть расположены не рядом.
- Вы можете изменить категорию места на метеоре до Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части) заблаговременно обратившись к организатору по телефону указанному в Вашем билете.
- Запрещено Посещать территорию ГМЗ «Петергоф», в том числе музеи и дворцы, с животными любых видов, пород и размеров.
ежедневно по расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк
- Фонтаны Петергофа
- Самый северный небоскреб «Лахта-центр» (462 метра)
- Западный скоростной диаметр
- Футбольный стадион «Газпром Арена»
- Большой дворец (при выборе билета с посещением дворцов)
Что включено
- Услуги гида по дороге следования
- Проезд на комфортабельном автобусе Санкт-Петербург-Петергоф
- Входные билеты во дворцы, парк (в зависимости от выбранной опции)
- Экскурсия в музеях сопровождается сотрудниками музея
- Билет на метеор Комфорт-класса (можно докупить Комфорт+ и Бизнес после бронирования, связавшись с менеджером)
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
- Доплата за метеор категория «Комфорт +» - 300 р.
- Доплата за метеор категория «Бизнес» - 950 р.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 683 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Опишу по порядку событий:
- Чистый, комфортабельный автобус, гос номер 412, опытный водитель. Дорога и виды потрясающие.
- экскурсовод Ирина во время поездки рассказывала о Петергофе, зданиях Питера, мимо которых мы проезжали
- Чистый, комфортабельный автобус, гос номер 412, опытный водитель. Дорога и виды потрясающие.
- экскурсовод Ирина во время поездки рассказывала о Петергофе, зданиях Питера, мимо которых мы проезжали
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Е
Поездка в Петергоф на экскурсии оставила незабываемые впечатления! Величественные дворцы и фонтаны поражают своей красотой и масштабом. Особенно впечатлили знаменитые фонтаны-шутихи и Большой Петергофский дворец. Экскурсия была насыщенной и познавательной, гид рассказал много интересных фактов. Рекомендую посетить это место всем, кто любит историю и архитектуру!
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М
Благодарю компанию СПУТНИК, за отличную организацию экскурсии в Петергоф,выезд вовремя с точки отправления,по пути сопровождал экскурсовод,приятная дама, рассказывала до конечной точки весь маршрут. По приезду передала нас гиду, приятный мужчина
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Н
Замечательная экскурсия. Хорошая организация. Экскурсионное сопровождение на протяжении всей поездки (за исключением обратной дороги на МЕТЕОРЕ). Особая благодарность экскурсоводу Елене! Очень эмоционально,интересно, где-то с юмором! Нам очень понравилось! Рекомендую всем!
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Е
Все очень понравилось. Фонтаны - слов нет. Спасибо. Всем советую.
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Т
Прекрасная экскурсия, очень хорошие гиды.
Получили массу удовольствия.
Получили массу удовольствия.
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