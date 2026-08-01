Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре

Путешествие в Петергоф: билеты на автобус и метеор из Санкт-Петербурга
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей и полюбуетесь блистательными фонтанами и каскадами.

Вы также можете выбрать билет с посещением Большого дворца, а в завершение тура вас ждет морская прогулка на комфортабельном скоростном «Метеоре».
4.8
683 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре

Описание экскурсии

Что вас ждет: Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф. Уже в дороге вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода об этом удивительном месте. По замыслу Петра I резиденция в Петергофе должна была достичь двух целей — сравниться в своем великолепии со знаменитой королевской резиденцией во Франции и стать триумфальным памятником борьбы России за выход к Балтийскому морю. Обе задачи были выполнены блестяще и резиденция с XVIII века восхищает всех путешественников. Вы погуляете по обширному Нижнему парку с экскурсоводом, узнаете историю этого места и осмотрите фонтаны. А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре. На пути в Петербург вы увидите:

• Самый северный небоскреб «Лахта Центр» (462 метра) • Западный скоростной диаметр • Футбольный стадион «Газпром Арена». Важно знать:

  • Экскурсия по парку длится 1,5 часа. Её для вас проводит сотрудник музея. Затем вам будет предоставлено свободно время - 1 час.
  • В случае неблагоприятных погодных условиях (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс может быть отменен. Мы предложим вам вернуться в Санкт-Петербург на туристическом автобусе.
  • Будьте внимательны при бронировании туристических услуг. Выбирайте категорию, которую Вы сможете подтвердить при посадке в автобус документами (паспорт, Свидетельство о рождении, Пенсионное удостоверение или студенческий билет). Если категория будет указана неверно, придется доплачивать до полной стоимости билета.
  • Стоимость билетов в Петергофе для граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) одинакова со стоимостью билетов граждан РФ.
  • Школьникам 15+ для подтверждения необходима справка из школы.
  • Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)! Это обязательное условие для входа в парк.
  • Места на метеор приобретаются автоматически класса Comfort (в салоне на корме) в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Места могут быть расположены не рядом.
  • Вы можете изменить категорию места на метеоре до Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части) заблаговременно обратившись к организатору по телефону указанному в Вашем билете.
  • Запрещено Посещать территорию ГМЗ «Петергоф», в том числе музеи и дворцы, с животными любых видов, пород и размеров.

ежедневно по расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний парк
  • Фонтаны Петергофа
  • Самый северный небоскреб «Лахта-центр» (462 метра)
  • Западный скоростной диаметр
  • Футбольный стадион «Газпром Арена»
  • Большой дворец (при выборе билета с посещением дворцов)
Что включено
  • Услуги гида по дороге следования
  • Проезд на комфортабельном автобусе Санкт-Петербург-Петергоф
  • Входные билеты во дворцы, парк (в зависимости от выбранной опции)
  • Экскурсия в музеях сопровождается сотрудниками музея
  • Билет на метеор Комфорт-класса (можно докупить Комфорт+ и Бизнес после бронирования, связавшись с менеджером)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
  • Доплата за метеор категория «Комфорт +» - 300 р.
  • Доплата за метеор категория «Бизнес» - 950 р.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 683 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
507
4
120
3
44
2
4
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8
Е
Опишу по порядку событий:

- Чистый, комфортабельный автобус, гос номер 412, опытный водитель. Дорога и виды потрясающие.

- экскурсовод Ирина во время поездки рассказывала о Петергофе, зданиях Питера, мимо которых мы проезжали
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и их истории. Приятный тембр голоса.

- в парки и дворец мы проходили организованно и без задержек. Экскурсии лёгкие, немного обо всём.

- свободное время около 2-х часов, т. к. мы возвращались на метеоре.

- метеор минута в минуту Если хочется больше впечатлений, то лучше доплатить и взять верхнюю палубу.

В целом всё замечательно. Организация на высоте, тебе остаётся только наслаждаться видами и историей.

Красотам Петергофа не перестаю удивляться, впечатления непередаваемые 🔥

PS. Выезд у нас был в 9.00, поэтому мы везде успели без толкучки. Потом народа в парке заметно прибавилось.

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Е
Поездка в Петергоф на экскурсии оставила незабываемые впечатления! Величественные дворцы и фонтаны поражают своей красотой и масштабом. Особенно впечатлили знаменитые фонтаны-шутихи и Большой Петергофский дворец. Экскурсия была насыщенной и познавательной, гид рассказал много интересных фактов. Рекомендую посетить это место всем, кто любит историю и архитектуру!
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М
Благодарю компанию СПУТНИК, за отличную организацию экскурсии в Петергоф,выезд вовремя с точки отправления,по пути сопровождал экскурсовод,приятная дама, рассказывала до конечной точки весь маршрут. По приезду передала нас гиду, приятный мужчина
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провел нас по верхнему саду, вход у нашей группы был отдельный. Через турникет где толпы туристов нас не провожали, а заходили без очереди и толпы. Приятно чувствовать себя "особенным гостем". По окончанию экскурсии по верхнему саду нас снова встретила экскурсовод,которая сопровождала в автобусе и через отдельную дверь нас проводили в Большой дворец. Дали время посетить уборную и провели в гардероб,оставили верхнюю одежду. (вне очереди) Затем нам выдали наушники и мы отправились в путешествие по залам, с тем же "дворцовым"гидом, который проводил экскурсию по верхнему саду. Всё рассказывает, времени достаточно, чтобы и посмотреть и послушать. Попутно кто-то снимал видео,делал фото. После,мы отправились в Нижний парк к фонтанам,очень удобно,наш путь был сверху вниз,(у других наоборот). Прогулка по парку так же с гидом,очень интересно рассказывает всё,спокойно и доброжелательно. В одной из точек пересеклись с другой группой,(ух не повезло им с экскурсоводом,разговаривала на высоких тонах,ощущение,что она пытается перекричать всех в округе,в том числе пение птиц). У нас же был замечательный гид, в ходе экскурсии можно было и побеседовать,задавать вопросы. Весь путь прошли как и было описано на сайте. Обратно на метеоре,самостоятельно.

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Н
Замечательная экскурсия. Хорошая организация. Экскурсионное сопровождение на протяжении всей поездки (за исключением обратной дороги на МЕТЕОРЕ). Особая благодарность экскурсоводу Елене! Очень эмоционально,интересно, где-то с юмором! Нам очень понравилось! Рекомендую всем!
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Е
Все очень понравилось. Фонтаны - слов нет. Спасибо. Всем советую.
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Т
Прекрасная экскурсия, очень хорошие гиды.
Получили массу удовольствия.
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