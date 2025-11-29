Мы разработали рецепт, чтобы на экскурсии было интересно всем! Наш формат семейной экскурсии увлечет и детей, и их родителей: легкая подача, игровая форма, собственные карты Дворцовой площади, наклейки, вкусные призы и, конечно же, дипломы! Приглашаем на экскурсию по главной площади Петербурга!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Интерактивная история Мы — мама с дочерью Татьяна и Яна Митяевы, аккредитованные экскурсоводы по Петербургу, разрабатываем детские экскурсии, которые нравятся и взрослым. На экскурсии по Дворцовой площади мы будем знакомить гостей с историей места и главными достопримечательностями. Но делать это будем без скучных дат и кучи имен, а в легкой интерактивной форме. В начале экскурсии каждый ребенок получит карту и наклейки, с их помощью мы будем изучать историю Санкт-Петербурга. На экскурсии вы узнаете:
- зачем городу арка Главного штаба;
- может ли упасть Александровская колонна;
- как на самом деле выглядел Зимний дворец и кто сегодня живет в его подвалах;
- как найти самый спрятанный дворец в Петербурге;
- какие секреты таят в себе Атланты Нового Эрмитажа;
научимся разбираться в императорах и раскроем главные загадки Дворцовой площади. На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе нашей экскурсии. А в конце нашей прогулки каждый ребенок получит диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Важная информация:.
научимся разбираться в императорах и раскроем главные загадки Дворцовой площади. На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе нашей экскурсии. А в конце нашей прогулки каждый ребенок получит диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Важная информация:.
• научимся разбираться в императорах и раскроем главные загадки Дворцовой площади. На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе нашей экскурсии. А в конце нашей прогулки каждый ребенок получит диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Важная информация:
- Экскурсия будет интересна для детей в возрасте 6-12 лет и старше.
- В экскурсии обязательно должен быть взрослый в составе группы, если число участников больше 3-х, это оплачивается дополнительно (1800 руб. /чел.) • Стоимость указана за группу из 3-х человек. Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (по запросу, за доп. плату 1800 руб. /чел.).
Ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00. Другое время по запросу (в зависимости от занятости)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Главного штаба
- Александровская колонна
- Зимний дворец
- Малый Эрмитаж
- Большой Эрмитаж
- Новый Эрмитаж
- Дворцовая набережная
- Зимняя канавка
Что включено
- Услуги гида
- Подарки
- Вкусные призы
- Собственная карта, наклейки и диплом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Угол пешеходной части Большой Морской улицы и Невского проспекта
Завершение: Зимняя канавка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00. Другое время по запросу (в зависимости от занятости)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия будет интересна для детей в возрасте 6-12 лет и старше
- В экскурсии обязательно должен быть взрослый в составе группы, если число участников больше 3-х, это оплачивается дополнительно (1800 руб. /чел.)
- Стоимость указана за группу из 3-х человек. Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (по запросу, за доп. плату 1800 руб. /чел.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
От Исаакия до Дворцовой: архитектура площадей Петербурга
Никаких шаблонов, мифов и легенд, заученных фраз. Оказывается, фасады домов могут «говорить»!
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Индивидуальная экскурсия по Исаакиевской площади позволит вам открыть для себя тайны и легенды Санкт-Петербурга, погрузившись в его богатую историю
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
1700 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Экспресс-фотопрогулка по Дворцовой площади
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга с индивидуальной фотопрогулкой. Узнайте историю Дворцовой площади и получите яркие фотографии на память
Начало: Дом Зингера
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.