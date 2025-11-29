Интерактивная история Мы — мама с дочерью Татьяна и Яна Митяевы, аккредитованные экскурсоводы по Петербургу, разрабатываем детские экскурсии, которые нравятся и взрослым. На экскурсии по Дворцовой площади мы будем знакомить гостей с историей места и главными достопримечательностями. Но делать это будем без скучных дат и кучи имен, а в легкой интерактивной форме. В начале экскурсии каждый ребенок получит карту и наклейки, с их помощью мы будем изучать историю Санкт-Петербурга. На экскурсии вы узнаете:

зачем городу арка Главного штаба;

может ли упасть Александровская колонна;

как на самом деле выглядел Зимний дворец и кто сегодня живет в его подвалах;

как найти самый спрятанный дворец в Петербурге;

какие секреты таят в себе Атланты Нового Эрмитажа;

научимся разбираться в императорах и раскроем главные загадки Дворцовой площади. На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе нашей экскурсии. А в конце нашей прогулки каждый ребенок получит диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Важная информация:.

