Детская экскурсия: загадки Дворцовой площади

Мы разработали рецепт, чтобы на экскурсии было интересно всем! Наш формат семейной экскурсии увлечет и детей, и их родителей: легкая подача, игровая форма, собственные карты Дворцовой площади, наклейки, вкусные призы и, конечно же, дипломы! Приглашаем на экскурсию по главной площади Петербурга!
Детская экскурсия: загадки Дворцовой площади

Описание экскурсии

Интерактивная история Мы — мама с дочерью Татьяна и Яна Митяевы, аккредитованные экскурсоводы по Петербургу, разрабатываем детские экскурсии, которые нравятся и взрослым. На экскурсии по Дворцовой площади мы будем знакомить гостей с историей места и главными достопримечательностями. Но делать это будем без скучных дат и кучи имен, а в легкой интерактивной форме. В начале экскурсии каждый ребенок получит карту и наклейки, с их помощью мы будем изучать историю Санкт-Петербурга. На экскурсии вы узнаете:
  • зачем городу арка Главного штаба;
  • может ли упасть Александровская колонна;
  • как на самом деле выглядел Зимний дворец и кто сегодня живет в его подвалах;
  • как найти самый спрятанный дворец в Петербурге;
  • какие секреты таят в себе Атланты Нового Эрмитажа;
научимся разбираться в императорах и раскроем главные загадки Дворцовой площади. На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе нашей экскурсии. А в конце нашей прогулки каждый ребенок получит диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Важная информация:.
научимся разбираться в императорах и раскроем главные загадки Дворцовой площади. На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе нашей экскурсии. А в конце нашей прогулки каждый ребенок получит диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Важная информация:.
• научимся разбираться в императорах и раскроем главные загадки Дворцовой площади. На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе нашей экскурсии. А в конце нашей прогулки каждый ребенок получит диплом почетного гостя Петропавловской крепости. Важная информация:
  • Экскурсия будет интересна для детей в возрасте 6-12 лет и старше.
  • В экскурсии обязательно должен быть взрослый в составе группы, если число участников больше 3-х, это оплачивается дополнительно (1800 руб. /чел.) • Стоимость указана за группу из 3-х человек. Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (по запросу, за доп. плату 1800 руб. /чел.).

Ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00. Другое время по запросу (в зависимости от занятости)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Арка Главного штаба
  • Александровская колонна
  • Зимний дворец
  • Малый Эрмитаж
  • Большой Эрмитаж
  • Новый Эрмитаж
  • Дворцовая набережная
  • Зимняя канавка
Что включено
  • Услуги гида
  • Подарки
  • Вкусные призы
  • Собственная карта, наклейки и диплом
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Угол пешеходной части Большой Морской улицы и Невского проспекта
Завершение: Зимняя канавка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:30 и 16:00. Другое время по запросу (в зависимости от занятости)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия будет интересна для детей в возрасте 6-12 лет и старше
  • В экскурсии обязательно должен быть взрослый в составе группы, если число участников больше 3-х, это оплачивается дополнительно (1800 руб. /чел.)
  • Стоимость указана за группу из 3-х человек. Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (по запросу, за доп. плату 1800 руб. /чел.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Просто перейдите в эту форму и. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

