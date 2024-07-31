Дворцовая набережная – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцовая набережная» в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
На теплоходе
190 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
Сегодня в 13:45
Завтра в 10:45
1 600 за человека
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Пешая
69 отзывов
1 час
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 14:45
12 авг в 14:30
1 800 за человека
Владимирский дворец: путешествие по истории и роскоши
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Владимирский дворец: путешествие по истории и роскоши
Начало: Дворцовая наб., 26
12 авг в 14:30
14 авг в 14:30
2 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ALEKSEI
    31 июля 2024
    Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
    Очень понравился маршрут. Рассказ гида, был интересным, но иногда не "совпадал" с локациями, немного их опережая. Погода порадовала))
  • Ж
    Жанетта
    29 июля 2024
    Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
    Экскурсия отличная! Интересный маршрут!!! Очень интересная и увлекательная подача информации. Сппсибо
  • В
    Валентина
    29 июля 2024
    Теплоходная прогулка «Забытые острова на Севере Петербурга»
    Экскурсия отличная! Советую ближе к вечеру, когда ноги уже устали ходить, но желание познавать и наслаждаться еще не закончилось. Гид
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    с юмором, рассказывает очень интересно и содержательно обо всем, что на маршруте. Единственный нюанс: маршрут круговой, катер делает остановки для посадки-высадки. Можно выйти не там, где садился, и продолжить свою прогулку

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцовая набережная»

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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дворцовая набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 2 350. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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