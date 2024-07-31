2 часа
Водная прогулка
Сегодня в 13:45
Завтра в 10:45
1 600₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия по Владимирскому дворцу
Начало: Дворцовая набережная, 26
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 14:45
12 авг в 14:30
1 800₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Владимирский дворец: путешествие по истории и роскоши
Начало: Дворцовая наб., 26
12 авг в 14:30
14 авг в 14:30
2 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AALEKSEI31 июля 2024Очень понравился маршрут. Рассказ гида, был интересным, но иногда не "совпадал" с локациями, немного их опережая. Погода порадовала))
- ЖЖанетта29 июля 2024Экскурсия отличная! Интересный маршрут!!! Очень интересная и увлекательная подача информации. Сппсибо
- ВВалентина29 июля 2024Экскурсия отличная! Советую ближе к вечеру, когда ноги уже устали ходить, но желание познавать и наслаждаться еще не закончилось. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцовая набережная»
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