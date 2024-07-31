читать дальше с юмором, рассказывает очень интересно и содержательно обо всем, что на маршруте. Единственный нюанс: маршрут круговой, катер делает остановки для посадки-высадки. Можно выйти не там, где садился, и продолжить свою прогулку

Экскурсия отличная! Советую ближе к вечеру, когда ноги уже устали ходить, но желание познавать и наслаждаться еще не закончилось. Гид