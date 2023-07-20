Индивидуальная пешеходная экскурсия по доходным домам Санкт-Петербурга
Доходные дома — распространенное явление Петербурга XIX века.
Предлагаю Вам пройтись по уникальному маршруту, отвлечься от помпезных памятников в центре города и прикоснуться к миру обитателей дворов-колодцев.
Почему некоторые из домов странной формы? Как жильцы налаживали свой быт? Кого назначали «главным»? Об этом и многом другом вы узнаете за два часа нашей экскурсии.
Предлагаю Вам пройтись по уникальному маршруту, отвлечься от помпезных памятников в центре города и прикоснуться к миру обитателей дворов-колодцев.
Почему некоторые из домов странной формы? Как жильцы налаживали свой быт? Кого назначали «главным»? Об этом и многом другом вы узнаете за два часа нашей экскурсии.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Доходный дом Колобовых
- Доходный дом Лишневского
- Доходный дом Эрлиха
- Дом Жено и многие другие
- Также мы увидим снаружи служебный флигель, дворницкую, двор-колодец, дом-утюг, дом-квартал и не только
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Доходные дома ПетербургаСложно представить, но 90% жителей Петербурга XIX века арендовали жилье. Это была удивительная эпоха, воспоминания о которой до сих пор живут в архитектуре города, в старинных фотографиях и романах известных писателей. Вместе с вами мы пройдем весь путь становления доходных домов, узнаем как и из чего они строились, кто в них жил, и самое главное — кто и как налаживал там быт. Увидим двор-колодец, дом-квартал и дом-утюг, а также научимся ценить те блага, которые имеем сегодня!
Ещё на прогулке вы: • узнаете, кто был «главный» в доходном доме и мог оставить жильца ночевать на улице;
- поймете, какая профессия была самой опасной в XIX веке и почему;
- услышите письмо одного из президентов знаменитой страны своей маме;
- научитесь видеть «послания из прошлого»;
- разберетесь, что можно было купить за 1 руб.;
- увидите, что бывает, когда архитекторам «дают волю»;
- прикоснетесь к истории.
пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс (11:30, 15:30)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Ленина д. 5Завершение: ул. Ленина д. 52
- Когда и сколько длится?
- Когда: пн,вт,ср,чт,пт,сб,вс (11:30, 15:30)Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Рекомендую надеть удобную обувь и взять бутылочку воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
20 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Раньше даже не задумывалась, как много людей надо было привлечь для обслуживания одного дома. Понравилось, что за прогулку мы посмотрели и очень богатые дома и старинные постройки. И даже подержали в руках старинные ключи.
Н
Наталья
19 июля 2023
Интересный связный рассказ, хорошая речь. Леру очень приятно слушать, а еще она показывает интересные фотографии и вовлекает вас в беседу от этого время пролетает незаметно, а фактов запоминается больше. Рекомендую от души!
Т
Татьяна
10 июля 2023
Лера рассказывает историю очень интересно и эмоционально, вовлекая участников в диалог. У нас получилось на несколько часов перенестись в прошлое, переживая историю города и его жителей. Мы стали больше ценить то, что имеем и научились видеть «послания из прошлого».
Н
Надежда
22 июня 2023
Очень понравилась подача материала, узнали много нового и неожиданного для себя, всем советуем. Спасибо за отличное времяпрепровождение
Е
Елена
11 июня 2023
Как же хорошо мы живем… подумала я, узнав в каких условиях бытовали жители Петербурга в XIX веке.)) Отличная прогулка, нет сухих фактов и бесконечных дат, есть интересные истории о людях, которые жили и творили в эпоху доходных домов!
С
Сергей
1 июня 2023
Мы уже видели парадный Петербург и решили посмотреть на обратную сторону города. Лера показала нам разные стили домов, рассказала про жильцов, показала колоритные снимки. Прогулка прошла увлекательно. С удовольствием пойдем и на другие экскурсии Леры.
О
Оксана
19 мая 2023
Увлекательный рассказ, интересные факты, красивые и необычные дома – все сошлось на нашем маршруте! Гида советуем!
В
Владимир
12 мая 2023
Уже не в первый раз приезжаем в Петербург всей семьей. На это раз взяли тематическую экскурсию про «Доходные дома». Спасибо Валерии! Содержательно, познавательно, динамично! Не знали про эту сторону Петербурга, посмотрели на него с другой стороны.
И
Игорь
5 апр 2023
Благодарим Леру за увлекательную прогулку. Бывали на Петроградке и раньше, но многие дома и дворы видели впервые. Занимательный рассказ про тех, кто обслуживал дома и очень понравились фото этнофотографа. Любопытные факты, интересная была эпоха. И экскурсия отличная. До новых встреч!
Ю
Юлия
11 мар 2023
Прогулка оставила очень приятное впечатление. И в этом заслуга нашего гида. Благодарим за интересный маршрут и познавательный рассказ. Всё сложилось в этот прекрасный день. Рекомендуем эту экскурсию.
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