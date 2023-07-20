Доходные дома ПетербургаСложно представить, но 90% жителей Петербурга XIX века арендовали жилье. Это была удивительная эпоха, воспоминания о которой до сих пор живут в архитектуре города, в старинных фотографиях и романах известных писателей. Вместе с вами мы пройдем весь путь становления доходных домов, узнаем как и из чего они строились, кто в них жил, и самое главное — кто и как налаживал там быт. Увидим двор-колодец, дом-квартал и дом-утюг, а также научимся ценить те блага, которые имеем сегодня!

Ещё на прогулке вы: • узнаете, кто был «главный» в доходном доме и мог оставить жильца ночевать на улице;