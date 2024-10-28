Что вас ждет Почти на каждой улице Петербурга есть такие здания, на которые хочется смотреть часами. Эти дома — доминанта улиц. Фотографий этих домов невероятное количество, а их истории рассказывают на каждой экскурсии. Но часто бывает так, что самые интересные истории таятся не в роскошных домах, а рядом, за стенами неприглядных строений. Такие невзрачные дома я называю призраками, но именно там кипела и бурлила жизнь простых людей. О таких домах и о таких людях пойдет речь на моей прогулке. Исторически эта часть города была небогатой, а бóльшая часть жителей – и вовсе бедна. Я хочу подробно рассказать, как жили простые люди в непростых доходных домах. На этой прогулке мы:

поговорим про доходные дома, • разберемся, почему жизнь Столице была трудной, • посмотрим на дома, где жили: Настасья Филипповна из произведения «Идиот», Федор Шаляпин, композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков и другие примечательные личности, • услышим рассказы из жизни горожан рубежа XIX века, • обсудим, как жилось и работалось прислуге, ведь наша прогулка будет проходит по дворцовым слободам, • пополним словарный запас, • сделаем пару атмосферных фото.