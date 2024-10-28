Почти на каждой улице Петербурга есть такие здания, на которые хочется смотреть часами. Истории о них рассказывают на каждой экскурсии. Но самое интересное таится не в роскошных домах, а рядом,
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Почти на каждой улице Петербурга есть такие здания, на которые хочется смотреть часами. Эти дома — доминанта улиц. Фотографий этих домов невероятное количество, а их истории рассказывают на каждой экскурсии. Но часто бывает так, что самые интересные истории таятся не в роскошных домах, а рядом, за стенами неприглядных строений. Такие невзрачные дома я называю призраками, но именно там кипела и бурлила жизнь простых людей. О таких домах и о таких людях пойдет речь на моей прогулке. Исторически эта часть города была небогатой, а бóльшая часть жителей – и вовсе бедна. Я хочу подробно рассказать, как жили простые люди в непростых доходных домах. На этой прогулке мы:
поговорим про доходные дома, • разберемся, почему жизнь Столице была трудной, • посмотрим на дома, где жили: Настасья Филипповна из произведения «Идиот», Федор Шаляпин, композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков и другие примечательные личности, • услышим рассказы из жизни горожан рубежа XIX века, • обсудим, как жилось и работалось прислуге, ведь наша прогулка будет проходит по дворцовым слободам, • пополним словарный запас, • сделаем пару атмосферных фото.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|870 ₽
|Школьный, студенческий
|550 ₽
|Пенсионный, билет для участников СВО
|550 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Доходный дом Иоффа
- Владимирский Собор
- Кузнечный рынок
- Доходные дома имеющие отношение к жизни и творчеству Ф.М. Достоевского
- Дом, где бросился в лестничный пролет писатель В.М. Гаршин
Что включено
- Услуги гида
- Посещение парадных
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Загородный проспект, 20
Завершение: Улица Марата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
28 окт 2024
Узнала немного об архитектуре домов в Санкт-Петербурге. Увидела интнресный дворы и парадные и черные лестницы. Интересный, живой рассказ Наталии сделал экскурсию интересной, увлекательной
Е
Евгения
27 окт 2024
Экскурсия по парадным очень понравилась. Это был прекрасный и познавательный вечер. Спасибо 🙂
А
Артём
26 окт 2024
Людмила прекрасный экскурсовод! Глубокое знание фактов, позитив, артистичность и живой интерес к материалу - вот её основные черты. Был с мамой на экскурсии (неожиданно она оказалась индивидуальной), нам очень понравилось!
В
Василий
16 сен 2024
Н
Наталья
14 сен 2024
Все было прекрасно. Экскурсовод Людмила отлично знает историю, очень вдохновляюще рассказывает, с душой.
Получила истинное удовольствие.
Спасибо! Очень рекомендую
Получила истинное удовольствие.
Спасибо! Очень рекомендую
Н
Новгородова
13 сен 2024
Очень интересно, ухнали много нового
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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