На прогулке по Музею Фаберже вы увидите крупнейшую коллекцию произведений фирмы, включая знаменитые пасхальные яйца. Разберётесь в структуре этого предприятия, узнаете о его лучших мастерах и художниках-дизайнерах. А ещё насладитесь роскошным убранством Шуваловского дворца.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Красную гостиную Шуваловского дворца. Здесь поговорим о происхождении семьи, об основателе компании и его учителях, чьи работы тоже находятся в собрании музея.
- Синюю гостиную. Вы рассмотрите самую большую коллекцию пасхальных яиц в мире и услышите о достижениях Карла Фаберже и его младшего брата, Агафона.
- Золотую гостиную. Я расскажу о сыновьях Карла Фаберже, управлявших отделениями фирмы в разных городах.
А ещё вы узнаете:
- Почему Карл Фаберже исключил из завещания своего любимого сына.
- Благодарю кому фирме удалось открыть филиалы в Москве, Киеве, Одессе и Лондоне.
- Как сложилась судьба семьи, ведущих мастеров и художников после революции 1917 года.
- Какую роль в развитии Дома Фаберже сыграли отец Карла и его младший брат.
- Какой вклад в успех компании внесли сыновья Карла Фаберже.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются отдельно в кассе без очереди в сопровождении гида (гиду билет не нужен) — 1300 ₽/чел.
- Экскурсию можно провести на английском языке.
в понедельник и среду в 13:00 и 15:00, во вторник и четверг в 17:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 13:00 и 15:00, во вторник и четверг в 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1428 туристов
Меня зовут Ари. Я работаю гидом в Санкт-Петербурге. Обожаю свою работу. Влюблён в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то я с удовольствием стану вашим проводником в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
26 сен 2025
Прекрасное место, безумно понравилось, спасибо нашему гиду Ари, очень жалею, что не побывали там ранее, в следующий приезд начнем именно с дома музея Фаберже 💕
Ю
Юлия
29 мая 2025
Все отлично, экскурсовод замечательный, очень вежливый и тактичный! Экскурсия понравилась, рекомендую!
Елена
20 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Профессионально, интересно, оригинально! Рекомендую!!!
Азат
11 фев 2025
Ари один из лучших гидов. Получил настоящее удовольствие и культурное и эстетическое.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
