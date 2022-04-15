Эта экскурсия развеивает миф о том, что 300 лет тому назад Санкт-Петербург был основан на пустынных болотах. К началу 18 века в дельте реки Невы насчитывалось около 40 населенных островов, которые существуют и по сей день. Проштудировав множество уникальных архивных документов на немецком и шведском языке (в том числе, карты из Национального Архива Швеции), я доказала существование города Ниен, установила его местоположение, изучила его планировку, а также его население и развитие промышленности. С удовольствием поделюсь с вами результатами моих исследований
Экскурсия включает:
прогулку по местам, откуда начинался город на Неве,
рассказ о первом поселении в дельте Невы - шведском торговом городе Ниен,
Первый Зимний дворец Петра (спойлер: часть его находится под землей),
подъём на колокольню старейшей церкви города и спуск в ее катакомбы,
там же наверху завершаем чаепитием и любуемся роскошным видом на Невский проспект
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Уникальный архивный материал
Чаепитие
Красивый вид сверху
Что не входит
Алкогольные напитки (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб 191186, 1-й Зимний Мост, Зимняя Канавка
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Удобная обувь и хорошее настроение - a must!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.