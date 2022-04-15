Экскурсия включает:

прогулку по местам, откуда начинался город на Неве,

рассказ о первом поселении в дельте Невы - шведском торговом городе Ниен,

Первый Зимний дворец Петра (спойлер: часть его находится под землей),

подъём на колокольню старейшей церкви города и спуск в ее катакомбы,

там же наверху завершаем чаепитием и любуемся роскошным видом на Невский проспект

Эта экскурсия развеивает миф о том, что 300 лет тому назад Санкт-Петербург был основан на пустынных болотах. К началу 18 века в дельте реки Невы насчитывалось около 40 населенных островов, которые существуют и по сей день. Проштудировав множество уникальных архивных документов на немецком и шведском языке (в том числе, карты из Национального Архива Швеции), я доказала существование города Ниен, установила его местоположение, изучила его планировку, а также его население и развитие промышленности. С удовольствием поделюсь с вами результатами моих исследований