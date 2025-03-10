Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка насыщена историческими памятниками: знаменитая дача Гаусвальд, особняк графини Кляйнмихель, дача принца Ольденбургского и другие представители архитектуры северной столицы. Кроме того, это очень живописный маршрут в самом сердце города.



Можно сначала осмотреть остров с воды вместе, а затем уже самостоятельно отправиться на прогулку по парку. Идеальное место для прогулок для новичков. 5 1 отзыв

Balance sup Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая фото-экскурсия 2500 ₽ за человека 5 1 отзыв 2 часа SUP-прогулки Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Представьте: вы сидите в центре Петербурга, но вокруг — ни машин, ни людей, ни туристических групп. Только вода, зелень и старинные особняки, которые смотрят на вас с берега. Это не сон. Это Каменный остров. Мы уходим в его тихие каналы, где городская суета остаётся где-то там, за мостами. Здесь время течёт иначе — медленнее, спокойнее, почти по-деревенски. Но при этом вы ровно в центре Петербурга. Невероятное чувство, правда? Что мы покажем вам с воды: Во-первых, дачу Гаусвальд. Это здание — как героиня старого фильма: с башнями, витражами и характером. С воды оно выглядит ещё более таинственным, потому что подплываешь к нему как к заброшенной крепости. Во-вторых, особняк графини Кляйнмихель. Строгий, сдержанный, аристократичный. Представляете, здесь когда-то гремели балы, а теперь — только плеск воды и крики чаек. И наконец, дача принца Ольденбургского. Она спрятана в зелени, и с суши её почти не видно. Но с воды она открывается во всей своей красе. Это как тайна, которую мы вам раскроем. А вокруг — вековые деревья, которые отражаются в каналах так, что не поймёшь, где небо, а где вода. И тишина. Настоящая, почти осязаемая тишина. Почему мы это любим: Это совсем не похоже на стандартную экскурсию. Это скорее свидание с городом, которого вы раньше не замечали. И даже если вы никогда не стояли на сапе — не бойтесь. Мы всему научим. Инструктаж, оборудование, поддержка на воде — всё включено. Вы быстро поймёте, что держаться на сапе легко, особенно в таких спокойных водах. А ещё мы будем фотографировать вас. Много. Потому что такие кадры должны оставаться не только в памяти, но и в телефоне. И да, мы угостим вас лёгким перекусом прямо на воде — это приятный бонус. Что важно знать заранее: Мы не торопимся. Наша прогулка длится около полутора часов и занимает 3–4 километра. Мы делаем остановки, дышим, смотрим по сторонам. Это не спорт, это удовольствие. Здесь можно без опаски кататься с детьми от пяти лет (на одном сапборде) и от 7 лет на отдельном. Приезжайте за 10 минут до старта, чтобы успеть познакомиться, переодеться и настроиться на воду. Остальные детали — в ваучере. Каменный остров ждёт вас. И мы ждем)

В будни в 14:00, суббота и воскресенье в 16:00 и в 18:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Знаменитую дачу Гаусвальд

Особняк графини Кляйнмихель

Дачу принца Ольденбургского

И других представителей архитектуры северной столицы Что включено Инструктаж

Все необходимое оборудование

Сопровождение гида-инструктора

Фотографии

Угощения Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Парк «Тихий отдых», Набережная реки Крестовки 2 Когда и сколько длится? Когда: В будни в 14:00, суббота и воскресенье в 16:00 и в 18:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.