Чтобы ответить на все эти вопросы, мы познакомимся с допетровским бытом и узнаем:

как в Россию пришли дворцы и балы,

зачем светлейшему князю Меньшикову такой большой дворец и как он устроен,

а главное – зачем вообще Петру нужны были дворцы?

Кунсткамера откроет, как появилась наука в нашей стране и как она полностью изменила мировоззрение россиян. Как воспитывались и какое образование получали царские дети и дети дворян.

Устроим дуэль, и узнаем, почему это в первую очередь суд Божий, а не мастерство дуэлянтов.

Поговорим о появлении музыки, как она в Россию пришла и когда музыкальная культура страны вышла на мировую сцену.

О зарождении великосветской культурыМы все стараемся хотя бы на первом свидании и в хорошем настроении быть культурными людьми. Обходиться без брани, не «махать кулаками», быть заботливыми родителями, старающимися понять и простить своих чад. Ходим в музеи и кино и даже книги читаем, как говорится, для общего развития! Можем блеснуть знанием истории и даже поговорить об искусстве и науке! Но зачем? И как давно? Всегда ли так было? А если нет – то когда и почему россияне стали такое поведение считать правильным?