Балы против хамства
Каким был допетровский быт? Что нового привнесла культура дворцов и балов? Как наука поменяла мировоззрение россиян и почему дуэль — это суд Божий? Обо всем этом узнаем во время нашей «высококультурной» экскурсии: прогуляемся по Университетской набережной, увидим самые известные дворцы Петербурга и поговорим об их владельцах.
Ближайшие даты:
29
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Что вас ожидает:
- Меншиковский дворец
- Университетская набережная
- Кунсткамера
- Стрелка Васильевского острова
- Дворцовый мост
- Зимний дворец
- Михайловский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О зарождении великосветской культурыМы все стараемся хотя бы на первом свидании и в хорошем настроении быть культурными людьми. Обходиться без брани, не «махать кулаками», быть заботливыми родителями, старающимися понять и простить своих чад. Ходим в музеи и кино и даже книги читаем, как говорится, для общего развития! Можем блеснуть знанием истории и даже поговорить об искусстве и науке! Но зачем? И как давно? Всегда ли так было? А если нет – то когда и почему россияне стали такое поведение считать правильным?
Чтобы ответить на все эти вопросы, мы познакомимся с допетровским бытом и узнаем:
- как в Россию пришли дворцы и балы,
- зачем светлейшему князю Меньшикову такой большой дворец и как он устроен,
- а главное – зачем вообще Петру нужны были дворцы?
- Кунсткамера откроет, как появилась наука в нашей стране и как она полностью изменила мировоззрение россиян. Как воспитывались и какое образование получали царские дети и дети дворян.
- Устроим дуэль, и узнаем, почему это в первую очередь суд Божий, а не мастерство дуэлянтов.
- Поговорим о появлении музыки, как она в Россию пришла и когда музыкальная культура страны вышла на мировую сцену.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Для малоподвижных граждан бесплатно предоставляется инвалидное кресло
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15Завершение: Михайловский дворец; Площадь Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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