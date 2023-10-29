Балы против хамства: как родилась высокая культура России

Балы против хамства

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Ответы на вопросы
Каким был допетровский быт? Что нового привнесла культура дворцов и балов? Как наука поменяла мировоззрение россиян и почему дуэль — это суд Божий? Обо всем этом узнаем во время нашей «высококультурной» экскурсии: прогуляемся по Университетской набережной, увидим самые известные дворцы Петербурга и поговорим об их владельцах.
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Балы против хамства: как родилась высокая культура России
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Что вас ожидает:

  • Меншиковский дворец
  • Университетская набережная
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
  • Дворцовый мост
  • Зимний дворец
  • Михайловский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О зарождении великосветской культурыМы все стараемся хотя бы на первом свидании и в хорошем настроении быть культурными людьми. Обходиться без брани, не «махать кулаками», быть заботливыми родителями, старающимися понять и простить своих чад. Ходим в музеи и кино и даже книги читаем, как говорится, для общего развития! Можем блеснуть знанием истории и даже поговорить об искусстве и науке! Но зачем? И как давно? Всегда ли так было? А если нет – то когда и почему россияне стали такое поведение считать правильным?

Чтобы ответить на все эти вопросы, мы познакомимся с допетровским бытом и узнаем:

  • как в Россию пришли дворцы и балы,
  • зачем светлейшему князю Меньшикову такой большой дворец и как он устроен,
  • а главное – зачем вообще Петру нужны были дворцы?
  • Кунсткамера откроет, как появилась наука в нашей стране и как она полностью изменила мировоззрение россиян. Как воспитывались и какое образование получали царские дети и дети дворян.
  • Устроим дуэль, и узнаем, почему это в первую очередь суд Божий, а не мастерство дуэлянтов.
  • Поговорим о появлении музыки, как она в Россию пришла и когда музыкальная культура страны вышла на мировую сцену.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Для малоподвижных граждан бесплатно предоставляется инвалидное кресло
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Меншиковский дворец; Университетская наб., 15
Завершение: Михайловский дворец; Площадь Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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