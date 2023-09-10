Вы осмотрите особняк Кшесинской, Мариинский дворец и другие достопримечательности. Я расскажу о традициях бракосочетания в разные эпохи — от допетровской Руси до советского времени. Покажу места, связанные с романтическими историями — счастливыми и не очень. Вы узнаете, любила ли Екатерина II князя Орлова и как относились к браку в семье Романовых.