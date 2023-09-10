На своём авто проехаться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
Вы осмотрите особняк Кшесинской, Мариинский дворец и другие достопримечательности. Я расскажу о традициях бракосочетания в разные эпохи — от допетровской Руси до советского времени. Покажу места, связанные с романтическими историями — счастливыми и не очень. Вы узнаете, любила ли Екатерина II князя Орлова и как относились к браку в семье Романовых.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Особняк Матильды Кшесинской. Вы узнаете о романе с наследником престола Николаем Александровичем и более поздних отношениях балерины с великими князьями.
- Крейсер Аврора. Кто такая Аврора Шернваль, в честь которой назвали корабль?
- Мраморный дворец. Вы услышите про отношения Екатерины II и Григория Орлова.
- Михайловский замок. Его стены помнят о первом и втором браках Павла I и его фаворитках.
- Малый Мраморный дворец. Вы узнаете историю морганатического брака Александра II.
- Дворец Шереметевых на Фонтанке. Я раскрою историю любви Николая Шереметева и Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой.
- Мариинский дворец. Брачная история его первой хозяйки довольно интересна, как свадебные традиции семьи Романовых.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автобусе (или автомобиле) заказчика. По запросу я могу организовать автобус с водителем (цена — от 4000 рублей). Детали уточняйте в переписке.
- По желанию экскурсию можно провести для большего числа путешественников. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию можно организовать как часть свадебной прогулки по городу.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Очень люблю знакомить гостей города с богатейшей историей Санкт-Петербурга. В своих экскурсиях стараюсь найти индивидуальный подход к каждому гостю.
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