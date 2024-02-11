Вы осмотрите особняк Кшесинской, Мариинский дворец и другие достопримечательности. Я расскажу о традициях бракосочетания в разные эпохи — от допетровской Руси до советского времени. Покажу места, связанные с романтическими историями — счастливыми и не очень. Вы узнаете, любила ли Екатерина II князя Орлова и как относились к браку в семье Романовых.
Описание экскурсии
- Особняк Матильды Кшесинской. Вы узнаете о романе с наследником престола Николаем Александровичем и более поздних отношениях балерины с великими князьями.
- Крейсер Аврора. Кто такая Аврора Шернваль, в честь которой назвали корабль?
- Мраморный дворец. Вы услышите про отношения Екатерины II и Григория Орлова.
- Михайловский замок. Его стены помнят о первом и втором браках Павла I и его фаворитках.
- Малый Мраморный дворец. Вы узнаете историю морганатического брака Александра II.
- Дворец Шереметевых на Фонтанке. Я раскрою историю любви Николая Шереметева и Прасковьи Ковалёвой-Жемчуговой.
- Мариинский дворец. Брачная история его первой хозяйки довольно интересна, как свадебные традиции семьи Романовых.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на транспорте, который организую я. Детали уточняйте в переписке.
- По желанию экскурсию можно провести для большего числа путешественников. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию можно организовать как часть свадебной прогулки по городу.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 43 туристов
Много лет знакомлю гостей Санкт-Петербурга с нашим удивительным городом и его пригородами. Для меня важно, чтобы каждая экскурсия проходила на высшем уровне — как с точки зрения организации, так и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасная экскурсия,очень информативно,было интересно и детям и взрослым! Рекомендуем всем!
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Н
Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
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