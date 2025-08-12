читать дальше судьбе. Экскурсия пешеходная по основным местам связанным с его жизнью. Экскурсовод очень понравился, сразу видно что очень любит историю и поэзию. Соответствует настроению города, приятный и громогласный. Всем очень рекомендую! Что добавить, хотелось бы побольше о произведении Преступление и наказание, ожидала увидеть какие то места отраженные в произведении.

Интересная и динамичная экскурсия, очень подробно и интересно изложена биография Достоевского, каким он был человеком, его характер и история жизни. Много было сказано о его произведениях, становлении как автора, тяжелой