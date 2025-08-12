Погрузитесь в мрачный мир Петербурга Достоевского, пройдя по маршрутам его романов в уютной мини-группе.
Исследуйте улочки, связанные с судьбой Раскольникова, узнайте, как реальная жизнь вдохновила писателя, и ощутите атмосферу города, который стал метафорой человеческой души!
Описание экскурсииДобро пожаловать в увлекательное путешествие по «Петербургу Достоевского» — экскурсию, которая погрузит вас в мир литературных шедевров и драматических событий, происходивших великом городе на Неве. Во время этой экскурсии мы предлагаем вам пройти по следам великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и его знаменитого произведения "Преступление и наказание". Вместе мы отправимся в путешествие в прошлое, чтобы исследовать те улицы, дома и места, которые вдохновляли Достоевского при создании его шедевра. Вы узнаете о жизни и творчестве самого писателя, о его взглядах на общество и человеческую природу. Особое внимание будет уделено главному герою «Преступления и наказания» — Родиону Раскольникову. Мы пройдем по его маршрутам, остановимся перед домом старухи процентщицы, в котором произошло преступление, и рассмотрим те места, которые были заложены в основу литературного образа. Наша экскурсия оживит страницы романа, позволив вам прочувствовать атмосферу Петербурга XIX века, его тесные улочки и темные переулки. Мы расскажем вам о реальных событиях, которые вдохновили Достоевского, и о том, как он использовал Петербург как метафору для душевных конфликтов и моральных дилемм. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 6 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Экскурсия проводится при наборе группы от четырех человек.
В 13:00 и 19:00 ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальных локациях
- Незабываемые эмоции и впечатления
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кленовая, 2 у памятника Петру I
Завершение: Наб. канала Грибоедова, 104
Когда и сколько длится?
Когда: В 13:00 и 19:00 ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 авг 2025
Отличная экскурсия. Иван очень все интересно рассказывал.
Н
Нефедова
10 авг 2025
Отличная экскурсия! Динамично и интересно. Экскурсовод Иван, спасибо!
О
Ольга
3 авг 2025
Интересная и динамичная экскурсия, очень подробно и интересно изложена биография Достоевского, каким он был человеком, его характер и история жизни. Много было сказано о его произведениях, становлении как автора, тяжелой
М
Марина
27 июл 2025
Благодарю нашего экскурсовода за великолепную экскурсию. Можно поставить 10 баллов из 5!!! Очень приятный, знающий собеседник. Отвечала с энциклопедической точностью на все дополнительные вопросы. Подробнейшим образом рассказала все о Достоевском и его периодах жизни и творчества. Когда человек увлечен своим делом и любит его-это сразу видно. Поэтому мой совет. Приходите, не пожалеете
И
Илья
30 июн 2025
Хотим выразить с супругой отдельные слова благодарности нашему гиду Дарье. Нам посчастливилось побывать у нее на экскурсии только вдвоем. Атмосфера царила дружеская, в процессе мы задавали всевозможные вопросы, и на все получали исчерпывающие ответы.
Обязательно посетим еще экскурсии, где будет выступать гидом Дарья!
Очень рекомендуем
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
