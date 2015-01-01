Что вас ожидает

В основе нашего маршрута — 2 города, которые существовали параллельно в Петербурге 19 века: парадный дворцовый Петербург, открытый лишь для аристократии, и злачный Петербург, который знать предпочитала обходить стороной.

«Чрево Петербурга»: обратная сторона города

Прогулка начнется от Сенной площади, вокруг которой селились беднейшие жители Петербурга. Вы увидите, где находился Сенной рынок, ночлежки, питейные заведения и публичные дома, пройдете маршрутами героев Гоголя и Достоевского. Окажетесь во дворах доходных домов и дворах-колодцах без окон: здесь мы обсудим, чем отличается парадная от подъезда, и поговорим о жизни петербургских бедняков — тех, кто жил на чердаках и ходил по черным лестницам.

Город дворцов, площадей и набережных

Узкие серые улочки вокруг Сенной площади выведут нас к площади Исаакиевской — самому аристократичному району царского Петербурга. Здесь мы прогуляемся по набережной реки Мойки и Большой Морской улице, любуясь блистательными особняками знати. Мариинский дворец, дворцы Юсуповых и Демидовых, дома Половцева и Набокова — вы не только рассмотрите пышные фасады, но и проникнете в тайны, интриги и любовные романы, которые разгорались за их стенами.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому советую одеваться по погоде и не забывать про удобную обувь.