Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
Санкт-Петербург — город двойственный и многоликий. Здесь граничат роскошь и нищета, дворцы и лачуги, блистательность и серость.
В окрестностях Сенной и Исаакиевской площадей мы погрузимся в атмосферу Петербурга 19 века: вам предстоит прикоснуться к истории города и понять, как помпезные фасады уживались — и уживаются со злачными дворами и закоулками.
В основе нашего маршрута — 2 города, которые существовали параллельно в Петербурге 19 века: парадный дворцовый Петербург, открытый лишь для аристократии, и злачный Петербург, который знать предпочитала обходить стороной.
«Чрево Петербурга»: обратная сторона города
Прогулка начнется от Сенной площади, вокруг которой селились беднейшие жители Петербурга. Вы увидите, где находился Сенной рынок, ночлежки, питейные заведения и публичные дома, пройдете маршрутами героев Гоголя и Достоевского. Окажетесь во дворах доходных домов и дворах-колодцах без окон: здесь мы обсудим, чем отличается парадная от подъезда, и поговорим о жизни петербургских бедняков — тех, кто жил на чердаках и ходил по черным лестницам.
Город дворцов, площадей и набережных
Узкие серые улочки вокруг Сенной площади выведут нас к площади Исаакиевской — самому аристократичному району царского Петербурга. Здесь мы прогуляемся по набережной реки Мойки и Большой Морской улице, любуясь блистательными особняками знати. Мариинский дворец, дворцы Юсуповых и Демидовых, дома Половцова и Набокова — вы не только рассмотрите пышные фасады, но и проникнете в тайны, интриги и любовные романы, которые разгорались за их стенами.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому советую одеваться по погоде и не забывать про удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Оксана. Филолог по образованию, профессиональный гид с многолетним стажем и автор экскурсий. Провожу экскурсии пешеходные и автомобильные, музейные, для детей и взрослых, индивидуальные и групповые, городские и загородные. Стараюсь сделать свои экскурсии интересными, живыми, запоминающимися, без скучных заученных дат и событий. Обожаю свой город и хочу влюбить в него всех приезжающих гостей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсия замечательная! Рекомендую всем посетить!
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Борис
Нам очень понравилась экскурсия. Действительно, нетривиальный подход к познанию этого замечательного города. Все всегда смотрят только парадную часть, а как жил простой люд остается за кадром. Здесь же сочетается жизнь читать дальшеуменьшить
всех слоёв общества, с иллюстрациями из романов Достоевского, что придает экскурсии дополнительный колорит. И парадная часть представлена тоже интересно, не всем известными дворцами, а какими-то вроде бы более простыми, о которых немногие рассказывают. Но они совсем не так просты, как это кажется на первый взгляд, и тоже связаны с известными людьми, у которых тоже свои необычные истории и жизненные хитросплетения. Жаль только, что экскурсия такая короткая. Было так интересно, что время пролетело незаметно. Спасибо большое!
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Марина
Содержательная и выдержанная в размеренном петербургском ритме прогулка с гидом оставила приятные впечатления. Те улицы и дома, мимо которых пробегал, проезжал в суете на протяжении многих лет, наполнились людьми и событиями. После таких экскурсий город напитывается собственными эмоциями и оживает. Несмотря на прохладную погоду хотелось продолжения прогулки и рассказов Оксаны. И оно непременно последует.
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М
Мария
Экскурсия понравилась. Часть маршрута по районам, ранее заселенным беднотой, гид провела по местам Достоевского и его персонажей, увидели и дом самого писателя, нам такой вариант понравился. Затем переключились на парадную читать дальшеуменьшить
часть и прошлись по улицам, застроенным прекрасными особняками. В этой части Оксана много рассказывала об истории семей, создававших эти дома и живших в них, об обычаях и быте тех времен. Гуляли с слушали с удовольствием. Оксана очень обаятельный и доброжелательный человек, хорошая рассказчица. Маршрут не сложный и не затянутый, в самый раз для прогулки зимой, так что мы не устали и не замерзли несмотря на неважную погоду. Спасибо!
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И
Ирина
Очень понравилась экскурсия с Оксаной! Прогулялись по пути героев Достаевского, Оксана интересно преподносит материал, с юмором, не скучно, очень информативно! Большое спасибо за проведенное время!
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Светлана
Прекрасная познавательная экскурсия.
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