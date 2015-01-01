Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы

Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты

Санкт-Петербург — город двойственный и многоликий.

Здесь граничат роскошь и нищета, дворцы и лачуги, блистательность и серость.

В окрестностях Сенной и Исаакиевской площадей мы погрузимся в атмосферу Петербурга 19 века: вам предстоит прикоснуться к истории города и понять, как помпезные фасады уживались — и уживаются со злачными дворами и закоулками.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы

Что вас ожидает

В основе нашего маршрута — 2 города, которые существовали параллельно в Петербурге 19 века: парадный дворцовый Петербург, открытый лишь для аристократии, и злачный Петербург, который знать предпочитала обходить стороной.

«Чрево Петербурга»: обратная сторона города

Прогулка начнется от Сенной площади, вокруг которой селились беднейшие жители Петербурга. Вы увидите, где находился Сенной рынок, ночлежки, питейные заведения и публичные дома, пройдете маршрутами героев Гоголя и Достоевского. Окажетесь во дворах доходных домов и дворах-колодцах без окон: здесь мы обсудим, чем отличается парадная от подъезда, и поговорим о жизни петербургских бедняков — тех, кто жил на чердаках и ходил по черным лестницам.

Город дворцов, площадей и набережных

Узкие серые улочки вокруг Сенной площади выведут нас к площади Исаакиевской — самому аристократичному району царского Петербурга. Здесь мы прогуляемся по набережной реки Мойки и Большой Морской улице, любуясь блистательными особняками знати. Мариинский дворец, дворцы Юсуповых и Демидовых, дома Половцева и Набокова — вы не только рассмотрите пышные фасады, но и проникнете в тайны, интриги и любовные романы, которые разгорались за их стенами.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, поэтому советую одеваться по погоде и не забывать про удобную обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана. Филолог по образованию, профессиональный гид с многолетним стажем и автор экскурсий. Провожу экскурсии пешеходные и автомобильные, музейные, для детей и взрослых, индивидуальные и групповые, городские и загородные. Стараюсь сделать свои экскурсии интересными, живыми, запоминающимися, без скучных заученных дат и событий. Обожаю свой город и хочу влюбить в него всех приезжающих гостей.
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