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экскурсия разительно отличалась (была на ней в месте с приятельницей, она в Питере проживает уже 17 лет, и много за это время повидала, но даже она была крайне поражена) коммунальной квартирой конечно нас особо не удивишь, НО вот коливинг - нас приятно поразил, до этого ни когда о таком не слышала, кто не знает как и я что это такое - 100% рекомендую к посещению.