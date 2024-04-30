Кто-то продолжает жить в коммунальных квартирах, как это делали наши родители и бабушки-дедушки.
Кто-то превращает коммуналки в коливинги, где собираются люди с общими интересами и взглядами на жизнь.
Мы побываем и в классической коммуналке, и в коливинге: посмотрим на красивые парадные, старинные элементы интерьеров и сегодняшний быт. А также прогуляемся по питерскому району.
Кто-то превращает коммуналки в коливинги, где собираются люди с общими интересами и взглядами на жизнь.
Мы побываем и в классической коммуналке, и в коливинге: посмотрим на красивые парадные, старинные элементы интерьеров и сегодняшний быт. А также прогуляемся по питерскому району.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Коммуналка в столетнем доме, где время остановилось. Посмотрим из эркера на оживлённый проспект и поговорим о том, как в советское время люди уживались под одной крышей.
- Водочный завод во дворах-колодцах, некогда принадлежавший крупному меценату. Вы погрузитесь в мир виноторговли 19 века и услышите историю, как выходец из шлиссельбургских крестьян открыл один из лучших водочных заводов в России.
- Витебский вокзал — старейший и красивейший в России. Вы узнаете, как палец Николая I повлиял на первую железную дорогу.
- Переплетения «улиц — рот», в которых никак не могли разобраться извозчики до революции.
- Особняк с росписями, где 100 лет назад жил водочный магнат, а сейчас — коливинг — коммуналка 21 века. Мы обсудим, как в старинных интерьерах живут миллениалы и чем коливинг отличается от коммуналки.
А также:
- Побываем в одном из важнейших мест в судьбе Достоевского.
- Пройдём мимо бандитской «малины» Лёньки Пантелеева.
- Окажемся на набережной несуществующего канала.
- Поговорим о самом первом советском фильме и решим, можно ли «верить пустым словам балерины».
Организационные детали
- На экскурсию допускаются дети старше 7 лет.
- Переход между двумя квартирами составляет 1,8 км, или 25 минут пешком. Он будет сопровождаться рассказом гида. Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- В коливинге жители просят снимать обувь на входе — пол чистый. Также жители коливинга придерживаются идеи веганства и разумного потребления природных ресурсов. Пожалуйста, будьте тактичны и уважительно относитесь к их мировоззрению.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 182 ₽
|Дети до 16 лет
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро Звенигородская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 24393 туристов
Привет! Меня зовут Иван. Вместе с командой гидов, влюбленных в Петербург, провожу экскурсии: мы стараемся максимально неформально и при этом информативно рассказывать о нашем городе. Гиды нашей команды максимально сопричастны к теме экскурсий — они историки, музеологи и искусствоведы, провели свое детство в старинных Петербургских домахЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
30 апр 2024
Отличная экскурсия! Рекомендую однозначно!
Инга
18 мар 2024
Это была не первая экскурсия за отпуск, до этого была на квартире Бака и антреприза Крыши Петербурга. Первая и вторая были немного схожи (узнала много про доходные дома). Но данная
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