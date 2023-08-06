Аутентичный Петербург 4 в 1: крыши, коммуналка, дворы и парадные
Открыть неформальную сторону Города на Неве и услышать рассказы местных о жизни в нём
4.2
21 отзыв
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О гиде
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Ответы на вопросы
Эта насыщенная программа познакомит вас с настоящим Петербургом — таким, каким его знают местные (которым повезло жить в центре: действительно ли повезло — узнаете от них самих).
Смотровая площадка на крыше и прогулка по цепочке крыш, коммуналка с предметами советского быта в стенах доходного дома, несколько парадных и необычные дворы-колодцы — присоединяйтесь!
Ближайшие даты:
7 авг
8 авг
9 авг
10 авг
11 авг
12 авг
13 авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Петербург: вид сверху
Отправляемся на одну из самых высоких точек в центре Петербурга — смотровую площадку на крыше с панорамным обзором. Вы увидите Исаакиевский, Троицкий, Владимирский, Петропавловский соборы, Спас-на-Крови, Адмиралтейство. Затем прогуляемся по крышам соединённых домов, с которых откроется перспектива Невского проспекта и вид на Фонтанку.
Жизнь в коммуналках
У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — просто спустимся с крыши и попадём в неё через подъезд. Здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов.
Вы заглянете в одну из комнат, коридор и кухню
Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины
Квартира некогда была продолжением нашумевшего бара «Коммуналочка» — и жителям есть что рассказать по этому поводу!
Дворы и парадные
В нашем маршруте:
📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо» 📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн 📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой 📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема 📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами
И это далеко не все места, которые мы посетим!
ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 361 туриста
Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Если вы выбрали экскурсию на крыше, то будьте уверены, что ваш гид знает толк в своём деле, ведь занимается этим более 8 лет. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!
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Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
6 авг 2023
1 часть (по крышам) - проводили 3 молодых человека: один рассказывал, двое просто были рядом. Быстро пробежались, пофотографировались, спустились обратно ждать еще минут 15 пока подойдет остальная часть группы, которая не ходила по крышам. В итоге один молодой человек пытался как-то скрасить длительное ожидание, но у него не очень получилось. Остальные экскурсии проводила Мира. И она на мой взгляд вытянула все мероприятие. Рассказывала интересно и очень живо.
Ирина
3 авг 2023
Не хотела писать отзыв, но побывав на других 5ти в СПб и сравнив, все же решилась. Часть 1 крышы, проводит юноша прим. лет 20 Глеб, повыдавал нам сухих данных,которые не трудно найти в интернете,смотря в пол. Без эмоций, без интонации, без души. Часть 2. Парадные, дворы, коммуналка. Более зажигательная, рассказывает будто с душой, но как то по театральному (наигранно) экскурсовод Мира (если верно запомнила). Много нас где провела, мужчины даже утомились, но благодаря 2 части и девушке, экскурсия, для меня лично, была не провалена. В общем и целом, побывать на крыше, интересно, прогуляться по парадным тоже, познакомившись с их историей, но просто эту экскурсию можно сравнить как прогулка с аудиогидом. Всё ещё соотносится с ценой, считаю, что не стоит 1.8 с чел. На 700-800 р чел тянет отлично. И оценка была бы другая.
Е
Елена
2 авг 2023
Экскурсия неплохая, но формат 3 в 1 нам не подошел - были с детьми, связи между частями экскурсии едва уловимы. 1 этап - Крыши - подойдет только любителям селфи (информация обзорная, романтически-ностальгические воспоминания не просыпаются, поскольку на крыше одновременно находится 30 человек). 2 этап - Коммуналка - подойдет молодежи, глубоко интересующейся историей страны XX века, те, кто жил в это время, знают о быте эпохи без экскурсии, дети не поняли, зачем вся толпа спустившись с крыши в 12-ти метровой комнате слушала про дореволюционную историю дома и ее владельцев. 3 этап - Парадные - самый интересный - экскурсовод хорошо владеет темой, интересно рассказывает, имеет доступ в те, парадные, куда самостоятельно попасть нельзя. Если бы организовывала поход сейчас, заказывала бы индивидуальную экскурсию по парадным без крыш и коммуналки
V
Vera
27 июля 2023
Экскурсия не порадовала. Первая часть (выход на крыши) - небезопасна. Вторая часть оставила двоякое впечатления. Экскурсовод очень старалась, была позитивна, энергична). Но сам маршрут скучен. Коммунальная квартира малоинтересна. Все парадные, напротив, пользовались повышенным вниманием - в каждой было не по одной экскурсионной группе)) Немного странным было стоять в очереди, чтобы заглянуть в подъезд))
Оксана
27 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Для создания полного ощущения от города, экскурсия очень полезная. Молодые и интересные экскурсоводы. Особенно понравилась девушка Мира своими эмоциональными и интересными рассказами. Всем рекомендую. Время пролетело незаметно.
А
Александр
27 июля 2023
Экскурсовод Мира просто прелесть, рекомендую!)
А
Александра
26 июля 2023
Очень понравилась гид Мира, интересно рассказывала, помогла посмотреть на город совершенно с другой стороны, узнали много интересных фактов, благодарим за работу у
Е
Екатерина
24 июля 2023
Шикарная экскурсия, очень понравилось
Оксана
23 июля 2023
21.07 2023 были на экскурсии. Сказать,что остались в восторге,это не сказать ничего!!!! Вадим был просто бесподобен. Отличное знание темы,прекрасная подача информации. Побольше бы таких прекрасно образованных людей. Спасибо огромное
В
Валентина
22 июля 2023
Огромное удовольствие получили с мужем от экскурсии, большая благодарность Вадиму за классную подачу❤️
А
Алёна
22 июля 2023
В целом, экскурсия понравилась! Но первая часть затянута. Не очень понятно, зачем час стоять на крыше и потом час сидеть в душной комнате коммуналки)) Хотелось движения. Поэтому вторая часть экскурсии понравилась больше! Вадим очень хороший рассказчик и приятный гид. Спасибо большое!
Ольга
21 июля 2023
Парни отлично проводят экскурсию. Видно, что любят свою работу, максимально подробно отвечали на вопросы, вежливые, дружелюбные. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую!
Анна
20 июля 2023
Понравилась только вторая часть экскурсии. Рассказчик хорошо владеет материалом, рассказывает интересно и не скучно, видно что разбирается и живет темой парадных, дворов и так далее. По крышам что я могу сказать: мы поднялись только на одну крышу, провели там минут 15-20 и спустились обратно. Никакого маршрута не было, экскурсий по крышам так же не было, тусовались только на одной, фоткались и все. На крыше присутствовало около 17-20 человек, хотя написано, что до 14.
В
Виктория
19 июля 2023
Ужасно. Привели на крышу, по дороге просили идти и разговаривать потише. Крыши необорудованны, нет перил, сомневаюсь, что есть лицензия вообще. В общем, когда зашли в комнату, где выход на крышу, нас закрыли снаружи!!! После так называемой экскурсии, гид начал звонить кому то, потому что выйти мы не смогли. Ждали каких то людей, которые выведут через другой выход на крыше. Некоторые в группе боялись лезть так далеко. Либо сидите ждите когда откроют, либо лезьте. 🤦🏻♀️ организация просто на нуле
А
Алексей
19 июля 2023
Интересная экскурсия. Спасибо Семёну и Мире за увлекательный рассказ.
Ещё 6 отзывов
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