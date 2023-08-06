Эта насыщенная программа познакомит вас с настоящим Петербургом — таким, каким его знают местные (которым повезло жить в центре: действительно ли повезло — узнаете от них самих). Смотровая площадка на крыше и прогулка по цепочке крыш, коммуналка с предметами советского быта в стенах доходного дома, несколько парадных и необычные дворы-колодцы — присоединяйтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петербург: вид сверху

Отправляемся на одну из самых высоких точек в центре Петербурга — смотровую площадку на крыше с панорамным обзором. Вы увидите Исаакиевский, Троицкий, Владимирский, Петропавловский соборы, Спас-на-Крови, Адмиралтейство. Затем прогуляемся по крышам соединённых домов, с которых откроется перспектива Невского проспекта и вид на Фонтанку.

Жизнь в коммуналках

У многих Петербург ассоциируется с коммунальными квартирами. Вы побываете в одной из них — просто спустимся с крыши и попадём в неё через подъезд. Здесь вас ждёт советский быт среди архитектуры доходных домов.

Вы заглянете в одну из комнат, коридор и кухню

Найдёте любопытные детали прошлого: дореволюционные газеты под обоями, латунные ручки, остатки лепнины

Научитесь включать патефон, оцените кровать, пережившую блокаду, и старинную швейную машинку

Квартира некогда была продолжением нашумевшего бара «Коммуналочка» — и жителям есть что рассказать по этому поводу!

Дворы и парадные

В нашем маршруте:

📍 Доходный дом Г. Г. Мекленбург-Стрелицкого, парадная меблированных комнат «Дворянское гнездо»

📍«Хренов дом» с богатым декором в стиле модерн

📍Голубая парадная доходного дома Каншиных, которая украшена великолепной лепниной с позолотой

📍Шедевр городской архитектуры — Пряничный дом с мозаикой в стиле старого русского терема

📍Необычные дворы-колодцы с причудливыми арками и воротами

И это далеко не все места, которые мы посетим!

ℹ️ Во время прогулки гид поделится интересными фактами о жизни петербуржцев в 19–20 веках.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.