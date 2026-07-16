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Выставка братьев Маковских в Музее Фаберже

Совершить путешествие в мир русской реалистической живописи - до 13 сентября 2026
Погрузимся в атмосферу русской жизни, запечатлённую кистями удивительных мастеров 19 века — братьев Маковских. 168 полотен из 30 государственных и частных коллекций рассказывают о быте, вере, истории, людях. А полумрак залов дополняет атмосферу — он помогает увидеть, как картины сами излучают свет.
Выставка братьев Маковских в Музее Фаберже
Выставка братьев Маковских в Музее Фаберже
Выставка братьев Маковских в Музее Фаберже

Описание экскурсии

Вы увидите известные произведения братьев Маковских и познакомитесь с главными темами их творчества.

Константин Маковский

  • Монументальное полотно «Суд Париса», которое было отмечено золотой медалью Всемирной выставки в Париже и орденом Почётного легиона
  • Ранние исторические и религиозные работы
  • Семейные портреты, произведения из боярского цикла и работы, вдохновлённые путешествием в Северную Африку
  • Жанровые сцены «На бульваре» и «Объяснение»

Владимир Маковский

  • Картина «Голова Христа» из собрания Государственного музея искусств Республики Узбекистан
  • Жанровые сценки и портреты, в том числе детские
  • Бытовые сцены, произведения о чиновничестве и работы, посвящённые социальным проблемам

Вы узнаете:

  • как сложились судьбы братьев Маковских, где они учились и какое место заняли в художественной жизни своего времени
  • чем различаются творческие манеры Константина и Владимира
  • как идеи передвижников повлияли на их путь
  • какое значение произведения братьев Маковских имеют для русского искусства
  • какие сюжеты, символы и истории таят представленные на выставке картины

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — входные билеты: 1200 ₽ за чел.
  • Выставка открыта до 13 сентября 2026 года
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2127 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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