Что вас ожидает: Выходцы из простой крестьянской среды, Елисеевы смогли стать не только успешными дельцами, но и меценатами, которые с любовью и трепетом относились к различным видам искусства.

В наше время во дворце Елисеевых вас ждут не только богатейшие интерьеры: роскошные кабинеты, лестницы, библиотеки, музыкальные залы, но и увлекательный рассказ гида о непростой судьбе купеческой династии.