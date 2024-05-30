В историческом центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и реки Мойки находится одно из прекраснейших архитектурных сооружений, поражающих красотой своих интерьеров.
Своим роскошным видом дом обязан истории, ведь ранее он принадлежал знаменитой купеческой династии Елисеевых и имеет богатейшую историю, укрывая тайны давно ушедших времен.
Своим роскошным видом дом обязан истории, ведь ранее он принадлежал знаменитой купеческой династии Елисеевых и имеет богатейшую историю, укрывая тайны давно ушедших времен.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Выходцы из простой крестьянской среды, Елисеевы смогли стать не только успешными дельцами, но и меценатами, которые с любовью и трепетом относились к различным видам искусства.
В наше время во дворце Елисеевых вас ждут не только богатейшие интерьеры: роскошные кабинеты, лестницы, библиотеки, музыкальные залы, но и увлекательный рассказ гида о непростой судьбе купеческой династии.
Ежедневно, кроме вторников
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Пенсионный
|2 300 ₽
|Школьный
|2 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 1. Посещение дворца Елисеевых на Мойке
- 2. Сопровождение группы доброжелательным гидом
- 3. Рассказ гида об истории дворца и династии Елисеевых
- 4. Возможность сделать крутые снимки или записать видео
- 5. Незабываемые эмоции и впечатления
Место начала и завершения?
Наб. Мойки, 59
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторников
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- После внесения предоплаты на сайте
- Вы получите ссылку-счёт для оплаты остатка - на месте оплата не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
30 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Прекрасный экскурсовод увлекла историей особняка. Интерьеры удивительны. Рекомендую к посещению.
Э
Эльвира
23 мая 2024
Экскурсия была великолепна. Нас было трое и все в восторге. Экскурсоводу Наталье огромная благодарность за высокий уровень проведения и ответы на вопросы. Сам дворец интересен и интерьером и историей его жильцов. Всем советуем, получите массу эмоций и лучше узнаете историю нашей страны
Е
Елена
18 мая 2024
Очень понравилось, познавательно, интересно, красиво рекомендую для посещения!!!
Н
Наталья
12 мая 2024
Очень понравился гид Елена. Так рассказывала про Елисеевых, что прямо не оторваться было. Конечно поразил своей красотой сам дворец, а самое главное как же ему удалось пережить Советскую власть? Вообщем, всем бы посоветовала сходить на эту экскурсию.
Т
Татьяна
9 мая 2024
Т
Татьяна
6 мая 2024
Дворец прекрасный. Работа экскурсовода отлично. Очень много и интересно рассказывала. К этому экскурсоводу с удовольствием бы пришли на любую другую экскурсию.
О
Оксана
26 апр 2024
Дворец бесподобный. В целом все понравилось, экскурсовод только некоторые слова как-то прожевывала и было непонятно, что говорит
В
Валентин
4 апр 2024
Удивительное место, сохранившиеся исторические интерьеры и жемчужина особняка - огромный зал-столовая хозяев.
Вечерний концерт струнного квартета дополнил незабываемые впечатления об этом месте.
Вечерний концерт струнного квартета дополнил незабываемые впечатления об этом месте.
О
Ольга
30 мар 2024
Великолепная экскурсия, отличный гид- интересно рассказывает о семье Елисеевых, их жизни. Впечатляющие интерьеры. Очень понравилось, рекомендую всем гостям города. Большое спасибо за организацию!
Н
Наталья
24 мар 2024
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