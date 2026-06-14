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все ожидания от поездки оправдались. Многие объекты было запрещено фотографировать, и категорически нельзя было сделать даже шаг в сторону от маршрута. Я, конечно, понимаю, что это особо охраняемый объект и т. д. и т. п., но все же. Отношение дворцового гида к туристам было довольно жесткое, если не сказать пассивно-агрессивное, как на секретном объекте: стоит сделать шаг в сторону, получаешь замечание, периодические предупреждения, что если вы сделаете что-то не по инструкции, или сделаете фото там, где это запрещено (хотя ни у кого и в мыслях такого не было), то "с вами будут разговаривать совсем по-другому" и т. д. В общем, манера поведения гида несколько подпортила настроение и "смазала" общие впечатления от интерьеров дворца (тех, что были доступны к просмотру). Осмотр дворцовых интерьеров (Бельведер, Мраморный зал, Греческий зал, Голландская столовая) оставил приятные впечатления. Организация же поездки и экскурсии, повторюсь, на оценку "пять".