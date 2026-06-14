Константиновский дворец в Стрельне — памятник русской архитектуры петровской эпохи, императорская и великокняжеская загородная резиденции. В начале 21 века он превратился во Дворец конгрессов. Сегодня в нём проходят важные государственные мероприятия.
Посетить его можно только в составе организованной группы — мы с радостью предоставим вам эту возможность.
Посетить его можно только в составе организованной группы — мы с радостью предоставим вам эту возможность.
Описание экскурсии
На экскурсии по Константиновскому дворцу вы:
- посетите Мраморный и Голубой залы
- оцените старинный Бельведер
- познакомитесь с шедеврами русского искусства 18–19 веков
- зайдёте в официальные апартаменты президента для неформальных встреч
- раскроете, кто жил во дворце и что здесь произошло в Великую Отечественную войну
- узнаете, как возник государственный комплекс Дворец конгрессов
И многое другое!
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе до 30 мест (действует свободная рассадка)
- Входные билеты включены в стоимость
- Обслуживание экскурсионных групп во дворце осуществляется без очереди
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 12:30
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Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3400 ₽
|Дети до 15 лет
|2700 ₽
|Дети до 7 лет
|2700 ₽
|Пенсионеры
|3200 ₽
|Студенты/Школьники (16+ лет)
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9493 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо за экскурсию! Рекомендую всем.
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Было интересно, гид умница 👏👏👏
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Поездка в Стрельну и экскурсия в Константиновский дворец были организованы безупречно, начиная от посадки в автобус и вплоть до завершения поездки. Однако (но это, конечно же, не вина организаторов) не
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Е
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
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В
Обновите информацию.
Паспорт уже не обязателен.
Группа в итоге выросла на 50 %. С 30 до 45 человек.
В дворец пускают волнами по 15 человек с интервалом 10 минут.
Паспорт уже не обязателен.
Группа в итоге выросла на 50 %. С 30 до 45 человек.
В дворец пускают волнами по 15 человек с интервалом 10 минут.
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Потрясающая экскурсия. Пришлось подождать подтверждения (всё-таки объект режимный), но оно того стоило.
Следует понимать, что Константиновский дворец не предназначен для того чтобы поражать и ослеплять роскошью (для этого есть Екатерининский дворец
Следует понимать, что Константиновский дворец не предназначен для того чтобы поражать и ослеплять роскошью (для этого есть Екатерининский дворец
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