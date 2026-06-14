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Константиновский дворец в Стрельне (из Петербурга)

Погулять по парадным залам и гостиным старинного дворца
Константиновский дворец в Стрельне — памятник русской архитектуры петровской эпохи, императорская и великокняжеская загородная резиденции. В начале 21 века он превратился во Дворец конгрессов. Сегодня в нём проходят важные государственные мероприятия.

Посетить его можно только в составе организованной группы — мы с радостью предоставим вам эту возможность.
4.9
23 отзыва
Константиновский дворец в Стрельне (из Петербурга)
Константиновский дворец в Стрельне (из Петербурга)
Константиновский дворец в Стрельне (из Петербурга)

Описание экскурсии

На экскурсии по Константиновскому дворцу вы:

  • посетите Мраморный и Голубой залы
  • оцените старинный Бельведер
  • познакомитесь с шедеврами русского искусства 18–19 веков
  • зайдёте в официальные апартаменты президента для неформальных встреч
  • раскроете, кто жил во дворце и что здесь произошло в Великую Отечественную войну
  • узнаете, как возник государственный комплекс Дворец конгрессов

И многое другое!

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе до 30 мест (действует свободная рассадка)
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Обслуживание экскурсионных групп во дворце осуществляется без очереди
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 12:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 22 раза на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3400 ₽
Дети до 15 лет2700 ₽
Дети до 7 лет2700 ₽
Пенсионеры3200 ₽
Студенты/Школьники (16+ лет)3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9493 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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3
1
2
1
М
Спасибо за экскурсию! Рекомендую всем.
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Ирина
Было интересно, гид умница 👏👏👏
Было интересно, гид умница 👏👏👏
Было интересно, гид умница 👏👏👏
Было интересно, гид умница 👏👏👏
Было интересно, гид умница 👏👏👏
Было интересно, гид умница 👏👏👏
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Николай
Поездка в Стрельну и экскурсия в Константиновский дворец были организованы безупречно, начиная от посадки в автобус и вплоть до завершения поездки. Однако (но это, конечно же, не вина организаторов) не
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все ожидания от поездки оправдались. Многие объекты было запрещено фотографировать, и категорически нельзя было сделать даже шаг в сторону от маршрута. Я, конечно, понимаю, что это особо охраняемый объект и т. д. и т. п., но все же. Отношение дворцового гида к туристам было довольно жесткое, если не сказать пассивно-агрессивное, как на секретном объекте: стоит сделать шаг в сторону, получаешь замечание, периодические предупреждения, что если вы сделаете что-то не по инструкции, или сделаете фото там, где это запрещено (хотя ни у кого и в мыслях такого не было), то "с вами будут разговаривать совсем по-другому" и т. д. В общем, манера поведения гида несколько подпортила настроение и "смазала" общие впечатления от интерьеров дворца (тех, что были доступны к просмотру). Осмотр дворцовых интерьеров (Бельведер, Мраморный зал, Греческий зал, Голландская столовая) оставил приятные впечатления. Организация же поездки и экскурсии, повторюсь, на оценку "пять".

Поездка в Стрельну и экскурсия в Константиновский дворец были организованы безупречно, начиная от посадки в автобус
Поездка в Стрельну и экскурсия в Константиновский дворец были организованы безупречно, начиная от посадки в автобус
Поездка в Стрельну и экскурсия в Константиновский дворец были организованы безупречно, начиная от посадки в автобус
Поездка в Стрельну и экскурсия в Константиновский дворец были организованы безупречно, начиная от посадки в автобус
Поездка в Стрельну и экскурсия в Константиновский дворец были организованы безупречно, начиная от посадки в автобус
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Е
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
Красивый дворец, хорошая экскурсия.
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В
Обновите информацию.
Паспорт уже не обязателен.
Группа в итоге выросла на 50 %. С 30 до 45 человек.
В дворец пускают волнами по 15 человек с интервалом 10 минут.
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Галина
Потрясающая экскурсия. Пришлось подождать подтверждения (всё-таки объект режимный), но оно того стоило.
Следует понимать, что Константиновский дворец не предназначен для того чтобы поражать и ослеплять роскошью (для этого есть Екатерининский дворец
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и Петергоф). А Дворец Конгрессов интересен в первую очередь историей, и во вторую очередь его современным предназначением. В этом дворце можно почувствовать дух большой политики в красивых интерьерах.
С экскурсоводом нашей группе повезло. Интересный мужчина с невероятным знанием истории, прекрасный рассказчик.
Константиновский дворец можно рекомендовать любителям истории, ищущим новые нестандартные экскурсии.

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